Информация в СМИ, разоблачающая чудовищные нравы современной "элиты", обожающей оккультизм и веру во всесильность дьявола, растёт как снежный ком.

Если вы не читали мою предыдущую публикацию, то рекомендую прежде начать с неё, чтобы лучше понять всё написанное ниже.

И когда в средствах массовой информации появляются такого рода разоблачительные материалы, то смотрящие за СМИ агенты "элиты" стараются их немедленно нейтрализовать каким-либо способом. Одним из известных способов является перевод скандальной новости в категорию fake-news — "фальшивые новости".

Подобное произошло и с этой новостью «Голливудская элита убивает невинных детей и пьёт их кровь!». Несмотря на то, что в ноябре 2017 года это заявление сделал голливудский актёр Киану Ривз (Keanu Reeves), почти тут же эта новость появились в ряде СМИ якобы с подачи актёра Мэла Гибсона, но уже в рубрике WUC-NEWS.

Киану Ривз в России хорошо известен миллионам людей. Он кинопродюсер, кинорежиссёр, актёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Матрица», «Джон Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Короли улиц», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: Повелитель тьмы», «Джонни-мнемоник».

Поначалу я не знал и даже не предполагал, что данное разоблачение голливудской элиты сделал Киану Ривз. Мне прислали эту новость для ознакомления как раз с подачи Мэла Гибсона:

Источник: http://www.wuc-news.com/2018/01/mel-gibson-hollywood-elites-kill.html

"В шокирующем разоблачении, кинозвезда Мэл Гибсон кричит во все горло об эпидемии «паразитов», которые «контролируют Голливуд» а также участвуют в детских жертвоприношениях и педофилии. Звезда "Смертельного Оружия" заявил, что «каждая студия в Голливуде куплена и оплачена кровью невинных детей», добавив, что «самая ценная валюта – это кровь младенцев».

В Лондоне, во время продвижения фильма Daddy’s Home 2, где он снимался, Гибсон назвал элиту индустрии развлечений «врагом человечества», которая «пьет кровь невинных детей». Он сказал, что ключевые игроки в кинобизнесе “получают адреналин от этого процесса”, поскольку они “наслаждаются от того, что нарушают табу”.

«У них есть вопиющее пренебрежение к обычным людям. Уничтожение жизни людей – это просто игра для них – чем больше они могут причинить боль, тем лучше ощущения. «Дети для них просто еда». Они пируют на боли и страхе, и чем моложе, тем лучше. «Эти люди следуют своей религии и используют ее для морального руководства».

«Это не те религиозные учения, о которых вы, люди, когда-либо слышали. Они выполняют священные обряды, которые у обычных людей вызовут приступы тошноты, и полностью находятся в противоречии с моралью, которая связывает большинство патриотических американцев. Самое плохое во всём этом: “это секрет полишинеля в Голливуде и все хотят участвовать в этом”».

Мэл Гибсон появился в британском прайм-тайме BBC, The Graham Norton Show в пятницу, где старый актер ответил на вопросы в отношении истинной природы голливудской «элиты». Он объяснил, как он был внесён в 2006 году в чёрный список теми, кто контролирует Голливуд, за высказывание своего мнения об этой отрасли, когда он столкнулся с их повесткой дня. Он сказал, что с тех пор он «работает вне системы», что дало ему новую перспективу.

Мэл Гибсон сказал: “Это трудно понять, я знаю, и мне жаль, что я тот, кто раскрыл вам глаза, но Голливуд – это смертельная узаконенная вотчина педофилов. Они используют детишек, чтобы реализовать свои страшные больные фантазии. “Я не совсем понимаю это сам, но они забирают этих детей из-за их энергии и насыщаются их кровью. Они не делают это милосердно, сначала они пугают их, прежде чем принести их в жертву“.

«Чем невиннее дитя, тем лучше для них», – сказал звезда Храброго Сердца. “Что это значит? Они не делают это как какую-то форму художественного выражения: они просто пьют кровь детей и едят их плоть, потому что они думают, что это даёт им какую-то «жизненную силу». Чем больше ребенок психически и физически страдает, когда умирает, тем больше он дает им «дополнительной жизненной силы». Я не понимаю, почему они это делают, но это то, что они делают!

У большинства из нас есть моральный компас, который ведёт нас по жизни, не так ли? У этих людей его нет, или если они это делают, он указывает на противоположное направление».

Гибсон, который провёл последние 30 лет как внутри, так и за пределами голливудского режима, говорит, что иерархия отрасли «преуспевает в экранизации криминала, в передачи зрителю боли, стресса и страданий, показе пыток». По словам Гибсона, желание творить такие вещи не ограничивается только голливудской элитой, «это все те, кто стоит на вершине пищевой цепи, кто может позволить себе такую «роскошь», хотя в этой отрасли их очень много».

«Голливуд пропитан невиновной детской кровью. Откровенные намёки на педофилию и каннибализм всегда были там, но в течение многих лет они были загадочными или символическими. Я был знаком с этой практикой с начала 2000-х годов, и мне угрожали серьезные последствия, если я когда-нибудь расскажу об этом. Я имею в виду не только мою карьеру, я имею в виду, что моя жизнь будет под угрозой, жизнь моей семьи будет в опасности. Я могу говорить об этом только сейчас, когда эти люди, руководители отрасли, все уже мертвы».

«Дети похожи на «премиальную валюту» и имеют более высокую ценность, чем всё, о чем вы можете только подумать: «алмазы, наркотики, золото, вы называете это». Они буквально торгуют этими детьми, как валютой за услуги, роли в фильмах, откаты…»

По словам Гибсона, «это извращение не только последний писк моды, но и многолетняя культура в Голливуде на протяжении многих поколений, и это то, что популярно среди мужчин и женщин. Это не что-то новое. Это происходило ещё до того, как Голливуд был основан. Если вы исследуете это явление, вы найдёте скрытые факты в тени любой тёмной эпохи в истории. Эти тёмные, многомерные оккультные практики были использованы в тайных обществах на протяжении сотен лет. А Голливуд используется для социального программирования и контроля сознания, и их послание проецируется в психику американского народа…»

Ещё один источник на английском.

Когда же я стал перепроверять информацию, то оказалось, что её давно уже обсуждают в США, и это заявление сделал вовсе не Мэл Гибсон, а актёр Киану Ривз (Keanu Reeves)!

Об этом свидетельствует вот этот видеоролик англоязычного пользователя Интернета: Hollywood elites use “the blood of babies to get high”. Под видеороликом есть ссылка на статью, опубликованную 22 мая 2016 года, из которой следует, что актёр Elijah Wood (Элайджа Вуд) ещё за полтора года до Киану Ривза заявлял, что "Hollywood Is Gripped By A Powerful Paedophile Ring" ("Голливуд захвачен влиятельной бандой педофилов").

Источник.

Итак, если это всё правда, давайте возьмём к рассмотрению слова Киана Ривза:

«Это извращение не только последний писк моды, но и многолетняя культура в Голливуде на протяжении многих поколений, и это то, что популярно среди мужчин и женщин. Это не что-то новое. Это происходило ещё до того, как Голливуд был основан. Если вы исследуете это явление, вы найдёте скрытые факты в тени любой тёмной эпохи в истории. Эти тёмные, многомерные оккультные практики были использованы в тайных обществах на протяжении сотен лет. А Голливуд используется для социального программирования и контроля сознания, и их послание проецируется в психику американского народа…»

Всё сказанное выше Кианом Ривзом легко находит подтверждение. Действительно, в живописи прошлых веков можно найти множество сцен, показывающих, как дьяволопоклонники устраивают культовое убийство "гойского" младенца, чтобы его мучениями и энергией его смерти усилить в себе "дьявольский потенциал".

Киан Ривз: “Я не совсем понимаю это сам, но они забирают этих детей из-за их энергии и насыщаются их кровью. Они не делают это милосердно, сначала они пугают их, прежде чем принести их в жертву. Чем невиннее дитя, тем лучше для них“.

Можно также припомнить сейчас и знаменитую книгу нашего Владимира Даля, отпечатанную строго "для служебного пользования" числом 10 экземпляров.

Удивительно уже само предисловие к последующим изданиям этой книги Владимира Даля, изданной в 1844 году в Российской империи в количестве 10 экземпляров для "служебного пользования":

"В 1890 — 1900 годах в лавочках и магазинах московских букинистов и книжных торговцев часто можно было встретить благообразного старичка среднего роста, рывшегося в книжном хламе с целью отыскания каких-либо редкостей. То был — начальник московского врачебного управления В. М. Остроглазов. Оставшиеся у него случайно после его брата, известного библиографа И.М. Остроглазова, некоторые редкие издания заронили и в нём любовь к собиранию книжной старины; он пристрастился к этому делу и свой досуг от служебных занятий посвящал ему. Он собирал книги по разным вопросам, и между прочим и по еврейскому.

По оставлении службы, располагая ещё более свободным временем, он стал заниматься библиографическими расследованиями, помещая их в издававшемся П. И. Бартеневым "Русском Архиве". Смерть застала его над работой о редких книгах по еврейскому вопросу, переданной в "Русский Архив" для напечатания, но доселе ещё не появившейся в свет. Все его книжное собрание после его смерти вдовою его Т.И.Остроглазовой пожертвовано Московскому университету, в библиотеке коего, в особой комнате, и находится ныне.

В собрании много редкостей, и в том числе редчайшая книжка по еврейскому вопросу — записка В. И. Даля. Это — книжка в небольшую восьмушку, на 153 страницах, озаглавленная: "Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их. Напечатано по приказанию г. Министра Внутренних Дел. 1844". При книге имеется и следующее собственноручно писанное В. М. Остроглазовым розыскание о ней: "Эта книжка чрезвычайно редкая. Геннади, известный библиограф, говорит, что во "Всемирной Иллюстрации" 1872 г., стр. 207, сказано, что В. И. Даль, служа в министерстве внутренних дел, напечатал брошюру об убиении евреями христианских младенцев (1844 году). Она напечатана в незначительном количестве экземпляров ("Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях". Берлин, 1876 г., т. I, стр. 277). Во "Всеобщей библиотеке России" или каталоге книг, собранных А. Д. Чертковым" (Москва 1863 года, страница 743, № 3631) сказано, что эту книжку написал В. И. Даль по поручению графа Л. А. Перовского. Она напечатана в самом ограниченном количестве экземпляров, которые раздавались весьма немногим служебным лицам. В "Русских книжных редкостях", изданных Н. Березиным, М. 1903 года, часть 2-я, на странице 19, № 77, напечатано: "эта книжка редчайшая" и на экземпляре этой книжки, им виденном, была следующая современная изданию ее надпись: "печатать десять экземпляров".

"Эта книжка настолько редка, что её, насколько известно мне, нет ни в одной из московских библиотек. Мой покойный брат Иван Мих. Остроглазов не имел её в своём замечательном собрании редких книг. Я, на своём веку, пересмотревший несколько сот каталогов русских и иностранных букинистов, а равно перечитавший описания всех библиотек известных библиофилов, — никогда не встречал её названия. Цены на неё нет. Но если книжка того же В. И. Даля: "Исследование о скопческой ереси", напечатанная в числе менее двадцати экземпляров, как сказано в "Книжных Редкостях" И. М. Остроглазова, М. 1892 г., стр. 45, № 101, — оценялась, как это видно из каталога, за № 339, 1903 года, известного с.-петербургского букиниста Клочкова, в двести рублей серебром, то цена этой книжки В. И. Даля, т. е. "Розыскания об убиении евреями христианских младенцев", которая никогда не встречалась в продаже, конечно, несравненно дороже".

"Но независимо от вышеизложенного мой экземпляр этой книжки представляет собою ещё и в другом отношении замечательную редкость. Он несомненно доказывает, что евреи всеми силами и средствами стараются уничтожить эти книжки, где говорится об их деяниях, возмущающих совесть.

Так, например, "Книга кагала", составленная Яковом Брафманом и напечатанная в Вильне в 1869 году, была разом во всех экземплярах, находившихся в книжной лавке Белого, в Одессе, скуплена одним богатым евреем, чтобы прекратить обращение её в публике, о чём и напечатано в "С.-Петербургских Ведомостях" 1870 года, № 286, на 2-й стр. в статье "Евреи в Одессе". О том же самом можно читать и в книжке: "Записки о евреях в Западном крае России". М. 1882 г., изд. 3-е, стр. 165".

"Но в "Книге кагала" нет того, что так всеми силами и средствами отрицают евреи: в ней нет указаний, что среди евреев существует секта (хасиды), которая действительно употребляет христианскую кровь. В книжке Даля это несомненно доказывается. Поэтому, конечно, евреи особенно ревниво за нею следили и старались уничтожить её. Известный публицист и учёный Никита Петрович Гиляров в своей газете "Современные Известия" от 13-го июня 1875 года, № 160, пишет следующее: "Кто из образованных не знает и не слышал о знаменитом Велижском деле (по обвинению евреев в убиении христианского мальчика в 1823 году), бывшем сорок лет назад? Мы и читали о нём и между прочим слышали от покойного В. И. Даля, человека в высокой степени беспристрастного и уже далеко не суеверного: он был убеждён, что в этом приснопамятном деле упомянутое зверское детоубийство есть факт; он, Даль, изучавший дело, просматривавший все документы и составивший для правительства записку. Кстати, что сделалось с этою самою запискою? Где она? Напечатана она была в немногих, может быть, семи, восьми, более десяти экземплярах, и о удивление! Экземпляры, к которым могла иметь публика доступ, под наитием какой-то неведомой силы, стали исчезать один за другим. Мало того: года два тому назад исчез из одной типографии даже оригинал, предназначавшийся к перепечатанию этой записки. Достопочтенного издателя, которого назвать мы не смеем без его позволения, просим откликнуться и подтвердить наши слова о пропаже упомянутого оригинала".

"В нашем экземпляре есть ответ на сей вызов, предложенный покойным П. П. Гиляровым-Платоновым. Вот что написано рукою известного писателя "Русского Архива" П. И. Бартенева на нашем экземпляре: "Книжка эта написана В. И. Далем, по поручению Л. А. Перовского, по бумагам министерства внутренних дел (в 1862 году истреблённым в большом пожаре) и отпечатана чуть ли не в десяти только экземплярах. Возвратившись осенью 1869 года из первой моей поездки в Одессу, я передавал В. И. Далю об ужасах еврейского усиления в тамошнем краю, сообщённых мне там архиепископом Димитрием (Муретовым). По соглашению с Далем вздумал я перепечатать эту книжку в "Русском Архиве" с моим предисловием. Шло печатание её в типографии Мамонтова (в Москве), как оттуда пришли мне объявить, что еврей-наборщик похитил несколько листков и скрылся из Москвы. А. И. Мамонтов нарочно ездил в С.-Петербург, чтобы достать похищенное по другому экземпляру, но не мог найти его. Позднее я списал похищенное из экземпляра князя А. Б. Лобанова-Ростовского".

"В книге Лютостанского "Об употреблении евреями христианской крови для религиозных целей", Спб., 1880 г., изд. 2-е, во 2-й части, на странице 32-й, напечатано следующее: "В первом издании нашей книги многих фактов мы были лишены, которые были украдены жидами. Сочинение Даля по вопросу крови — в Москве, находилось только в Чертковской библиотеке и единственный экземпляр. Управляющий библиотекой П. И. Бартенев вздумал перепечатать это сочинение и дал в типографию Мамонтова. Когда приступили набирать и разрезали книгу на части, тогда жид, бывший наборщиком в типографии, дал знать своему кагалу и, по общему совету, тот же наборщик ночью выбил стекло в типографии, влез туда, рассыпал весь набранный шрифт, находившуюся там часть разрезанных листов сочинения Даля хапнул и канул в неизвестность, как и постоянно делается у жидов. Полиция разыскивала в обеих столицах, — но все напрасно. Затем печатание прекратилось, — г. Бартенев уцелевшую книжку Даля взял обратно и уже её в библиотеке хранит очень строго под наблюдением собственного глаза. Но тут жидовская пронырливость опять понадеялась, чтобы стянуть оставшееся сочинение от их всеобъемлющих щупальцев. В Москве есть играющий роль учёного, казенный раввин Минор и в подобной претензии, как и профессор рабби Хвольсон. Бедняга Минорчик посвятил себя, помимо желания, литературе и около двух лет ходил заниматься в Чертковскую библиотеку приходил раньше всех и уходил позже всех, однако в продолжение этого времени не мог достигнуть, чтобы хоть взглянуть на желаемое сочинение Даля. Наконец рабби решился сойти вниз к самому г. Бартеневу (ныне издателю "Русского Архива") и просил его, чтобы Бартенев был так добр — дать Минору почитать сочинение Даля, — но на это получил ответ, что этого ни за какие блага сделать не может. С этой минуты рабби Минор оставил навсегда Чертковскую библиотеку".

<...>

Перепечатывая на страницах "Русского Архива" это интересное исследование В.И.Даля, составляющее величайшую библиографическую редкость, не можем не обратить внимания читателей на то обстоятельство, что оно имеет значение не только историческое, но и современное. Не далее, как в 1852 — 1853 годах в Саратове возникло дело об умерщвлении евреями двух христианских мальчиков при обстоятельствах, совершенно схожих с теми, на которые указывает автор "Розыскания". Никто не может поручиться за то, чтобы подобные дела не возникали и впредь.

Не оглашаемые официально, но оглашающиеся народною молвою и лицами, вовлеченными в исследование преступления, они оставляют по себе смутное впечатление отвращения и ужаса, питающее и укрепляющее сильные и без того народные предрассудки против евреев. Евреи, со своей стороны, упорным отрицанием всех фактов, обнаруживаемых делами подобного рода, усиливают это впечатление, и в глазах народа становятся все как бы причастными безумному злодейству некоторых крайних фанатиков".

"О несправедливости подобного мнения распространяться совершенно излишне; но здравый смысл и история религиозных преследований показывает нам, каким страшным орудием оно может служить для возбуждения народного фанатизма. Единственным путём для прекращения и предотвращения неисчислимых зол, проистекающих от подобных таинственных огульных обвинений, может служить полное и строгое разъяснение фактов, подавших к ним повод.

Чудовищная секта, которая, смеем надеяться, замирает в настоящее время в каких-нибудь захолустьях нашего Западного края (этих притонах еврейского фанатизма" и невежества), во всех отношениях заслуживает внимательного изучения и точного описания. (Напомню читателю, что здесь под словом секта подразумевается ранее указанное: "среди евреев существует секта (хасиды), которая действительно употребляет христианскую кровь". Комментарий — А.Б.).

В оглашении её истории, её особенностей всего более заинтересованы сами евреи. Для них же несравненно легче, чем для писателей-христиан, собрать нужный для того материал. Будем же надеяться, что именно между евреями найдутся люди, которые окажут своим соплеменникам эту важную услугу и вместе с тем присовокупят новую поучительную главу в истории человеческих заблуждений.

Гласность отымет у зла фантастические размеры, придаваемые ему таинственным полумраком, до сих пор его прикрывавшим, и, конечно, обнаружит и в самой среде еврейства энергическое противодействие учениям, не имеющим ничего общего с верою, послужившее преддверием христианству".

"Розыскание о убиении евреями христианских младенцев" было составлено по поручению Министра Внутренних Дел (графа) Л.А.Перовского В.И.Далем и в 1844 году напечатано в немногих оттисках, из коих один подарен самим достоуважаемым сочинителем в Чертковскую библиотеку, а ныне перепечатывается с его же обязательного дозволения".

<...>

В. И. Даль после вступления и обзора литературы по вопросу об употреблении евреями христианской крови (стр. 1 - 40) переходит "к исчислению бывших случаев злодейского изуверства евреев и к разбирательству важнейших из них, или по крайней мере ближайших к нам и посему более достоверных, взятых из подлинных делопроизводств и из разных книг, писанных об этом предмете" (стр. 40 - 86). В хронологическом порядке он. приводит известия обо всех этих случаях, начиная с IV столетия: в IV веке - 1, V веке - 1, VII веке - 1, XI веке - 3, XII веке - 11, XIII веке - 10, XIV веке - 5, XV веке - 12, XVI веке - 24, XVII веке - 39, XVIII веке - 7, XIX веке - 20, всего 134 случая, и затем переходит к разбору Велижского дела: "для положительного удостоверения, что обвинение это не есть клевета или вымысел, и что не одна пытка средних веков вымогала из жидов это ужаснее сознание, остается разобрать несколько ближе одно из новейших дел этого рода, например: дело Велижское, начавшееся 24-го апреля 1823 года в Велижской городской полиции и конченное 18-го января 1835 года, через двенадцать лет, в общем собрании Государственного Совета".

Разбор этого дела занимает 87—145 страницы книжки. На последних 145 — 153 страницах находится "заключение" В. И. Даля: "Рассмотрев весь этот ряд ужасных случаев и возмущающих душу происшествий, частично доказанных исторически и юридически, обвинение жидов в мученическом умерщвлении к Пасхе христианских младенцев невозможно считать призраком и суеверием, а должно убедиться, что обвинение это основательно, как равно и общее мнение о употреблении ими крови сих мучеников для каких-то таинственных чар... Никто, конечно, не будет оспаривать, что в странах, где евреи терпимы, время от времени находимы были трупы младенцев, всегда в одном и том же искаженном виде, или по крайней мере с подобными знаками насилия и смерти... Тут не одно убийство, а преднамеренное мученическое истязание невинного младенца и, следовательно, или наслаждение этими муками, или особенная цель, с ними соединенная... Откуда эти одинаковым образом и умышленно искаженные трупы невинных ребят? Почему находят их там только, где есть жиды? Почему это всегда дети христиан? И наконец, почему случаи эти всегда бывали исключительно во время или около самой Пасхи?..

Изуверный обряд этот не только не принадлежит всем вообще евреям, но даже, без всякого сомнения, весьма немногим известен. Он существует только в секте ХАСИДОВ или ХАСИДЫМ — как это объяснено выше — секте самой упорной, фанатической, признающей один только Талмуд и раввинские книги и отрекшейся, так сказать, от Ветхого Завета; но и тут составляет он большую тайну, может быть, не всем им известен и по крайней мере, конечно, не всеми хасидами и не всегда исполняется; не подлежит, однако же, никакому сомнению, что он никогда не исчезал вовсе со времени распространения христианства, и что поныне появляются от времени до времени между жидами фанатики и каббалистические знахари, которые с этою двоякою целью, посягают на мученическое убиение христианского младенца и употребляют кровь его с мистически-религиозною и мнимо-волшебною целью.

Польша и Западные губернии наши, служащие со времен средних веков убежищем закоренелого и невежественного жидовства, представляют и поныне самое большое число примеров подобного изуверства, особенно губерния Витебская, где секта хасидов значительно распространилась".

Источник.

В этой связи для ныне живущих должно быть интересно два момента, связанных с самой фанатичной сектой ХАСИДОВ, издревле существующей в иудаизме:

1. Высказывание американского актёра Киана Ривза: "Эти тёмные, многомерные оккультные практики были использованы в тайных обществах на протяжении сотен лет. Голливуд же используется для социального программирования и контроля сознания, и их послание проецируется в психику американского народа…»

Если это так, а сомневаться в этом не приходится, то, значит, Голливуд своей опасной продукцией программирует сознание не только американского народа, но и всех народов, которым нравится смотреть созданные в Голливуде фильмы.

2. Хасиды не только не исчезли со временем, о чём предполагал в позапрошлом веке составитель предисловия к книге В.И.Даля, "Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их. Напечатано по приказанию г. Министра Внутренних Дел. 1844", но даже наоборот стали в настоящее время самой богатой и преуспевающей иудейской сектой в мире!

И в завершение этой публикации сообщу самое интересное:

Всем известный Берл Лазар является главным раввином Российской Федерации (по версии любавических хасидов!).

Вот такой интересный экскурс в историю получился.

Чтобы читатель мог сделать правильные выводы, рекомендую прочесть следом ещё одну мою статью, в которой я рассказал и доказал с помощью логики и фактов — взятых из Библии и Торы цитат, что в Библии Бог — это Бог, а под словами "Господь Бог" сокрыт противник Бога — диавол.

И если Бог (который просто Бог) сотворил первых людей "по своему образу и подобнию", то есть способными разумно мыслить и творить вокруг себя красоту, как Бог творит её, то Господь Бог (в иудейской Торе он обозначен как Элохим Иегова) самого первого еврея создал "из праха земного", а его жену уже из "адамова ребра". И когда эта пара евреев "через грех" зачала детей, то их первенец, Каин, когда вырос, стал убийцей родного брата Авеля. А Элохим Иегова (Господь Бог), по сценарию иудейской Торы, когда увидел это, стал покровителем убийцы, сказав Каину, что "никто не убъёт его, а если кто и осмелиться на это, тому отомстится в семеро!".

Рекомендуемую статью можно прочесть здесь или здесь.

А в следующей свой статье я надеюсь представить свой вариант ответа на вопрос одного из моих читателей: "Неужели Бог, сотворивший людей, так ничтожен по сравнению с Господом Богом, сотворившим евреев, что не может защитить своё творение от этих немногочисленных диаволопоклонников?"

Я попрошу и вас, мои читатели, не оставаться в стороне и тоже поразмыслить над этим вопросом и, соответственно, подготовить свой вариант ответа. Если у кого-то он уже есть, присылайте его в виде комментария прямо здесь, под этой статьёй.

22 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин