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Болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании…Какая здесь связь?

11:56. 22 января 2018 Просмотров - 498 Нет комментариев Опубликовал:

 

 

Любой метод лечения, не опирающийся на духовное развитие человека, ведет к деградации.
Чем меньше у нас здоровья и БОЛЬШЕ проблем, тем   д а л ь ш е    мы от БОГА.
Дегенерация – болезнь души, сознания, поэтому попытки исцелить тело без исцеления в душе и в сознании бессмысленны.

 

Читать полностью "Здоровье как универсальная ценность"

Читать полностью "О ментальном мусоре и минимальном наборе гигиенических навыков сознания"

Читать полностью "#ЯНЕХОЧУЖИТЬ или всё-таки #ЯХОЧУЖИТЬ"

Читать полностью "Если вы хотите значительно улучшить состояние своего здоровья, перестаньте лгать".

 

Материалы мультимедийной книги "Очищение Разума, Души и Тела".

СКОРО...

 

Самая трудная в этом мире задача — не врать самому себе. 

А там и всё человечество подтянется. (с) В.Гусев

 

 

Метки: Болезни тела неприятности в жизни и мусор в сознании...Какая здесь связь?
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