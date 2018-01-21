Военное доминирование Москвы: распадающееся НАТО не может противостоять России

Блок НАТО переживает не самые лучшие времена – страны-участники сокращают бюджет, есть проблемы с логистикой и вооружением и возможная борьба с Россией может быть проиграна. В итоге чешское издание Tiscali.cz пришло к выводу, что НАТО медленно, но верно идет к распаду.

Западное СМИ опубликовало материал, в котором отметило, что Североатлантический альянс переживает кризисные времена. Ранее НАТО действовало лишь за пределами границ своих стран-членов. Однако самоопределение Крыма и проведение референдума за присоединение полуострова к Российской Федерации в корне перевернули ситуацию. Москва получила во многих регионах стратегическое преимущество и теперь может сдерживать антироссийский военно-политический блок. Сегодня Североатлантический альянс обеспокоен тем фактом, что ему необходимо действовать в пределах своих существующих границ.

В настоящее время НАТО обеспокоено защитой стран Прибалтики, так как Литву, Латвию и Эстонию из-за их географического положения (плотные границы с Россией и Белоруссией) невозможно оперативно защитить от неожиданного удара вероятного противника. Ситуация с прибалтийскими странами напоминает положение некогда Западного Берлина. Правда, есть существенные отличия. Тогда в Германии находилось большое количество американского военного контингента. И если бы СССР решился на какую-то эскалацию, то Москва бы столкнулась с США. Это останавливало стороны от войны и фатальных последствий.

Но если 30-40 лет назад военным фаворитом можно было назвать НАТО, то сегодня это не так. На данный момент Россия имеет серьезное боевое преимущество в Прибалтике по соотношению сил. У Москвы существенный перевес в артиллерии, танках, кораблях, авиации и системах ПВО, она доминирует в военном плане. Америка как-то пытается усилить свои позиции и стремительно размещает батальоны в Прибалтике и Польше под американским, немецким, британским и канадским командованием. Однако эти 4 000 человек никак не изменят обстановку, подчеркивает Tiscali.cz.

Чешское СМИ отмечает, что объединенные силы всех 29 стран Североатлантического альянса будут сильнее армии России, однако консолидировать всю эту мощь будет сложно из временных и территориальных рамок. У НАТО серьезные проблемы с логистикой. И если во времена холодной войны переброска дивизии через Атлантику занимала всего неделю, то сейчас только лишь один батальон будет менять свое расположение больше 10 недель. Поэтому при обострении ситуации НАТО не доставит в Прибалтику военный контингент для защиты территорий. На данный момент Европа не может разрешить национальные и общеевропейские предписания, которые не вписываются в кризисные сценарии Североатлантического Альянса.

Свою лепту в ослабление НАТО внесли Великобритания, Германия и другие северные страны, которые сильно сократили свой военный флот. В итоге Россия практически полностью контролирует Балтийское море, а ФРГ тем временем утилизировало последний быстроходный корабль из многих, которые ранее обеспечивали защиту между Любекским заливом и Скагерраком.

Напоследок Tiscali.cz подчеркнуло, что сегодня НАТО утратило качества оборонного союза, но при этом изменился и сам стиль. Страны-участники осознали, что Североатлантический альянс медленно, но верно распадается, а потому пытаются как-то усилить военный блок. Сегодня США и Европа активно вкладываются в модернизацию ядерного оружия, как в последний аргумент на случай возможного конфликта. Правда, Западу еще предстоит учесть мощь ПВО России.