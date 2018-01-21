Вот чем закончилась история с турбинами Siemens. А мы предупреждали (Время-вперёд! #275)

Наш новый блог на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…



Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/P-6jfrAKiAo



Ролик нашей студии «Ракетный пасьянс Китая, США и России» – https://youtu.be/Pza3K9WMdbw



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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru



В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



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Источник: www.youtube.com