В преддверии выборов я советую каждому прочесть эту аналитику российского учёного

Я скажу так: если к мнению таких учёных не прислушиваться — значит быть в одной компании с теми идиотами, которые любят декламировать окружающим: "век живи, век учись, а дураком помрёшь!"

Людмила Кузьминична Фионова родилась в городе Новокузнецке, в 1966 году окончила Московский Институт Стали и Сплавов по специальности «физика металлов», в 1972 году защитила кандидатскую, а в 1985-м уже докторскую диссертацию, став доктором физико-математических наук, специалистом в области физики твёрдого тела. Л.К.Фионова является одним из основателей нового научного направления в физике твёрдого тела: «физика поверхностей раздела в кристаллах», внесла большой вклад в становление этого направления в Советском Союзе, её труды широко известны в мире, она работала в университетах Парижа, Мехико, Сэндая (Япония), значительная часть её работ выполнена в содружестве с учёными Франции, Болгарии, Японии, Мексики.

Л.К. Фионова проявила себя и как крупный специалист в области политического анализа.

Ниже вниманию читателя предлагается её уникальная аналитическая статья, которая периодически удаляется из Интернета с разных социальных платформ исключительно потому, что правда Л.К.Фионовой убийственна для паразитарных "элит".

АГОНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мы всё время занимаемся следствиями. Мы тонем в деталях, в частных проявлениях системных дефектов. Мы пытаемся добиться позитивного решения отдельных проблем, что в рамках существующей системы в принципе невозможно.

События на Украине ужасающи, но они – рядовое воплощение утвердившегося миропорядка, такое же как в Сербии, Ливии, Ираке… И положить конец кровопролитию на Украине, в Сирии, по всему миру, не ломая всю систему, невозможно.

Мы не дерзаем мыслить системно! Системный анализ вообще запрещён! А ситуацию на планете следует охарактеризовать как АГОНИЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ – глобальное разрушение всех сторон жизни человечества – экономики, политики, науки, культуры, общественной морали…

Агонизирует цивилизация, которая была сконструирована тайными архитекторами и получила своё воплощение в Западном мире, но, более всего, в нынешнем лидере этого мира – Соединённых Штатах Америки. В эту цивилизацию в 90-е годы были насильственно включены СССР и Восточная Европа, которые стали жить по её правилам, т.е. умирать.

Все научные и религиозные доктрины, все политические и экономические системы, порождённые нынешней цивилизацией, не смогли выполнить главную задачу: обеспечить мирное сосуществование людей друг с другом и со своей планетой.

Имеет смысл сформулировать принципиальные дефекты умирающей цивилизации – возможно, через это удастся найти путь спасения хотя бы малой части людей.

Часть 1. Цивилизация, уничтоженная паразитом

Надпись у основания масонской пирамиды на однодолларовой банкноте и на государственной печати США «Novus Ordo Seclorum» – «новый порядок на века» – сегодня звучит как пустое бахвальство. Высокопарно провозглашённые «века» оказались короткими – цивилизация быстро приближается к гибели именно благодаря руководству тайных структур. Малые группы, определяющие жизнь мирового сообщества, потому и законспирированы, что паразитарны – ничего не давая социуму, они стремятся доминировать, навязывая миру правила игры, выгодные для кланов сверхбогатых, смертельные для остальных людей.

Концентрации капиталов и власти в руках паразитарных структур по всему миру чудовищна: 0,7% мирового населения захватили в свои руки 41% мировых богатств. (Источник на английском языке).

В России суммарное состояние миллиардеров (около $500 млрд.) и мультимиллионеров (около $1000 млрд.) в 2,5 раза превосходит годовой фонд заработной платы всех 70 млн наёмных работников страны (около $600 млрд.) и в 15 раз сумму выплат всем 39 миллионов пенсионеров страны (около $100 млрд.). Источник.

Самое опасное, что динамика роста концентрации капитала положительна. В 2013 году число долларовых миллионеров в России выросло на 13,6%, самый высокий рост зафиксирован в Ирландии – 16,8%, общемировой рост – 0,8%. За 2013 год число миллионеров в Германии увеличилось на 83 000 до 1,822 млн человек, в Японии – на 27 000 до 951 000 человек. В 2013 году лидером по числу долларовых миллионеров в мире стал Азиатско-Тихоокеанский регион, где общее число миллионеров выросло на 1,6% – до 3,37 млн человек. По объёмам средств лидером остаётся США, где суммарное состояние миллионеров составляет $11,4 трлн, число людей с состоянием 1 млн и выше – 53,3%. Источник.

Эксперты Цюрихского университета (Швейцария), проведя математический анализ связей ведущих компаний планеты и движения капиталов, пришли к выводу: миром правит одна сверхкорпорация, где контрольным пакетом акций владеют 1318 компаний, на долю которых приходится 60% всех доходов. Ядро системы составляют всего 147 финансовых и инвестиционных институтов, контролирующих 40% глобального рынка. Источник.

Этот корпоративный монстр в высшей степени эффективно ведёт к разрушению всех сфер жизни человечества.

Господствующая рыночная экономика, основанная на мошеннических финансовых схемах пирамид и пузырей, может существовать только за счёт постоянного расширения, что в принципе невозможно на планете конечных размеров, а потому она органически несёт в себе неизбежность экономических кризисов и, в конечном счёте, глобального краха всей системы.

Обслуживающая паразитарную экономику политическая система выстроена так, чтобы продлять жизнь незаконных финансовых пирамид. Потому в мировой политике инфлирует само понятие «право», оно подменяется правом силы, что воплощается в бесконечной череде войн и «цветных революций» – таким путём глобальный паразит присваивает активы суверенных государств.

Результат – разрушение национальных государств – оптимальной формы существования народов, быстрое расширение ареала хаоса.

Созданная паразитарными структурами система крайне неоднородно распределяет ресурсы – малые группы имеют сверхдоходы, миллионы людей лишены элементарных средств к существованию. Это выгодно паразиту – он может меньше платить наёмным рабочим, подпёртым толпами безработных, последних он может использовать как резервуар для вербовки солдат – пушечного мяса для военных авантюр.

Неоднородность носит не только экономический, но и социальный характер – субьектом политики являются только члены паразитарных групп – прочие миллиарды людей – пешки в их игре. Значимые посты в политике, экономике, культуре, науке, СМИ и т.д. могут занимать только те, кто абсолютно лоялен паразиту. Прочие даже при наличии талантов в принципе не смогут себя реализовать.

Эта ситуация, выгодная паразиту, несправедлива и бесперспективна для всего мира, ибо сокращает пространство для жизни производящих слоёв населения – паразит истребляет творца.

Паразитарные структуры создают неоднородное распределение богатств и власти не только между людьми, но и между странами «золотого миллиарда», где локализованы в основном управляющие элиты, и прочим миром. Выступая в Военной академии в Вест-Пойнте, Обама говорил о «неизбежности» глобального лидерства США. Источник.

Претензия на мировую исключительность – основа политики США. И Джордж Буш-младший утверждал, что Бог избрал Америку, чтобы руководить всем миром. Но силовые методы, которые США используют для обеспечения своего доминирования, порождают чудовищную гонку вооружения, что ускоряет истощение ресурсов Земли.

Войны и революции превращают планету в руины, уничтожая инфраструктуру, культурные памятники, природу… Правление паразитарных элит ущербно по сути: успешно решая в свою пользу тактические задачи, они проигрывают стратегически – их политика абсолютно несовместима с устойчивым развитием цивилизации.

Мировые элиты ведут себя как люди, лишённые жизненной перспективы. Складывается впечатление, что паразитарные группы составляют психически нездоровые люди, ради сиюминутной наживы убивающие будущее, религиозные маньяки, погружающие мир в хаос в ожидании пришествия своего мессии – они убивают людей, разрушают города, страны культурные памятники с зверским садизмом, несвойственным нормальным людям.

Легко видеть, что рациональный план действий нынешних элит – захват ресурсов, рынков, мирового господства – имеет и иррациональную составляющую. Так, целесообразность проникновения американских компаний в экономику захваченных государств не всегда приносит прибыль.

Убытки США от войны в Ираке составили около 3 триллионов долларов, что не вполне компенсируются доходами американских нефтедобывающих компаний. Источник.

Сегодня американцы покидают Ирак под натиском исламистов ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Леванта). Источник. Ливия после агрессии Запада и убийства Каддафи сократила добычу нефти в 15 раз! Источник. Западные инвесторы уходят из страны, разорванной враждующими племенами. Источник.

Иррациональный компонент глобальной политики ряд исследователей связывает с преобладанием евреев в мировых олигархических элитах.

Доктор Арнольд Хатчнекер (Arnold A. Hutschnecker), психиатр из Нью-Йорка, в прошлом личный врач президента Никсона, в своём исследовании «Психическое заболевание: еврейская болезнь» обращает внимание на то, что евреи являются носителями шизофрении и распространителями этой генетически заразной болезни – это можно рассматривать как причину безумной, самоубийственной политики мировых элит. Хатчнекер – еврей, в связи с чем нет оснований упрекать его в предвзятом отношении к евреям как нации. («Mental Illness: The Jewish Disease», Psychiatric News, the American Psychiatric Association, Oct. 25, 1972)

Кто составляет правящую группу персонально?

Обратимся к списку участников 62-го ежегодного заседания Бильдербергского клуба (29 мая – 1 июня 2014 года). Бильдербергский клуб определяет «глобальную повестку дня», исходя при этом из интересов своих членов, а не народов мира. Клуб также устраивает тайные смотрины президентов, подбирая кадры послушных исполнителей принятой «повестки». Вспомним, что Бильдербергский клуб был создан в 1954 году принадлежащим к германской аристократии членом нацистской партии и СС. Породнившись с голландской королевской семьёй, он стал известен как принц Бернхард. Он был одержим идеей реванша и мирового господства.

Среди участников Бильдерберга-2014 были королевы Испании и Голландии, глава МВФ Кристин Лагард, канцлер Казначейства Великобритании Джордж Осборн, американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений, бывший Советник по национальной безопасности США, бывший Государственный секретарь Генри Киссинджер, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, бывший директор АНБ Александр Кейт, бывший советник по национальной безопасности Томас – «человек вице-президента США Байдена». Байден заявлял: «Я сионист. Можно быть сионистом, не будучи евреем».

Важное место на встрече занимали президент США Б. Обама и Ричард Перл, представляющий радикальное крыло американских неоконсерваторов, которые определяют политику США. Присутствовали на встрече и представители Американского Института Брукингса – штаба американских неоконов.

Многие аналитики обращают внимание на то, что среди участников Бильдерберга-2014 видное место принадлежало членам американской еврейской элиты, занимающим господствующие позиции в финансовой олигархии, крупнейших печатных и электронных СМИ, главных аналитических центрах США. Ведущую роль в мировом сионистском движении сегодня принадлежит ортодоксальному крылу иудаизма – хасидам, секте Хабад.

Таким образом, можно утверждать, что сегодня миром управляет тоталитарная секта. Некоторые американские блогеры заговорили о феномене «ползучего англосионизма».

Хотя с 2013 года члены Бильдерберга перешли в режим «открытого заговора», создав свой сайт и публикуя списки участников, клуб охраняет свои глубинные тайны. На Бильдербергских конференциях действуют «правила Chatham House», согласно которым «можно свободно пользоваться информацией, но запрещено раскрывать личность докладчика и его принадлежность». Во время Бильдерберга-2014 двух датских журналистов охрана отеля «Мариотт» схватила и отправила в полицейский участок за то, что они отказались уничтожить фотографии участников. Из отеля также выселили сотрудников британской «Гардиан» и американского интернет-портала Infowars.com.

В отместку журналисты разместили в сети фото с расправой над ними и отчёты о зловещем характере конференции, о полицейских с собаками, о закрытой решётками крепости, в которую превратился пятизвездочный отель, где заседал клуб.

В списке «доверенных лиц», допущенных в отель, было всего 134 VIP-персоны, которые претендуют на управление всей планетой. Источник.

Несомненно – пребывание паразитарных элит у руля цивилизации – ключевая опасность, угрожающая миру. Ни одна проблема человечества не может найти позитивного решения, пока паразитарии сохраняют власть.

Комментарий А. Благина:





"Очередное заседание Бильдербергской группы проходило уже после другой тайной встречи, состоявшейся, как сообщил британский еженедельник The Sunday Times, 5 мая 2009 года в Манхэттене в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса. На ней присутствовали самые богатые люди Америки: сам Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Из всех тем, обсуждаемых на встрече, главной оказалась всё та же проблема "перенаселённости Земли". Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, "никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира". Однако взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая численность населения планеты ("слишком много материала"), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся. Именно эти деятели, в руках которых находится управление финансовыми потоками, определяют всемирную повестку дня, однако поскольку их античеловечные проекты являются уже доступными для мировой общественности, преступным становится само согласие на добровольное подчинение их действительной или мнимой власти". Источник: Ольга ЧЕТВЕРИКОВА, Фонд стратегической культуры. К этому следует добавить просто убийственную информацию, раскрывающую планы "глобальной мировой элиты". Вот какие вопросы обсуждались на заседании клуба Бильдерберг-2009:Источник:

Цивилизация лжи

Противоестественная конструкция нынешнего мироустройства может функционировать исключительно в условиях тотальной лжи. Для того, чтобы вынудить людей обслуживать эту убийственную для них систему, надо изменить их сознание, представив зло благом. Самая тщательно охраняемая монополия паразитарных структур – монополия на реальную информацию, истинное знание.

Почему семь с лишним миллиардов населения Земли не могут обуздать очень малочисленную паразитарную группу, которая и составляет управляющие структуры? Потому что на планете осуществлена гигантская по масштабам операция по изменению сознания, длящаяся века, поразившая миллиарды людей.

Романы Оруэлла, где изготовление бета-синусовиков – рабов системы – поставлено на конвейер, не фантастический прогноз на будущее, а констатация свершившейся реальности: сознание подавляющей части человечества изменено насильственно внедрённой системой мифов, сконструированных управляющими структурами.

Наиболее сильнодействующие и потому самые опасные – базовые матрицы, определяющие главные мировоззренческие установки миллиардов людей, Такие матрицы задаются в виде религиозных и политических доктрин.

Искусственные религии

В естественной религии – язычестве – боги жили среди людей. Они были видимы, осязаемы – Бог солнца, Бог ветра… Они были сильнее людей, влияли на их жизнь и потому люди их обожествляли, но не боялись их, с ними дружили, обращались к ним напрямую – в лесу, на поляне, с песнями, хороводами. Паразиту не было места в этой системе, и он придумал, как использовать в своих интересах естественную тягу человека к высокой духовности, высшим смыслам, как встроиться в общение человека с космосом в качестве посредника.

Тайными управляющими структурами была разработана умозрительная конструкция – некий абстрактный единый Бог был оторван от людей, поднят ввысь, помещён на недосягаемую высоту. Вместо горизонтальной структуры «люди – боги», была создана вертикальная иерархия: наверху Господь Бог, ниже его служители – священники, внизу – прочие люди – божьи рабы, а не дети богов, как в язычестве.

Эта схема, по сути, воспроизводит модель организации общества, выгодную посреднику-паразиту: наверху – невидимые тайные структуры, затем – частично посвящённые правители, внизу – лишённые знания, окормляемые только ложью рабы.

Символически это устройство представлено масонской пирамидой, верхняя часть которой оторвана от остальной конструкции, поднята ввысь, снабжена всевидящим оком. Бог на небе аналогичен тайным структурам на Земле. И Бог, и тайная власть невидимы, но всевидящи, их волю невозможно постичь, ей следует слепо подчиняться. Рабы обязаны покоряться и слугам Бога – священникам, и светским правителям, поскольку власть от Бога – так записано в священных книгах.

Все постулаты «священных книг» (как и приказы тайных структур) полагается принимать на веру. Анализ догматов религии (как и правил тайных структур) запрещён: умствовать, т.е. мыслить, грешно, ибо «блаженны нищие духом». Истинными адептами религии – «верующими» – провозглашались те, кто склонен принимать всё на веру, без осмысления. Мыслители же нарекались еретикам и подвергались всяческим гонениям – как религиозным, так и светским.

Итак, ложь №1: Бог создал человека, на самом деле Бога создал человек по своему образу и подобию – это игра «в наоборот», типичная для паразита (Оруэлл называет это «новоязом»). Так схема общественного устройства, выгодная паразиту, была вбита в сознание людей как основа мировоззрения, подана как «божественное откровение». Бог–человек был создал для того, чтобы вмонтировать массы в общественную конструкцию, где паразит находится наверху, а труженик, создающий все блага жизни – в положении раба. В этом признаются сами авторы Библии: «и будет в челюстях народов узда, направляющая их к заблуждению» (Ис 30:27). Библия – это набор мифов, в действительности описанные там события не происходили – это доказали археологи. Читать здесь.

Такие религии оказались очень полезны для светских правителей, ибо могли быть использованы как инструмент легитимизации власти: царь – помазанник божий, а, следовательно, анализ профпригодность властей запрещён, им полагается бездумно повиноваться.

С внедрением христианства русские стали не просто рабами Бога, но и рабами "богоизбранного народа", который им эту религию принёс.

«Благодаря массовому распространению среди русских Библии, «еврейские легенды и мифы стали истинами, которыми теперь оперируют многие наши сограждане, называющие себя верующими. А благодаря беспрестанному труду священников, называющих себя христианами, национальная история Израиля стала неотъемлемой частью российской истории. Еврейские ремесленники и рыбаки – теперь наши духовные учителя и наши святые. Им поклоняются сегодня миллионы русских людей, глядя на их иконы в храмах Русской Православной Церкви. Еврейская женщина – «Богородица» – стала русским идеалом материнства, а еврейский мятежник – Иисус Иосифович Христос – стал центральной фигурой нашего религиозного поклонения».

«РПЦ – Троянский конь иудаизма»

«Россия, приняв христианство, уже более 1000 лет живёт в еврейском понятийном пространстве», – считает еврей Марк Эли Раваж, личный биограф Ротшильдов. По его мнению, еврейский народ тем велик, что открыл человечеству представление о Боге, сотворившем мир за 6 дней, и представление о дьяволе — искусителе человечества. «Ни одно завоевание в истории даже отдалённо не сравнимо тем, как полно мы вас завоевали… Мы положили стоп-кран на ваш прогресс. Мы наложили на вас чуждую вам книгу (Библию) и чуждую вам веру, которую вы не можете ни проглотить, ни переварить, потому что она противоречит вашему натуральному духу, который в результате пребывает в болезненном состоянии, и в итоге вы не можете, ни принять наш дух полностью, ни убить его, и находитесь в состоянии расщепления личности – шизофрении» Источник: http://zarubezhom.com/ravage.htm

Инструментом управления массами в искусственных религиях стал страх – вместо бича был изобретён внутренний надсмотрщик, встроенный в каждого раба: понятие греха и наказания за грехи – вымышленного ада. Человек получил статус раба, обязанного проводить жизнь свою не в радости, а в страхе божьем, мученичество, истязание данной природой плоти возводилось в геройство, словом, начисто уничтожался здравый смысл и нормальные каноны жизни.

Почему же Русь согласилась принять столь противоестественную человеконенавистническую доктрину? Ответ на этот вопрос предельно прост: несогласных принять новую веру просто истребляли.

Артефакты эпохи христианизации Руси тщательно зачищены, а имеющиеся данные замалчиваются, либо списываются на весьма спорное «татарское иго».

«Что прикрыли татаро-монгольским игом?»

Однако отдельные уцелевшие свидетельства рисуют картину беспримерной жестокости христианизаторов, организовавших гуманитарный и культурный геноцид. Так, сегодняшние христиане единогласно провозглашают «Велесову книгу» фальшивкой на том основании, что дохристианских книг не сохранилось. Аргумент в духе людей, не привыкших думать, ибо он свидетельствует о том, что христианизаторы были вандалами, жестоко истреблявшими культурное достояние предков.

«Во время крещения Киевской Руси в 988 году было уничтожено практически всё взрослое население, а это – более 70% всего населения Киевской Руси того времени!… Геноцид русского населения при «христианизации» Киевской Руси был такой, что страна превратилась в полупустыню. Если до «крещения» на территории Киевской Руси было более 300 городов – больше чем во всей остальной Европе, – то после «благоденствия», оказанного богом Яхве (Иеговой), остались заселёнными только десять процентов городов – 30! А 270 городов Киевской Руси превратились в мёртвые города! …

На самом деле, крещение было только прикрытием для геноцида, который был местью за уничтожение паразитического государства, созданного иудеями на основе Хазарского Каганата».

«Зримый и незримый геноцид»

Другие исследователи дают сопоставимые цифры геноцида – было уничтожено почти всё взрослое население – хотя существует дефицит доказательств, вполне объяснимый отчаянным сопротивлением церкви, защищающей свою площадку для спокойного и безответственного паразитирования. Церковь активно поддерживается государством – мировая власть, как и искусственные религии, суть производные одного сионистского корня, поэтому умирающую цивилизацию можно назвать сионской (ряд авторов называют её иудео-христианской).

Мстить русам жестоким крещением за победу князя Святослава над Хазарским каганатом вполне в духе «богоизбранного народа», мир наблюдает сегодня нечеловеческий садизм неоконов, управляющих Соединёнными Штатами – в Ливии и Ираке, в Сирии, на Украине… Геноцид русских, учинённый христианизаторами, вполне в духе сегодняшних операций зачистки сегодняшнего Донбасса, людоедской бойни в Одессе…

Тут одного я боюсь: чтобы как-нибудь ты не подумал, Что приобщаешься мной к нечестивым ученьям, вступая На преступлений стезю. Но, напротив, религия больше И нечестивых сама и преступных деяний рождала… Вот к злодеяньям каким побуждала религия смертных. (Тит Лукреций Кар. «О природе вещей». Книга I).

Общее число жертв религиозного террора в Европе оценивается в 10—12 миллионов. Но эту оценку можно удвоить и даже утроить, учитывая число тех, кто сошёл с ума или покончил с собой под пытками. Источник.

Только за 20 лет «крестового похода против альбигойской ереси» (1209 – 1229) было уничтожено 2 млн. «еретиков». В Испании инквизиция сократила население на 12 млн. ("Христианство как оружие массового поражения"). Трех-четырёхлетних детей объявляли любовниками дьявола, пытали и сжигали живьём – обработка религиозными догмами выковывала садистов-палачей. («Пылающая Европа»).

Причиной массового религиозного террора прежде всего против женщин кто-то называет введение противоестественного целибата для католических священников. Но в основе был и циничный прагматизм: «Мы будем жечь богачей, а имения их разделим с епископом». (Е.Андреева «Жестокий путь»).

Особой «заботой» инквизиторов были учёные, в особенности талантливые новаторы – они представляли опасность для церковников, ибо могли разоблачить их ложь. Заживо сожжённый Джордано Бруно – это не только символ преступности религии, но и смертный приговор человечеству, лишившемуся разума!

Церковь – мощнейший аппарат посредников, чисто паразитарная структура, по сути олигархат, утопает в роскоши. Богатства РПЦ связаны с алкогольным и табачным бизнесом, сокровища Ватикана – результат отмывания неподконтрольных никому гигантских средств, в том числе, как считают некоторые исследователи, средств наркомафии.

Целые армии служителей церкви, изучив всего одну книгу, не обладая никакими знаниями и профессиональными навыками, безбедно живут, не принося социуму ничего позитивного, уродуя сознание миллионов людей сомнительными мифами.

Церковь растлевает людей, давая наглядные примеры разнузданной роскоши храмов и облачения священников (лукаво проповедуя при этом нестяжание), церковь экологически опасна, поскольку создание этой роскоши наносит ущерб природе.

Однако главная опасность искусственных однобожных религий – превращение миллиардов людей в инвалидов информационной войны.

Те, кого методами промывки мозгов удалось сделать адептами искусственных религий, вызывают сострадание, они нуждаются в помощи, хотя господствующее законодательство настойчиво требует «уважения» к ним.

Это – главная цель искусственных религий – вытравить из сознания людей умение и желание мыслить, заменить необходимость активно «ведать» (как в ведизме) пассивно-рабским «верить». Главное – нейтрализовать разум человека, сформировав у него менталитет раба. Всё остальное – производные искалеченного мозга.

<...>

Ложь как средство массового истребления

Человек, в сознание которого внедрена искусственная матрица, имеет не адекватное представление о мире, а искажённую картину, определяемую структурой матрицы. Сегодня олигархические СМИ – а это основа мировых медийных ресурсов – заняты исключительно созданием и трансляцией в массы таких ложных мифов о мировых событиях, которые выгодны паразитам, по сути, мы имеем не Средства Массовой Информации, а Средства Массового Истребления.

Ложь запускает кровопролитие. Так, ложь об этнических чистках албанцев в Боснии стала обоснованием реальных бомбардировок Сербии, ложь о наличии химоружия у Хусейна стала официальным поводом для агрессии США против Ирака… Сегодня ложь киевских СМИ о ситуации на Юго-Востоке Украины, оголтелая русофобия, вбиваемая в мозг украинцев, превращает их во врагов своего народа, в самоубийц.

Ложь разрушает продовольственную базу человечества – ложь о безвредности ГМО породила массовое употребление отравы в пищу!

Ложь о пользе ЕГЭ разрушила образование, превратила его в фабрику дегенератов.

Ложь об Эйнштене как великом физике (на самом деле он был убогим плагиатором), созданная хранителями этой лжи (Гинзбург и компания) Комиссия по борьбе с лженаукой в Академии наук СССР уничтожила целую плеяду талантливых физиков России, подняв к руководству наукой паразита.

В. Бояринцев, "Антиэйнштейн, Главный миф ХХ века".

Ложь Нобелевского комитета, который присваивает эту «самую престижную в мире» научную премию исключительно членам одного этнического клана, не сообразуясь с научными достижениями, способствует убийству науки.

"Кому и за что дают нобелевские премии?"

Лживы даже принятые властью календари, праздники, время, которое правительство России упорно не хочет вернуть к астрономической норме, ибо ложное время разрушает здоровье человека.

Люди, убеждённые в том, что принимают решения самостоятельно, под влиянием лжи исполняют приказы тайных структур, действуя во вред себе, своим близким, своей стране…

Ложь как инструмент технологии разделяй, стравливай и властвуй!

У искусственных религиозных и политических доктрин есть важнейшая для паразита функция – они разделяют народ на враждующие группы, стравливают страны и народы.

Очень просто зажечь религиозную войну, ибо любая однобожная религия несёт в себе агрессию против иноверцев, и даже адептов одной веры настраивает против семьи, близких, учит воинственному миссионерству: "не мир я вам принёс, но меч".

Иудеи Украины. Иудеи Украины.

По всему миру общество искусственно расколото на политические партии, органически настроенные на вражду и борьбу.

Ложь об исторических событиях стала нормой, ибо книги по истории пишут по заказу паразитарных структур. Эта ложь – мощнейший клин, раздирающий единый народ на коммунистов и монархистов, националистов и либералов…

Так создаётся поле вечной вражды, где паразит может манипулировать противоборствующими группами, использовать их в своих целях, для прикрытия своих авантюр – это идеальный питательный бульон для процветания паразита.

Так разорванные в клочья народы обессиливаются, лишаются возможности объединиться в борьбе с паразитом.

Цивилизация убийц

Человек убивающий

Мировые элиты добиваются мирового господства потому, что не ограничивают себя никакими нормами – юридическими или нравственными – а к прочей части человечества относятся как к враждебным чужакам, которых надо эксплуатировать, обманывать, убивать. Главные инструменты управления массами – ложь и сила.

Главный метод решения политических, экономических, социальных проблем – война. История человечества – непрерывная цепь войн.

Очевидно – название биологического вида Homo sapiens – «человек разумный» – не соответствует действительности. Уместнее было бы определить вид, создавший нашу цивилизацию, как «человек убивающий», ибо животные, находящиеся, как принято считать, на низших по сравнению с человеком ступенях развития, не уничтожают в таких ужасающих количествах себе подобных.

Герои нашей цивилизации – политики и полководцы – заказчики и исполнители массовых убийств.

Число погибших в войнах непрерывно возрастает. Во время Первой мировой войны погибло 21,5 млн. человек, в том числе граждан России – 3,32 млн, Гражданской война привела к смерти ещё 10,5 млн человек.

(Эрлихман В. В. «Потери народонаселения в XX веке»).

«Россия и СССР в войнах ХХ века».

Во Второй мировой войне участвовало 62 государства из существовавших на тот момент 73-х (80 % населения земного шара). Военные действия велись на территории 40 государств. Под ружьё было поставлено 128 млн. солдат. Из них убито – около 25 млн и ранено 37,5 млн. Среди мирных жителей убито до 55 млн. человек, в том числе от 13 до 20 млн погибли от вызванных войной болезней и голода. Общие людские потери составили по разным оценкам от 60 до 85 млн человек (от 3,17 до 4,0% населения мира). Источник.

Общие потери во время войн ХХ века составили около 250 млн. человек – 10 % населения. Источник.

После Второй мировой войны последовал период Холодной войны. Он недаром получил название MAD – (безумный) Mutual Assured Destruction – взаимное гарантированное уничтожение. В этот период на каждого жителя планеты было приготовлено по 3 тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Число локальных и гражданских войн, этнических чисток, межнациональных и межрелигиозных конфликтов в 80-е и 90-е годы превысило 100. За 10-летний период 2002-2011 годы произошло: 73 межгосударственных конфликта, 223 внутригосударственных, 130 случаев одностороннего насилия.

(Международный Стокгольмский институт исследования мира. SIPRI Yearbook 2013).

«Самая демократическая страна» мира – США – начала своё существование с геноцида коренного населения Американского континента, жертвами которого пали миллионы индейцев.

Вся история США – это организация геноцида на чужих территориях в ходе спровоцированных руководством этой страны войн, революций, переворотов.

От применения Соединёнными Штатами ядерного оружия погибло около 250 тыс., поражено облучением 280 тыс. человек. Источник.

За последние 30 лет США провели более 10 крупных военных операций «ради мира во всём мире»! Источник.

В общей сложности с 1945 года Соединенные Штаты осуществили силовое вмешательство в 71 стране, то есть охватили свыше трети всех стран мира! При этом США лишили жизни несколько миллионов человек и обрекли ещё многие миллионы на жизнь, полную мук и отчаяния. Кроме того, Америка несёт ответственность за пытки многих тысяч людей. (Уильям Блум, «Смертоносный экспорт Америки – демократия»)

В ходе военной операции НАТО против Югославии в 1999 году жертвами бомбардировок пали более 2 тыс. мирных граждан в том числе около 400 детей, 1 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. человек получили ранения, пропали без вести более 1 тыс. человек. Источник.

Оккупация Соединёнными Штатами Ирака привела к смерти 80 тыс мирных граждан, непрямые потери в результате ухудшения условий жизни достигают 1, 033 млн человек. (Opinion Research Business survey. ORB survey of Iraq War casualties. Wikipedia).

На конец 2010 года в результате вооруженных конфликтов и преследований на различной почве число беженцев в мире составило около 43 млн человек. (ООН: The Millennium Development Goals Report, 2011).

Агрессия США на Украине привела к гибели тысяч людей – как со стороны агрессора, так и со стороны защитников Родины-ополченцев, а также мирных жителей, в том числе 40 детей (данные на 1 июля 2014 года). Более полумиллиона беженцев с Украины, среди которых пересекли границу России, большинство из них – дети. Источник.

Это изуверство сопровождается лживыми заявлениями политиков США и Европы об отсутствии гуманитарной катастрофы, гордыми реляциями о неуязвимости собственной страны в возможных сценариях войны, в том числе ядерной, что означает – миром управляют безумцы.

Оружие – главное «достижение» цивилизации

Расходы стран мира на военные цели растут, в 2013 году они составили: США – $526,8 млрд, Евросоюз – $300,7 млрд, Китай – $114,2 млрд, Россия – $71,2 млрд. На оружие, войны и военные исследования, маскируя их как проекты безопасности и национальной обороны, в мире тратится $1,756 трлн в год (2012 г.). (Международный Стокгольмский институт исследования мира. SIPRI Yearbook 2013).

Данные природой мыслительные способности человек употребил главным образом для создания и непрерывного совершенствования орудий убийства – именно они стали главным «достижением» нашей цивилизации. Этапы «развития» (или деградации) человечества можно разграничить по видам оружия: от эпохи каменных топоров до атомных бомб.

«Прогресс» науки материализовался в первую очередь в создании принципиально новых способов массовых убийств – ядерного, химического, бактериологического, психотронного, информационного, климатического, тектонического оружия. Изощрённые методы пыток, совершенные яды, искусственное заражение смертельными болезнями, включая рак – арсенал нынешних спецслужб – всё это продукты деятельности извращённого человеческого мозга, продукт «развития науки».

С середины нулевых мир столкнулся с новейшими научными достижениями в области массового убийства: химтрэйлы – распыление с самолётов США аэрозолей, содержащих алюминий, барий, стронций. Официально объявленная цель акции «Кленовый лист» – предотвращение парникового эффекта – не совпадает с целью реальной. Распыление целенаправленно отравляет воздух, почву, растения. Разрушение биосферы выгодно Транснациональным Компаниям, производящим генетически изменённые семена, устойчивые к распыляемым реагентам. Источник.

Сегодня «усовершенствованные» химтрэйлы несут микрочастицы с ураном, вирусы, созданные в военных лабораториях с помощью генной инженерии – агенты вирусов Эбола, холеры, атипичной пневмонии, коронавирусов, возбудителей неизлечимых форм туберкулёза, СПИДа, а также онкомутагены – активные вещества, вызывающие слом генетической программы всего живого, в первую очередь человека, что приводит к раку. В районах распыления были обнаружены моргеллоны — синтетические волокна, созданные на основе нанотехнологий, выполняющие роль искусственных паразитов!

Распыляемые агенты способны подавлять нервную и иммунную системы человека, обостряя болезни, что выгодно фармацевтическим гигантам, которые не раз участвовали в сомнительных проектах, в том числе в области создания биологического оружия. Поголовная вакцинация – один из проектов массового убийства, организованных фармкомпаниями.

Распыление преследует и военные цели – оно работают и на систему HAARP — высокочастотный передатчик и мощный лучевой ионосферный нагреватель, который может являться и психотронным оружием направленного действия. Есть данные о том, что распыляемые вещества способны подавлять нервную систему человека, повышая управляемость. Возможно распыление наночастиц, которые, попадая в легкие человека, питаются его теплом и электромагнитными полями, создавая собственные управляющие поля, способные притуплять (или возбуждать) агрессию (например, когда надо совершить «революцию» как на Украине), ухудшать здоровье людей в определенные дни (в дни выборов). Управление людьми, промодулированными такими искусственными полями, может производиться например, через мобильные телефоны или другие приборы с сенсорными экранами, которых касаются пальцы. Впечатляющий научный «прогресс», граничащий с фантастикой, стал инструментом чудовищного насилия над людьми, распространённого практически по всему миру.

Свободны от химтрэйлов только регионы, где выращивается еда для элит – часть зон субтропиков Америки и Африки, некоторые острова в океанах. Преступная «наука» создала и антидоты, доступные только членам тайных структур. Источник.

Убийство – прибыльный бизнес.

США, развязывая войны на чужих территориях, наживаются на поставках оружия, вспомогательных товаров, продовольствия… Научные и военные ведомства процветают на госзаказах по разработке оружия, биологические компании развиваются на вытравливании натуральных растений и производстве ГМ-культур, фармацевты богатеют за счёт отравлении людей… Цепь смерти выгодна уродливому бизнесу, работающему ради прибыли.

Руководители стран яростно соревнуются в гонке вооружений, в их совершенствовании, не понимая, что победителя в этом ралли не будет.

«Человеку самое время задуматься над выживанием его самого и всего человечества в целом, а не об уничтожении своих противников», – говорил лорд Бертран Рассел. Но голос разума в нынешнем мире не слышен.

Демографическая мясорубка

Депопуляции – одна из главных задач управляющих структур. Разумная цивилизация регулирует популяцию разумно, приводя её в соответствие с возможностями планеты. Демографическая политика нынешней цивилизации – безумная, варварская. Собственно, никакой политики и нет, существуют некие хаотические акты жестокого насилия паразита над народами.

Известная теория «золотого миллиарда» предполагает, что для граждан избранных стран, где в основном локализованы глобальные элиты (США, Канада, Австралия, Япония, Западная Европа), достаточно ещё примерно двух людей второго сорта из других стран, которые бы их обслуживали. Сегодня в связи с сокращением ресурсов, речь идёт уже о трёхстах миллионах, которые только и может прокормить Земля. Известные «скрижали Джоржии» в США для достижения равновесия с природой декларируют численность людей не более 500 млн. человек

В действительности при равномерном распределении богатств Земля может прокормить гораздо больше людей, а все эти оценки – заказ глобальных элит, они исходят из главного условия – обеспечить их паразитарное сверхпотребление и глобальную власть над финансовыми и природными ресурсами. Сегодня доминанта демографической политики элит – уничтожение «лишних ртов».

На массовое уничтожение людей работают не только военные конфликты, но и наркоиндустрия (захват Афганистана Соединёнными Штатами увеличил производство наркотиков в этом регионе в 40 раз), спаивание, еда, изобилующая химическими и генно-модифицированными добавками.

Внедрение культа низменных физических наслаждений и разврата, секспросвет детей, агрессивная пропаганда и легитимизация однополых браков – суть инструменты депопуляции. Они направлены в основном на вымаривание народов белого севера, тогда как Азию, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку убивают лавинным нарастание численности населения. Сверхвысокая рождаемость вызвана нищетой, невежеством, догмами искусственно насаждаемых религий… Она так же гибельна для страны как убыль населения.

Управляющие элиты активно используют перенаселение как источник почти дармовой рабочей силы, как инструмент «разрыхления» белого социума толпами инокультурных мигрантов, что позволяет подавлять народы Европы, Северной Америки, России…

Отрыв от родных корней всегда ведёт к деградации людей – физической, умственной, культурной, интеллектуальной, что повышает управляемость ими – это выгодно паразиту.

Миграция прибыльна для Транснациональных компаний. Выдавливание квалифицированных людей из страны в результате извне организованных госпереворотов в России в 1917 в 1991 годах – позволил Западу сэкономить триллионы долларов на подготовке кадров, развить свою высокотехнологичную сферу, подавляя её в прочих странах.

Мигранты имеют меньше прав, чем граждане, и потому безропотны. Мигранты стирают национальные традиции, создают демографический винегрет, подавляют государствообразующий этнос принимающей страны. Стада стандартных послушных «общечеловеков» создают цивилизацию «граждан мира» – бомжей, убивают национальное государство – смертельного врага глобальных элит.

Стоит вспомнить, что кастрацию детей коренной национальности – индейцев – США и Канада отменили только в прошлом веке!

Расчеловечивание

Почему весь мир равнодушно взирает на творящиеся на планете массовые убийства, ограничиваясь в лучшем случае вялыми, неэффективными протестами? Равнодушие можно воспитать, для этого надо убить в человеке гуманность. Гуманность – доброта, сострадание, солидарность органически присущи нормальному человеку. Они – не проявление сентиментальности, а условие выживания рода. Ребёнок нуждается в поддержке взрослых, старик нуждается в поддержке детей – так сохраняется жизнь, следуя естественным канонам. Но в естественных канонах нет места паразиту. Общество, следующее естественным канонам, паразита отторгает, паразит не может им управлять. Значит, надо естественные каноны сломать.

Государства живы солидарностью. Паразит заменяет её постоянным соперничеством. Для этого он выдумал экономическую систему – капиталистический рынок, которая основана на поедании людей друг другом. Не съешь ты, съедят тебя! – закон рынка, в котором нет места жалости, сочувствию – человечности. Миллионерами становятся только те, кому моральные запреты не мешают пустить по миру миллионы людей.

Созданная паразитом политическая система – «демократия» живёт не всеобщим согласием, как древнерусское Вече, а всеобщей дракой на выборах, где вражда, клевета, обман, подкуп и даже убийство соперника – норма.

Семья жива солидарностью поколений, любовью, взаимопомощью – эти понятия враждебны паразиту, ибо соединяют людей. И паразит создаёт молодёжную безнациональную масскультуру, разрывая связь поколений. И добивает семью, вводя ювенальную юстицию, отрывая детей от родителей, превращая их в ресурс для удовлетворения нужд элит (обогащение, секс-развлечения, база для пересадки органов…) .

Эгоизм – главное качество, которое паразит воспитывает в людях, ибо он может управлять только конгломератом разделённых эгоистов. Разрыв всех социальных связей, превращение социума в кучу песка, из которого паразит лепит куличики по своему усмотрению, которая целиком зависит от его воли и в принципе не способна этой воле сопротивляться – такое общество выстроил паразит на Земле, превратив её в планету обесчеловеченных людей, которые топят горе от постоянной вражды, от разрыва с близкими, с Родиной в алкоголе, наркотиках, антидепрессантах, принося паразиту новые прибыли.

Эгоистов, озабоченных только собственным благополучием и абсолютно глухих к проблемам прочих людей, очень легко сделать убийцами. От эгоизма до убийства – один шаг.

Автор:

В продолжение этой печальной темы предлагаю ещё одну публикацию того же автора:

«Земля между жизнью и смертью».

21 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин