Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2018

В Донбассе прошла еще одна неспокойная ночь: сразу после полуночи начался обстрел трассы «Бахмутка», который продолжался до примерно семи часов утра.

Обстрел вёлся из стрелкового оружия и миномётов. Кроме трассы под огонь украинских оккупантов попал и район населенного пункта Калиново (ЛНР).

«Бахмуткой» называют трассу Т1303 Лисичанск-Луганск — крупнейшую транспортную артерию Луганщины.

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Жители Зайцево и Майорска сообщают о звуках стрелкового боя, которые был слышны ещё в 6.30.

В 8.30 всё ещё «громко» было в Первомайске (ЛНР), об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Как сообщала «Русская Весна», вчера украинскими военными на КПП «Еленовка» был расстрелян пассажирский гражданский автобус. Один человек погиб, ещё один получил ранения.

Глава ДНР Александр Захарченко назвал произошедшее «первой ласточкой закона о реинтеграции» и «подготовкой к войне».