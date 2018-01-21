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Вот чем закончилась история с турбинами Siemens. А мы предупреждали (Время-вперёд! #275)

22:23. 21 января 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

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Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/P-6jfrAKiAo

Ролик нашей студии «Ракетный пасьянс Китая, США и России» – https://youtu.be/Pza3K9WMdbw

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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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