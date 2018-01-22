Болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании…Какая здесь связь?

Любой метод лечения, не опирающийся на духовное развитие человека, ведет к деградации.

Чем меньше у нас здоровья и БОЛЬШЕ проблем, тем д а л ь ш е мы от БОГА.

Дегенерация – болезнь души, сознания, поэтому попытки исцелить тело без исцеления в душе и в сознании бессмысленны.