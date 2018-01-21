В. АВАГЯН: НАСАЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МРАКОБЕСИЯ

Это просто морок и наваждение! Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) – это ВШЭ номер 2 (или наоборот). Просто полный консенсус безграмотности и воинственного антиэкономического мракобесия… “Бедность — главный вызов для России: антирекорды 90-х уже близко” – констатируют её эксперты. Это мы и без вас, господа, знаем! Но какие же меры борьбы с бедностью предлагают эти антиучёные?!

Россия может научить остальные страны, как выживать в кризисе. Специалисты РАНХиГС полагают, что Россия абсолютно спокойно может составить такой доклад, чтобы поделиться опытом с миром, пишут «Ведомости».

- На ближайшую перспективу бедность останется самым главным вызовом современной России. Если в 2000-х годах бедность снижалась до абсолютного минимума в 11%, то сейчас она вновь пошла в рост и достигла 14%.

Скорее всего, прогнозируют в РАНХиГС, рост бедности населения продолжится и будет обновлять антирекорды 90-х годов. В связи с чем эта тема в среднесрочной перспективе будет занимать топ-места в рейтинге социальных проблем.



И дальше начинают откровенно врать:

- За новейшую историю Россия пережила четыре кризиса: трансформационный кризис в 1990-х годах, финансово-валютный кризис в 1998 году, отголоски мирового финансового кризиса в 2008-2010 годах и «родной» кризис из-за санкций и падения цен на нефть в 2014-2015 годах, перечислила она. 2017 год многие считают годом экономического восстановления, но социальное восстановление за ним не последовало.

Это не четыре кризиса. Это один и тот же кризис либерал-идиотизма и хищнической растащиловки. Хищник кушает (активная фаза кризиса) – наевшись, некоторое время спит (аттрактор катастрофы), поспав и проглодавшись – снова берётся за расчленение страны…

И тут не теоретический спор. Тут попытка РАНХиГС подменить память, сделать актуальную проблему (катастрофу 1991 года) – делами давно минувших дней и преданьем старины глубокой. Чтобы наивные думали, будто “тот” кризис давно миновал, и нынешний – вовсе не его фаза (фаза прогрессирующей катастрофы в экономике), а нечто новое, возникшее по причинам, не связанным с 1991 годом, либерализмом и приватизацией…

- Сейчас россияне заняты в первую очередь технологиями собственного выживания, а не своего развития. На их доходах не сказались ни рекордно низкая инфляция, ни повышение зарплат и пенсий, а также оживление потребления.

Кроме того, все более острой проблемой становится «реальное сокращение экономически активного населения».



Это вменяемые люди пишут, или как? Ну вот объясните мне, экономисту с большим стажем – как может на доходах россиян “не сказаться” повышение зарплат, пенсий и оживление потребления?! Тут уж, как в анекдоте, или трусы наденьте, или крестик снимите! Как может повышение зарплаты (пенсии, потребления) россиянина “не сказаться” на доходах россиянина?! Или повышения не было, или оно на доходах “сказалось”, третьего-то не дано!

Боже мой, и вот такие эксперты сочиняют программы и стратегии роста для Правительства РФ, готовят кадры в лице студентов, которых они учат, что “повышение зарплат не является повышением доходов”…

Но дальше ещё круче. Бедность – проблема (даже для сектанта с промытыми мозгами А. Кудрина). И как же её решать?

- Решить эту проблему можно повышением пенсионного возраста, сокращением бедности и регулированием миграционных потоков.

Человек, который предложил бы пожар тушить керосином – менее неадекватен, чем такие советники. Как можно проблему бедности решить повышением пенсионного возраста? Чем меньше давать людям денег – тем они богаче станут?! Добиться сокращения бедности сокращением бедности – шедевр мысли! Действительно, ну как ещё добиться сокращения бедности – если не сокращением бедности?! Что вы там курите в РАНХиГС?

Ну, и мигрантов побольше! Обалденное предложение по борьбе с бедностью… Если у вас в семье выпечен маленький пирог, и домочадцы голодными из-за стола встают, то вы всех соседей позовите покушать, тут-то домочадцы и сыты станут! Что это за бред? Где и когда миграция повышала уровень жизни?!

Разве кто-то отменил рыночный закон, что при увеличении предложения рабочей силы снижается её оплата?!

- Что касается миграции, то российский рынок труда нуждается не только в мигрантах в прежней парадигме, страна до сих пор плохо использует потенциал привлечения квалифицированной рабочей силы. – сетуют в РАНХиГС.

То есть мало чернорабочих ввозить – надо ещё и инженеров с врачами ввозить! И это в страну, в которой И ТАК латентная безработица приближается к половине работоспособного населения, в которой сырьевая ориентация, не нуждающаяся в людях, в которой большая часть рабочих мест – нефтедолларовые богадельни для распихивания ненужных трудоспособных сограждан!

Но и этого мало для РАНХиГС:

- Важно также изменить систему социальной защиты населения — она должна стать по-настоящему адресной, чтобы избежать роста численности иждивенцев. Тренды в социальной политике страны нужно менять. Иначе в эпоху цифровой экономики Россия не сможет произвести технологического прорыва — бедное население на это неспособно.

Если посмотреть в историю, то именно “бедное население” осуществляло обычно технологические прорывы. Богатым они не нужны – потому что им и так хорошо, а прорыв их даже пугает: вдруг положение пошатнётся? А вот кто точно неспособен произвести технологический прорыв – так это мракобесы из РАНХиГС.

Сделать систему социальной защиты населения по-настоящему адресной – это значит, отменить систему социальной защиты населения. Потому что если она – система для всего населения, то она по определению не может быть адресной! Неужели непонятно?!

С древнейших времён разные цари и тираны жаловали что-то АДРЕСНО своим любовницам, фаворитам, а иногда и случайно подвернувшимся нищим. Это никогда не означало введение системы пенсионного обеспечения или социального страхования! Если кто-то чего-то лично получает (адресно) – то это не система, понимаете вы?!

Система только там, где что-то получают ВСЕ. А если скажут, что сегодня пенсия или пособие не положены Ивану, завтра Петру – то через некоторое время выяснится, что они никому не положены, кроме нескольких любимчиков (фаворитов) власти и группки опереточных нищих, специально малым числом при власти опекаемой для постановочной благотворительности!