Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 января 2018

Как сообщалось, Вооруженные силы Турции в воскресенье начали сухопутную операцию в анклаве сирийских курдов Африн. В операции задействованы бронетехника, артиллерия, спецназ и пехота. На многочисленных фото с места событий показаны немецкие танки Leopard, САУ и члены протурецких НВФ.

Подразделения турецких войск, вошедшие в район Африн, продвигаются вместе с боевиками «Свободной сирийской армии». Днём армия Эрдогана и отряды ССА продвинулись вглубь Африна на 5 километров, сообщило агентство «Анадолу».

Ранее Генштаб ВС Турции сообщил, что военная авиация нанесла удары по 153 объектам курдов и террористов ИГИЛ* в Африне в рамках операции «Оливковая ветвь».

Турция назвала цели операции «Оливковая ветвь» в Африне

Операция «Оливковая ветвь», которую проводит «Свободная сирийская армия» при поддержке ВС Турции, направлена на предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. Об этом сказал журналистам вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу в провинции Бурса.

«Целью операции „Оливковая ветвь“ на сегодняшний день является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. В то же время Турция защищает южные границы НАТО в регионе. Кроме того, Турция стремится защитить свои приграничные территории, а также избавить курдское, туркоманское и арабское население региона от давления и насилия террористов PYD/YPG/PKK и подобных им группировок», — сказал Чавушоглу.

По его словам, успешное проведение операции и очистка Африна от курдских вооруженных групп позволят ликвидировать угрозу приграничным с Сирией турецким городам, которые постоянно обстреливались с территории соседней страны.

При этом целью операции не является обеспечение территориальной целостности Сирии, сказал вице-премьер. По его словам, Анкара и так с самого начала заявляла, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии.

Но Турция не могла бездействовать на фоне событий, развернувшихся в соседнем государстве, в частности продолжающихся обстрелов с территории Африна, и поэтому принимает меры по защите приграничных с Сирией территорий, сказал Чавушоглу.

Вице-премьер напомнил, что операция «Оливковая ветвь» началась накануне по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, из-за насилия членов YPG и Pабочей партии Кудистана в Турцию из Африна бежало около 370 тысяч человек.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация