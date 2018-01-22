Средства социального проектирования и политики

Если первые два вида знакомы и в целом понятны, то о третьем виде политики раньше говорили мало, да и сейчас не особо афишируют такого рода действия.

« Предвижу, значит — управляю », — совершенно справедливо говорил Наполеон. Это понимали и в древнем мире, целенаправленно влияя на общество, с помощью разнообразных предсказаний и пророчеств. Дельфийский оракул осуществлял свою власть над обществом через «предрекание будущего» и ведание «воли богов». При этом в обществе насаждалось мнение, что развитие культуры — это неуправляемый процесс. До сих пор есть люди, которые считают, что разумное человеческое общество — это своего рода «стихия», предугадать явления и будущее развитие которой невозможно. Это не так, можно ведь проводить различную политику, тем самым осуществляя какие-то цели в отношении общества.

Глобальная политика — это действия, совершаемые в отношении всего человечества, направленные на всех на планете. И тот, кто первым осознал возможности такого рода политики, которая стоит выше и внутренней и внешней по управленческой значимости, стал первым в мире глобалистом .

Глобализация — объективный процесс, в том смысле, что он не зависит от нашего желания, в нём участвуют все люди планеты. Этим процессом можно управлять, предлагая людям планеты определённое жизнеустройство — устройство или идею того, как мы все будем вместе жить на этой планете, другими словами жизнеустройство — это концепция управления, а значит глобализацией можно управлять, продвигая на планете ту или иную концепцию управления глобализацией.

Человечество объединится, но вот как это объединённое общество будет жить, как будет самоуправляться, зависит сегодня от проводимой в мире глобальной политики и проводимых в жизнь различными силами замыслов общего жизнеустройства (о существующих сегодня концепциях глобалиазции читайте статью http://newyouthpolicy.org/ru/articles-ru/191-world-conceptions-of-globalization, о русском варианте http://inance.ru/2014/08/russian-conception/).

Проведение в жизнь такого рода замыслов устройства планеты, то есть глобальная политика, берёт свои корни в глубокой древности.

В ДРЕВНОСТИ

Обладая более мозаичным мировоззрением, знахари древности внедряли в общество стереотипы восприятия своей касты в качестве прямых представителей Бога (богов), указания, утверждения и предсказания которых ― воля самих богов. Закрепляя, таким образом, в обществе необходимые установки, знахари направляли развитие общества в определённую, нужную им сторону.

Жрецы осуществляют в жизни общества жизне-речение во благо общества: Предвидением, знанием, словом заблаговременно направляют течение жизни общества к безбедности и благоустройству, удерживая общество в ладу с биосферой Земли, Космосом и Богом. Знахари же заняты своекорыстной эксплуатацией общества на основе освоенного ими знания, с какой целью умышленно культивируют в обществе невежество и извращённые знания.

В этом отличие жречества от знахарства.







Тогда, это конечно не называлось социальным проектированием, но нам важна суть процесса, а не название. Один Дзэн-буддистский учитель древности сказал:

Слово «луна» это — «палец», указующий на луну; горе тому, кто примет «палец» за луну.







То есть важно не столько запоминание слов и символов, но освоение того, на что они указывают и о чём они напоминают.

Наше будущее в наших руках. И, если не мы, то кто-то другой обязательно «слепит» за нас наше будущее, изменив окружающую нас культуру. Ведь культура является основным средством, с помощью которого реализуется управление обществом.

«Человек разумный» — единственный вид в биосфере планеты Земля, который может менять границы возможного для себя, изменять свои нравственные мерила и стандарты, изменять своё мировоззрение по своему произволу. Слово «произвол» в девяностые годы обросло негативным смыслом, хотя смысл самого слова это — происходящий из Воли.

Поэтому очень важно какие качества у входящих в Жизнь новых поколений мы будем воспитывать с помощью нашей культуры. Справедливость, совестливость, добродетельность, дружелюбность, мудрость, добронравность, отзывчивость, ясность мысли, дальновидность — качества, необходимые для того, чтобы состояться Человеком с большой буквы — примером для подражания. (Руслан из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», товарищ Сухов из книги «Дело было в Педженте» и кинофильма «Белое солнце пустыни», дядя Стёпа из детского стишка, Василий Тёркин и другие человечные герои нашей культуры).

Откуда люди черпают примеры героев? Откуда люди черпают мечты, образы будущего? Сегодня героев и картины будущего мы можем видеть в книгах и кинофильмах. Что же они нам рисуют?



Очень мало сегодня положительных и добрых образов будущего, в основном в фильмах страх, смерть, ужас, война. Герои пьют, курят, ругаются и мало подходят под описание Человека с большой буквы. Какое же будущее нам «лепят» сегодняшние знахари — продюсеры, кинорежиссёры, писатели и шоумены? Ведь именно в их среде происходит формирование образов будущего, которые транслируются через книги, фильмы.



Когда одного военного спросили: «Куда бы вы ударили в первую очередь, если бы решили напасть на США?» Он без замедления ответил: «В Голливуд». Потому, что формирование идей и образов будущего действительно более мощное оружие, чем пулемёты и ракеты. И если в прошлом ракеты и пулемёты могли сильно влиять на расстановку сил, то сегодня общество вошло в новое для него состояние. Это состояние обусловлено явлением, которое получило название Закон времени.

ЗАКОН ВРЕМЕНИ

В древности технологии менялись медленно. Железный меч был основным оружием несколько тысячелетий. Средства связи были ненадёжны и очень медлительны. Письмо могло идти до адресата месяцами, если не годами. Это и определяло методы социального проектирования в прошлом — знахарские прогнозные центры были богатыми центрами культуры, сосредотачивающими информационные потоки и линии связи.



Были центры в Фивах в Ливии, в Элладе, на острове Рюген и в других местах.



Многие из мегалитических сооружений эпохи каменного века оказываются расположенными на прямых линиях, тянущихся на протяжении многих сотен километров через весь континент: через леса, горы, озёра, болота, а некоторые — через Балтийское море и его заливы. Разные линии такого рода сходятся в древнегреческий город Дельфы (а равно исходят из них лучами) — резиденцию Дельфийского оракула, место куда являлся (согласно мифам) бог Аполлон.









Сложные ритуалы, пышные церемонии, подавляли разум и волю паломников. Хотя и сегодня пышность, вычурность церемоний — неотъемлемый атрибут корпоративных празднеств.

Иносказательные и смутные пророчества и толкования позволяли обходить сложные для разрешения проблемы и всегда казаться мудрыми и всезнающими. Постепенно скорость смены технологий возрастала. Общество порождало всё больше и больше информации, контролировать которую становилось всё труднее и труднее. Оракулы уже не справлялись со своими задачами, и постепенно эта технология социального проектирования ушла в прошлое.









К двадцатому веку ситуация кардинально изменилась. Если раньше человек жил при одних и тех же технологиях: на протяжении всей его жизни не было никаких изменений (рождался — видел телегу, умирал — видел её же), то в двадцатом веке, человек уже видел смену нескольких поколений технологий — телега, паровоз, автомобиль, самолёт. Если раньше единожды освоенной профессии хватало, чтобы кормить себя и семью, то сейчас необходимо постоянно учиться, получать новые знания, осваивать новые навыки. Если раньше количество информации удваивалось раз в несколько сотен, десятков лет, то сейчас объёмы информации растут многократно с каждым годом, и процесс этот ускоряется. Связь ускорилась в тысячи раз. Сейчас можно получить письмо с другого конца света мгновенно — по интернету! Сегодня японцы утверждают, что поколения технологий должны меняться один раз в 2-3 года, а частота смены поколений людей (среднее время появления у женщины первого ребёнка), как была тысячелетия 25 лет, так и остаётся такой сегодня. Превышение частоты смены технологий над частотой смены поколений и называется Законом Времени.

В таких условиях начало меняться мышление людей. У людей постоянно расширяется кругозор, знания, ранее бывшие достоянием «элиты», становятся доступны всё большему числу людей, особенно знания об управлении развитием общества. Если раньше знания, позволяющие изменять общество, были тайной за семью печатями, то сегодня социальное проектирование доступно каждому, было бы желание изменить общество к лучшему. Поменялась логика социального поведения людей (об этом также читайте статью «Смена логики социального поведения» http://inance.ru/2015/03/smena-logiki/).

Всё это привело к тому, что различные культуры начали тесно соприкасаться друг с другом. Стали возникать конфликты, так как у каждого было своё представление о дóлжном развитии общества. Если раньше глобальная политика осуществлялась скрыто: через оракулов, через другие инструменты управления обществом, то к концу двадцатого века информация о методах её ведения стала доступна множеству людей. Мы, наконец, осознали, что живём в одном доме на всех и перед нами встал вопрос о наилучшем устройстве совместной жизни всего человечества. Как нам лучше жить друг с другом? Ведь все мы такие разные! Какое жизнеустройство будет безопасным для всего общества?

СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Всякое общество, так или иначе, управляется.

Социальное проектирование — это набор инструментов и методов, направленных на изменение развития общества в ту или иную сторону. Можно сказать, что это проектирование общества, как такового. Это влияние на сознание людей. И то куда направить развитие общества напрямую зависит от нравственности проектировщиков.

Нравственность — это совокупность оценок «нравится», «не нравится», «безразлично» по отношению к явлениям окружающего мира.

Любые изменения в обществе невозможны, если не будет предпосылок к ним в самом обществе. Садовник не вытягивает деревья из земли — они растут сами. Его задачи: распланировать сад, посадить саженцы, прополоть сорняки, срезать лишнюю веточку, подкормить, когда надо, поухаживать за слабым деревцем и т.д. Таким образом сад и вырастет, как бы «сам собой». Так и у общества есть свои садовники-проектировщики.

Различные средства управления можно применять как для достижения хороших, добрых, высоких целей, так и низких, злобных и подлых — всё зависит от нравственности того, кто их применяет. Всего есть шесть типов средств воздействия на общество, применение которых позволяет управлять его жизнью и смертью:



Мировоззренческие средства — самые мощные из всех. Те, что меняют картину мира человеческого общества в целом. Информация мировоззренческого характера, методология, осваивая которую, люди строят — свои «стандартные автоматизмы» и «стереотипы». Она является основой культуры мышления и полноты управленческой деятельности. Процесс изменения точки зрения на мир долгий и может растянуться на несколько поколений, но результат — самый устойчивый и надёжный. К примеру, на Руси всегда доброжелательно относились к соседям «Дружно за мир стоять — войне не бывать!», но при этом себя в обиду не давали: «Кто к нам с мечом придёт, тот от него и погибнет!». Такой взгляд на мир и сегодня актуален для России, несмотря на десятилетия насаждения установок вроде: «человек человеку волк». У нас всегда сильнее — «один за всех и все за одного».





Средства воздействия на историю — информация летописного, хронологического, характера всех отраслей Культуры и всех отраслей Знания. Она позволяет соотносить друг с другом частные отрасли Культуры в целом и отрасли Знания. В нескольких странах сейчас пытаются переписать историю — осуществляют социальное проектирование средствами воздействия на историю общества, преподнесение её фактов под определённым соусом. Пример хорошего проекта — сайт pobediteli.ru наглядно и интересно рассказывающий о ходе второй мировой войны.





Идеологические средства — информация факто-описательного характера. Это описание частных процессов и их взаимосвязей. К идеологическим средствам относятся вероучения религиозных культов, светские идеологии, технологии и фактология всех отраслей науки. Хорошая идея поведёт за собой многих. Идея строительства коммунизма когда-то сподвигла жителей нашей страны на технологический прорыв — мы были первые в космосе! Примеры идеологического воздействия — это движение хиппи, рок-н-ролл, идея американской мечты. В целом программа «Толерантность» в очень многом опирается на идеи и изменение образа мыслей людей. Хорошая идея, как искра — зажигает сердца!





Экономические средства — экономические процессы, как средство воздействия, подчинённые чисто информационным средствам воздействия через финансы (деньги). Если не будет денег, то и оружия не купить и продукты не приобрести. Например, пенсии по возрасту раньше не было, а сейчас это воспринимается нами как само собой разумеющееся. Успешный результат — тот, что закрепляется надолго. Или другой пример — ссудный процент. В 90-х ставки банков доходили до 200 процентов. Взял сто рублей, отдай триста. В результате — экономика разваливалась как бы «сама», а финансы сосредотачивались в руках банковской корпорации. Очень мощное средство, которое используется для скупки всего мира веками!









Генетические средства влияют не только на самого человека, но и на его потомство, через генетику. Средства геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие поколения. Ядерный шантаж — угроза применения; алкогольный, табачный и прочий наркотический геноцид, пищевые добавки, все экологические загрязнители, некоторые медикаменты, что уже применяются, «генная инженерия» и «биотехнологии», как потенциальная опасность. Например, прекрасный социальный проект «Береги себя» раскрывает правду об алкоголе и его вреде для человека и его детей. Соответственно насаждение культурного питья алкоголя — это социальный проект, направленный на подрыв здоровья и деградацию людей и, что самое страшное — их детей.





Силовые средства воздействия — цепи, дубинки, пистолеты, танки, самолёты и прочие средства воздействия, главным образом силового, — оружие в традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее и уничтожающее материальные объекты цивилизации, вещественные памятники культуры и носители их духа. Силой можно получить кратковременный результат, но он очень неустойчив в поколениях, хотя демонстрации и сегодня власти разгоняют силой дубинок, но это только лишний раз говорит о неспособности воздействовать более мощными средствами. Как говориться: «У плохого дипломата, кулак — последний аргумент».



Однозначных разграничений между средствами воздействия нет, поскольку многие из них обладают качествами, позволяющими отнести их к разным типам. Приведённая иерархически упорядоченная их классификация позволяет выделить доминирующие факторы воздействия, которые могут применяться в качестве средств.

При применении этого набора внутри одного общества это — средства управления им. А при их применении одним обществом или социальной группой по отношению к другому, при несовпадении концепций управления в них, это — оружие, т.е. средства ведения войны.

Быстрее всего результат можно получить силой, но достигнутый эффект будет недолгим. Мировоззрение менять дольше всего, но и результат — устойчив в поколениях.

Самые сильные средства — это изменяющие воззрения человека на мир, самые слабые — силовые средства. «Слово кулака сильнее».

Всего типов средств шесть. Мировоззренческие — самые сильные, слабее их — Исторические, ещё слабее — Идеологические, потом — Экономические, Генетические, и самые слабые — Силовые средства воздействия.

Применяться они могут, как во зло, так и на благо общества. Всё зависит от нравственности проектировщика.