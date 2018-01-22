Болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании…Какая здесь связь?
11:56. 22 января 2018 Просмотров - 498 Нет комментариев Опубликовал: Василий Лычковский
Любой метод лечения, не опирающийся на духовное развитие человека, ведет к деградации.
Чем меньше у нас здоровья и БОЛЬШЕ проблем, тем д а л ь ш е мы от БОГА.
Дегенерация – болезнь души, сознания, поэтому попытки исцелить тело без исцеления в душе и в сознании бессмысленны.
Читать полностью "Здоровье как универсальная ценность"
Читать полностью "О ментальном мусоре и минимальном наборе гигиенических навыков сознания"
Читать полностью "#ЯНЕХОЧУЖИТЬ или всё-таки #ЯХОЧУЖИТЬ"
Читать полностью "Если вы хотите значительно улучшить состояние своего здоровья, перестаньте лгать".
Материалы мультимедийной книги "Очищение Разума, Души и Тела".
СКОРО...
Самая трудная в этом мире задача — не врать самому себе.
А там и всё человечество подтянется. (с) В.Гусев