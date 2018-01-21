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Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2018

11:00. 21 января 2018 Просмотров - 989 Нет комментариев Опубликовал:

Боевики ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР — Басурин

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ВСУ выпустили 200 боеприпасов по территории ДНР, южное направление остается самым горячим

ВСУ выпустили 200 боеприпасов по территории ДНР, южное направление остается самым горячим | Русская весна

ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР около 200 боеприпасов.

Об этом сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики — 192 единицы», — говорится в сообщени.

Как сообщил Якубов, наиболее интенсивный огонь с украинских позиций велся по прифронтовым территориям на Мариупольском направлении.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что всего за сутки зафиксировано 11 фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии.

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Женщины на страже ЛНР: Дарья Галузина. Спецпроект «Я – Не боюсь!». Выпуск №29

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Ветераны войны на Донбассе организовали курсы «Технологии выживания. Тактическая медицина» (ФОТО, ВИДЕО)

Ветераны войны на Донбассе организовали курсы «Технологии выживания. Тактическая медицина» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Авторы проекта «Технологии выживания. Тактическая медицина» рассказали «Русской Весне» о своей деятельности.

«Проект организован летом 2015 года. Его авторами стали мы — Евич Юрий Юрьевич и Гришина Людмила Владимировна, участники войны на Донбассе.

Вернувшись в Москву после года пребывания на Донбассе, мы поняли, что тот богатый жизненный и боевой опыт, который мы получили в Новороссии, необходимо передавать людям. Написали две книги — методическое пособие «Тактическая медицина в современной иррегулярной войне» и книгу мемуаров «В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии».

Мы написали несколько статей и дали множество интервью на тему событий в Новороссии. А также организовали курсы по обучению всех желающих оказанию помощи в ситуациях, когда человеку никто не сможет помочь, кроме него самого. Наш коллектив пополнялся инструкторами и добровольными помощниками, которые учились сами и помогали нам учить других.

Здесь собрались люди, главная задача которых — спасти как можно больше жизней. И не только своими руками, но и вашими. Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда помощи извне ждать не приходится. И не важно, кому она нужна, Вам, Вашим близким или совершенно незнакомым Вам людям, которые оказались рядом в трудную для них минуту.

Мы живём в неспокойном и опасном мире. Там, где вчера царил мир, сегодня идёт война. Там, где вчера ещё ничто не угрожало судьбам людей, сегодня происходят природные и техногенные катастрофы. Тот, кто сегодня защищён и имеет всё необходимое для жизни, может завтра оказаться и без защиты, и без жизненно необходимых ресурсов.

И тогда человек оказывается наедине со своими знаниями и навыками. Именно от знаний и навыков будет зависеть, выживет ли человек и его близкие, сохранит ли он землю для своих потомков, или навсегда его род угаснет.

Наши курсы имеют разнообразную аудиторию и формат. Мы обучаем абсолютно всех: и гражданских, которые до прихода к нам и термина «тактическая медицина» не слышали, и бываем в боевых подразделениях, которые постоянно бывают в «горячих точках», и наших друзей и земляков с Донбасса. Курс включает в себя лекции в объёме 12 часов и практические занятия в лесу, в условиях, приближенных к реальным боевым».

«Мы даём Вам Знания, и Навыки. Наши программы основаны на колоссальном опыте. Военном, гражданском. Личном опыте инструкторов организации и опыте, накопленном поколениями. Наши курсы охватывают весь спектр вопросов Выживания в различных условиях и различных ситуациях. От мирной жизни до боевых действий. От толчеи мегаполисов до глухой тайги. Помните, никто из нас не знает, что будет завтра. Но готовыми к завтрашнему дню, каким бы он ни был, мы должны быть уже сегодня!» — подчеркивают организаторы.

Сайт: http://технологии-выживания.рф/ 

Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/takticheskayamedicina

Канал на «Ютубе»: https://www.youtube.com/channel/UCwTwfwTDCATH8h9NyTrLlMg 

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Ветераны войны на Донбассе организовали курсы «Технологии выживания. Тактическая медицина» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ветераны войны на Донбассе организовали курсы «Технологии выживания. Тактическая медицина» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО)

Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО) | Русская весна

Артиллерийские удары по штабу боевиков «Правого сектора» и другим объектам украинских неонацистов на Донбассе сняли на камеру.

Масштаб видео поражает тем, что на нём хорошо видно полыхающие здания и бронетехнику оккупантов, в воздух вздымаются огромные клубы дыма.

На кадрах также показаны разбитые позиции ВСУ и «Правого сектора»*.

В первой части показан удар по штабу «правосеков» в посёлке Пески под Донецком. Снаряды попали точно в штабные здания экстремистов, также были уничтожены несколько военных машин.

Далее демонстрируются взрывы боеприпасов на позициях полевых штабов ВСУ и поражения их бронетехники. Например, беспилотник зафиксировал моменты попаданий по танку Т-64 в промзоне Авдеевки и опорным пунктам миномётного взвода. Помимо этого, артиллеристы уничтожили и повредили осколками множество украинских БМП.

Напомним, что именно из Песок и Авдеевки украинские агрессоры регулярно атакуют окрестности столицы ДНР.

Известно, что часть съемок артиллерийских обстрелов карателей из ролика велась с воздуха в мае и июне 2017 г., но опубликованы они были только сейчас.

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*Запрещенная в России экстремистская группировка

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Обстрелы ВСУ по линии фронта в ДНР вновь набирают обороты — Басурин

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Обстановка на Светлодарской дуге – ВСУ применяют “Грады”

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Военнослужащий ВС ДНР “Погранец”: “В 2014, как и любой здравомыслящий мужчина, я взял оружие в руки”

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