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Второе дыхание Родовых Поселений. Часть 2

10:52. 21 января 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

18 января 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Второе дыхание” Родовых поселений.

Автор-сказительница – Любава Живая

часть 1 https://youtu.be/LwXbfu9jsy4

Идее создания Поселений Родовых Поместий уже более десятка лет. Жители поселений-первопроходцев за это время смогли обустроить свой быт, решить материальные вопросы. Но жизнь в поселении при ближайшем рассмотрении оказывается не такой уже простой в плане общения и совместной деятельности. Непонимание, ссоры и конфликты, неумение договариваться – другая сторона медали, которая уже ни для кого не секрет. Почему прогрессивная часть человечества до сих пор не может решить этот вопрос?
Сказителям – Светозару и Любаве — посчастливилось побывать во многих поселениях, участвовать в их становлении и развитии, наблюдать за состоянием людей, анализировать опыт и оценивать результаты практик. Практический опыт и Живая Веда Родных Богов позволили сложить картинку, что нужно делать на духовном плане, чтобы жить счастливо в поселении. Эта веда и была передана на этой встрече.

Темы, которые были раскрыты в передаче:

- Могущество родового строя, державность.
- Творение образов и практика защиты – обязательные инструменты в поселениях.
- Варна, предназначение и роль человека в общественной жизни.
- Ладование отношений.
- Единство безусловное! Недостижимое? Необходимое! Практики сохранения единства.
- СоНадездание Пространства Любви и его роль на духовном плане.
- Духовный фундамент – Вера Предков.
- Помощь Родных Богов и Светлых Предков.
- С чего начинается «второе дыхание»?

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Источник: www.youtube.com

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