Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 января 2018
- 09:42 Минобороны: Армия Сирии приступила к ликвидации «Аль-Каиды» в Идлибе.
- 05:30 Битва за Африн: град из бомб, тяжелые немецкие танки, спецназ и боевики — о целях операции (ФОТО).
- 04:30 На острие: Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» район, куда боится ехать ООН (ФОТО).
- 01:48 Эрдоган угрожает США: «Мы можем прийти однажды ночью».
Минобороны: Армия Сирии приступила к ликвидации «Аль-Каиды» в Идлибе
Сирийская арабская армия при поддержке ополчения приступила к ликвидации террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* (сирийская «Аль-Каида»*) численностью более 1500 боевиков, окруженной на востоке части провинции Идлиб.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации.
По данным Минобороны России, окруженная группировка располагает танками, боевыми машинами пехоты, а также орудиями полевой артиллерии и миномётами.
Подразделения правительственных войск продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур за минувшие сутки.
По уточнённым данным, от боевиков освобождены 24 населённых пункта.
Как сообщала «Русская Весна», «Тигры» и ВКС России закрыли «крышку котла», освободив от террористов авиабазу в Идлибе. В субботу, 20 января, правительственные войска САР на юге Алеппо соединились с армейскими подразделениями на границе провинций Идлиб и Алеппо.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Битва за Африн: град из бомб, тяжелые немецкие танки, спецназ и боевики — о целях операции (ФОТО)
Как сообщалось, Вооруженные силы Турции в воскресенье начали сухопутную операцию в анклаве сирийских курдов Африн. В операции задействованы бронетехника, артиллерия, спецназ и пехота. На многочисленных фото с места событий показаны немецкие танки Leopard, САУ и члены протурецких НВФ.
Подразделения турецких войск, вошедшие в район Африн, продвигаются вместе с боевиками «Свободной сирийской армии». Днём армия Эрдогана и отряды ССА продвинулись вглубь Африна на 5 километров, сообщило агентство «Анадолу».
Ранее Генштаб ВС Турции сообщил, что военная авиация нанесла удары по 153 объектам курдов и террористов ИГИЛ* в Африне в рамках операции «Оливковая ветвь».
Турция назвала цели операции «Оливковая ветвь» в Африне
Операция «Оливковая ветвь», которую проводит «Свободная сирийская армия» при поддержке ВС Турции, направлена на предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. Об этом сказал журналистам вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу в провинции Бурса.
«Целью операции „Оливковая ветвь“ на сегодняшний день является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. В то же время Турция защищает южные границы НАТО в регионе. Кроме того, Турция стремится защитить свои приграничные территории, а также избавить курдское, туркоманское и арабское население региона от давления и насилия террористов PYD/YPG/PKK и подобных им группировок», — сказал Чавушоглу.
По его словам, успешное проведение операции и очистка Африна от курдских вооруженных групп позволят ликвидировать угрозу приграничным с Сирией турецким городам, которые постоянно обстреливались с территории соседней страны.
При этом целью операции не является обеспечение территориальной целостности Сирии, сказал вице-премьер. По его словам, Анкара и так с самого начала заявляла, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии.
Но Турция не могла бездействовать на фоне событий, развернувшихся в соседнем государстве, в частности продолжающихся обстрелов с территории Африна, и поэтому принимает меры по защите приграничных с Сирией территорий, сказал Чавушоглу.
Вице-премьер напомнил, что операция «Оливковая ветвь» началась накануне по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, из-за насилия членов YPG и Pабочей партии Кудистана в Турцию из Африна бежало около 370 тысяч человек.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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На острие: Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» район, куда боится ехать ООН (ФОТО)
Мир приходит в опустошенные войной сирийские населенные пункты. Но остается голод, разруха, нищета. И снова Россия спешит на помощь мирным гражданам.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Основная нагрузка в решении вопросов по организации и доставке гуманитарных конвоев, взаимодействии с представителями местных администраций ложится на плечи офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Обеспечением безопасности занимается Военная полиция.
Российские военные продолжают находиться на острие, конвои ЦПВС Минобороны РФ ежедневно посещают самые опасные уголки разрушенной Сирии, куда опасается ездить даже ООН и «Красный крест».
В недавно освобождённые от террористов «Аль-Каиды»* населенные пункты Кум-Эль-Висия, Бейт-Джин, Мазарет-Бейт-Джин, находящиеся на западе провинции Риф-Дамаск Сирии, российским Центром по примирению враждующих сторон был организован и в минувшие выходные доставлен гуманитарный конвой из России. Гуманитарный груз, предназначенный для оказания помощи местному населению и для преодоления последствия нахождения под оккупацией боевиков, был собран и отправлен при активном содействии руководства Ингушетии.
Ингушетия: Российские военнослужащие из этой кавказской республики вот уже больше года несут службу на границе зоны деэскалации. И именно им выпала честь доставить гуманитарную помощь нуждающемуся населению.
По прибытию в указанные населенные пункты совместно с представителями местной администрации, были организованы пункты выдачи гуманитарной помощи, которая состояла из продуктов первой необходимости, таких как рис, сахар, мясные консервы, чай.
Не остался без внимания и наиболее незащищенный слой населения — дети. Невозможно передать словами радость самых маленьких сирийцев, получивших в подарки ранцы и канцелярские принадлежности. Дети, несмотря ни на что, должны учиться, получать образование.
Благодаря умелым действиям офицеров Центра примирения гуманитарные акции прошли организованно, все нуждающиеся граждане данных районов получили помощь. Общий вес гуманитарной помощи от республики Ингушетия, переданной сирийцам, составил более 9000 кг. Также в помещениях были развернуты медицинские пункты, в которых военные медики осуществляли прием местного населения. В этот день российскими военными медиками было осмотрено 98 человек, из них 17 детей. Всем им была оказана квалифицированная врачебная помощь.
Россия, в лице офицеров ЦПВС, в очередной раз показывает всему миру, что провоз гуманитарной помощи в освобожденные от бандформирований районы зоны деэскалации возможен. И все это несмотря на то, что ООН, опасаясь за безопасность своих представителей, не проводит гуманитарные акции в данном районе.
Для оказания помощи нужно лишь желание оказывать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Эрдоган угрожает США: «Мы можем прийти однажды ночью»
Турецкий президент Эрдоган предупредил США, что Анкара не будет терпеть провокационную политику Вашингтон в отношении Турции.
«Не покушайтесь на наши границы, не провоцируйте нас. Иначе у нас терпения не хватит. Я это и уважаемому Обаме (бывшему президенту США, — прим. РВ) говорил, что мы можем неожиданно прийти однажды ночью», — цитирует выступление турецкого лидера в провинции Бурса канал NTV.
Турецкий президент сделал такое резкое заявление в связи с начавшейся операцией в курдском анклаве Африн и недружественной политикой Вашингтона, которая и привела к ней.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения Турции, стало заявление США о создании в Сирии армии из 30000 боевиков из состава SDF и YPG.
«Анкару невозможно ввести в заблуждение подобными уловками. За названиями «Сирийские демократические силы» или «Силы по обеспечению безопасности границ» стоят те же террористы РПК и их сирийские ответвления PYD и YPG», — подчеркнул турецкий президент.
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В последние дни Реджеп Тайип Эрдоган многократно обвинял Белый дом в том, что американцы оказали военным формированиям сирийских курдов большую военную помощь, отправив им 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с вооружением:
Эрдоган также подчеркнул, что курдам, хвалящимся, что за ними стоят Соединённые Штаты, не удастся справиться с турецким народом, несмотря на поставки американского оружия.
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