Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2018
- 09:12 Трасса под обстрелом — подробности ночи в Донбассе.
- 08:23 128-я бригада ВСУ в полном составе покинула Донбасс.
- Вчера 23:29 “Правый сектор” в боях на Донбассе.
Трасса под обстрелом — подробности ночи в Донбассе
В Донбассе прошла еще одна неспокойная ночь: сразу после полуночи начался обстрел трассы «Бахмутка», который продолжался до примерно семи часов утра.
Обстрел вёлся из стрелкового оружия и миномётов. Кроме трассы под огонь украинских оккупантов попал и район населенного пункта Калиново (ЛНР).
«Бахмуткой» называют трассу Т1303 Лисичанск-Луганск — крупнейшую транспортную артерию Луганщины.
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Жители Зайцево и Майорска сообщают о звуках стрелкового боя, которые был слышны ещё в 6.30.
В 8.30 всё ещё «громко» было в Первомайске (ЛНР), об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Как сообщала «Русская Весна», вчера украинскими военными на КПП «Еленовка» был расстрелян пассажирский гражданский автобус. Один человек погиб, ещё один получил ранения.
Глава ДНР Александр Захарченко назвал произошедшее «первой ласточкой закона о реинтеграции» и «подготовкой к войне».
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128-я бригада ВСУ в полном составе покинула Донбасс
Информационное агентство РИА Новости Украина со ссылкой на украинское военное командование сообщает о выводе из Донбасса бойцов 128-й огпб (отдельной горно-пехотной бригады) ВСУ. В украинских документах бригада проходит под названием «Закарпатский легион».
На данный момент, как сообщается, «легион» в полном составе вернулся к постоянному месту дислокации – в воинскую часть, расположенную на территории Закарпатской области. Туда же из Донбасса перемещена военная техника бригады.
По последним данным, речь идёт о возможной ротации украинских войск. Отмечено, что в Закарпатье личный состав бригады пробудет до лета текущего года. Вернётся ли бригада снова на Донбасс, – официальные источники не сообщают. Также нет данных о том, что кто-либо заменил военнослужащих 128-й бригады на позициях в так называемой зоне “АТО”.
Между тем, на Украине продолжают обсуждать закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Нардепы из фракций, находящихся в оппозиции к Порошенко, заявляют, что президент продолжает предпринимать меры, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Порошенко «провёл тайные встречи с Путиным».
Отвечая на вопрос российских журналистов о том, имеют ли место контакты президента РФ с президентом Украины, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (в эфире ТК “Россия-1″) ответил, что рабочий день президента насыщеннее того, что можно увидеть по телевизору, и что «контакты имеют место».
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“Правый сектор” в боях на Донбассе
"Правый сектор" в боях на Донбассе
Формально боевики подразделений запрещенного в РФ "Правого Сектора"ПС) появились на Донбассе лишь в июле 2014 после официальной даты создания пятого батальона добровольческого украинского корпуса, однако фактически члены данной экстремистской организации принимали участие в конфликте с его самых первых дней.
Еще в начале весны 2014 руководство Украины, зная о низкой боеспособности своих вооруженных сил сделало ставку на добровольческие формирования, состоящие из националистов. неонацистская организация "Правый Сектор",ставшая одной из ключевых сил в ходе государственного переворота 2014 наиболее подходила для подобных целей. Уже в апреле 2014 боевики ПС прибыли на Донбасс, где 20 апреля вступили в бой с ополчением ДНР в районе Славянска. Жертвы имелись с обеих сторон. На месте боестолкновения была обнаружена визитка главы организации Дмитрия Яроша, что впоследствии два года выдавалось украинской стороной за информационную утку, пущенную СМИ ДНР. Однако по прошествии времени Ярош признал свое участие в этом бою.Несмотря на тот факт, что официально боевики ПС не входили в состав силовых структур Украины, они не испытывали недостатка в оружии и боеприпасах. Значительное количество вооружения была захвачена экстремистами в ходе государственного переворота 2014 года на территории воинских часть ВСУ и МВД. Руководство Украины категорически отрицало факт вооружения правосеков официальными властями, хотя вполне очевидно, что руководство организации не было бы в состоянии вести боевые действия в течении длительного времени без подпитки со стороны силовиков.
В апреле 2014 значительное количество экстремистов из числа членов ПС влились в состав ВСУ с целью увеличения количества мотивированных бойцов. В частности, личный состав 25 воздушно-десантной бригады,фактически не желавшей принимать участие в боевых действиях и сдавшей 6 единиц бронетехники ополчению, был разбавлен почти на треть.
В мае 2014 глава ПС Ярош заявил об участии своих боевиков в боях с батальоном ДНР "Восток" в районе Карловки, признав при этом наличие убитых и раненных в рядах экстремистов. Однако, по официальным данным, в ходе боестолкновения с украинской стороны погибли лишь 5 бойцов батальона "Донбасс"
Официальное формирование добровольческого украинского корпуса ПС состоялось 16 июля 2014. Командиром корпуса был назначен Андрей Стемпицкий, начальником штаба — Валерий Воронов. Первоначально руководство организации обладало грандиозными планами военного строительства. Так, планировалось создание значительного резерва вне зоны так называемой АТО, насчитывающего 19 (!) резервных батальонов ПС. Впрочем, как правило фактическая численность резервных формирований не достигала роты. Изначально на передовой действовал один ( пятый) батальон ПС, с конца июля действовавший в районе Авдеевки и Песков. В первых числах августа на Донбасс прибыла так называемая "ровненская" разведгруппа , которая действовала в районе Амвросиевки, а впоследствии под Иловайском. 12 августа произошел пожалуй самый крупный провал правосеков в ходе кампании 2014 года. Автобус с боевиками по ошибке въехал на один из блокпостов ополчения и был расстрелян, спастись удалось только троим. Официально руководство ПС признает гибель 10 экстремистов, однако по данным министра внутренних дел Украины Авакова в автобусе в общей сложности находился 31 боевик. В конце августа в районе Саур-Могилы, по словам Яроша, погибли еще 10 правосеков. В этот период произошел серьезный конфликт между руководством экстремистов и МВД Украины. Дошло до прямых обвинений в предательстве в адрес Авакова. Тем не менее. Киевская власть не пошла на разоружение не подконтрольной организации, опасаясь политических последствий. Не последнюю роль в этом сыграл более высокий чем у ВСУ уровень мотивации экстремистов.
Осенью 2014 5 батальон ДУК действовал в районе донецкого аэропорта и Песков, где потерял не менее 11 человек убитыми.Стоит отметить,что действующие в районе ДАПа правосеки действительно отличались высоким моральным духом,случаев паники и сдачи в плен не было. января 2015 года советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что «Правый сектор» отказался перевести свои вооружённые формирования под контроль министерства обороны. По его словам, членам группировки были предложены схемы «полной легализации» — в частности, предлагалась обязательная служба по контракту, однако «Правый сектор» от этого отказался.Боевики ПС наряду с подразделениями ВСУ пробиться к блокированным в Новом Терминале киборгам, однако успеха не имели. Более того,в ходе боев был ранен сам Ярош, находившийся на передовой. Тем не менее, официальных данных о безвозвратных потерях боевиков ПС за январь 2015 года нет ( #ПотерьНет ). Вообще информация с потерями экстремистов является крайне запутанной, так как они не входили в состав официальных формирований ВСУ и МВД. В ходе начальной стадии войны существовали группы, вообще не подчинявшиеся чьему-либо командованию. учет потерь в которых попросту не входил ни в какие сводки. 13 февраля 2015 года Дмитрий Ярош заявил, что ДУК «ПС» оставляет за собой право не выполнять распоряжения ВСУ о прекращении огня и оставляет за собой право продолжить активные боевые действия согласно собственным планам. Однако. давление западных кураторов Киева все же позволило взять боевиков под контроль. Уже 15 февраля Ярош заявил о готовности соблюдать режим прекращения огня. В апреле 2015 было заявлено о выводе боевиков ПС с передовых позиций в Песках. Однако, в это же время в районе Широкино начала действовать 8 рота ПС, позже расширенная до батальона. В этот период действующих в штурмовых подразделениях "арийцев" разбавили грузинскими и чеченскими боевиками. Номинально к ПС относился укомплектованный экстремистами с Кавказа "Батальон имени шейха Мансура", действовавший в Широкино. Там же был замечен бывший боец батальона Донбасс грузинской национальности, известный под позывным Доберман. Кроме того, в составе подразделений ПС действовала тактическая группа "Беларусь", состояящая из граждан Белоруссии.Летом 2015 в Пески был переброшен 7 батальон ДУК ПС, который сразу спровоцировал эскалацию в районе. Впоследствии, в ряды боевых формирований ПС был включен 9 батальон, сформированный в Запорожье.
В июле 2015 года в Мукачеве (Закарпатье) произошло вооружённое столкновение бойцов ДУК «Правый сектор» с сотрудниками милиции, переросшее в противостояние между «Правым сектором» и властью, но завершившиеся громкой взаимной риторикой. Тем не менее конфликт продолжал обостряться. Власть не могла взять под свой контроль вооруженных экстремистов. Имели место вооруженные инциденты между силовиками и правосеками. В сентябре 2015 года в Ровенской области была задержана группа вооружённых лиц, назвавшихся представителями ячейки ДУК «Правый сектор» и организовавших незаконную добычу янтаря в селе Боровое Заречненского района, вырученные средства от реализации которого, по их словам, должны были пойти на нужды бойцов АТО. В ходе задержания был ранен один местный житель. Сотрудникам милиции были переданы изъятые оружие и боеприпасы
12 сентября 2015 года Андрей Стемпицкий как руководитель организации «Тризуб» издал приказ, запрещающий членам организации добровольно поступать на службу в силовые структуры Украины (за исключением призыва в ВСУ) «в связи с активизацией репрессий против националистического движения».
11 ноября 2015 года Дмитрий Ярош заявил, что слагает с себя полномочия лидера движения
2 февраля 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире радиостанции Громадське радио заявил, что ДУК «Правый сектор» по всем юридическим признакам и согласно украинской Конституции является незаконным вооружённым формированием.
В феврале 2016 года Ярош заявил о «недавно созданной Украинской Добровольческой Армии», в составе которой он назвал всё те же «пятый батальон, постоянный состав которого — 200 человек, а по штату — 637 человек. Восьмой батальон — это 317 человек, плюс медицинская служба „Госпитальеры“ — несколько сотен человек. Тогда же Ярош озвучил обобщенные данные о потерях ПС с начала войны. Так, по его словам, за два года погибли 64 боевика, еще свыше 500 получили ранения. само соотношение потерь 64 к 500 говорит об умалчивании количества убитых, кроме того, как было сказано выше, весной 2014 учет потерь фактически организован не был,и в официальную статистику потери ПС не входили.
С лета 2016 по сей день подразделения УДА, ставшей приемником ДУКа ведут боевые действия в районе Песков и Авдеевки. Коме того, 8 батальон по прежнему действует на Южном фронте ДНР. На данный момент автору известны данные о 94 погибших в ходе войны на Донбассе боевиках ПС, очевидно, что эти данные не являются полными. Наряду с отдельными формированиями, действующими в составе ДУК и УДА в рядах 54 механизированной бригады существует штурмовая рота "Волки Подолья". Укомплектованная вышедшими из состава ДУК правосеками. Рота принимала участие в боях на так называемой Светлодарской дуге в декабре 2016 года, где понесла ощутимые потери.
Подводя итог деятельности формирований Правого Сектора на Донбассе возникает двоякое ощущение: с одной стороны боевики ПС были представлены на передовой в ходе кампаний 2014-15 годов силами одного батальона и их вклад в войну является сильно преувеличенным СМИ. Пожалуй, единственным их успехом стало участие в обороне ДАПа осенью 2014, где они показали себя мотивированным противником ВСН. Стоит отметить также, что ПС на Донбассе был распиарен не только украинскими СМИ.Зачастую журналисты и блогеры, освещающие конфликт с нашей стороны приписывали им чужие "заслуги", видя правосеков на каждом шагу. С другой стороны, именно наличие большого количества бойцов откровенно неонацистской организации позволила нынешним властям сформировать из их числа большое количество добробатов, во многом заменивших собой откровенно небоеспособные части ВСУ летом 2014. Да и личный состав регулярных формирований Незалежной был во многом разбавлен неонацистами, придавшими операции карательный характер. Притчей во языцах стало зверское отношение правосеков к жителям Донбасса и особенно к военнопленным. Впрочем, любое действие рождает противодействие.Защитники Донбасса в плен правосеков старались не брать.
В данный момент подразделения УДА продолжают принимать участие в боевых действиях на Донбассе. 16 января в Песках были уничтожены еще двое боевиков… Наличие откровенно вооруженного неонацистского формирования, слабо подчиняющегося действующей власти (насчитывающего до 2000 боевиков) продолжает оставаться яркой характеристикой современного украинского государства. Как говорится, фашизма в Украине нет…
https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_31152 – цинк
Предыдущие части цикла:
1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html
15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html
16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html
17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html
18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html
19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html
20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html
21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html
22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html
23. 8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3799516.html
24. 25-й батальон "Киевская Русь" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3813630.html
25. 28-я механизированная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3826211.html
26. 128-я горно-пехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3840101.html
27. Батальон "Донбасс-Украина" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3844652.html
28. 53-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3865711.html
29. 54-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3920137.html
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