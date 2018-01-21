Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2018

Авторы проекта «Технологии выживания. Тактическая медицина» рассказали «Русской Весне» о своей деятельности.

«Проект организован летом 2015 года. Его авторами стали мы — Евич Юрий Юрьевич и Гришина Людмила Владимировна, участники войны на Донбассе.

Вернувшись в Москву после года пребывания на Донбассе, мы поняли, что тот богатый жизненный и боевой опыт, который мы получили в Новороссии, необходимо передавать людям. Написали две книги — методическое пособие «Тактическая медицина в современной иррегулярной войне» и книгу мемуаров «В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии».

Мы написали несколько статей и дали множество интервью на тему событий в Новороссии. А также организовали курсы по обучению всех желающих оказанию помощи в ситуациях, когда человеку никто не сможет помочь, кроме него самого. Наш коллектив пополнялся инструкторами и добровольными помощниками, которые учились сами и помогали нам учить других.

Здесь собрались люди, главная задача которых — спасти как можно больше жизней. И не только своими руками, но и вашими. Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда помощи извне ждать не приходится. И не важно, кому она нужна, Вам, Вашим близким или совершенно незнакомым Вам людям, которые оказались рядом в трудную для них минуту.

Мы живём в неспокойном и опасном мире. Там, где вчера царил мир, сегодня идёт война. Там, где вчера ещё ничто не угрожало судьбам людей, сегодня происходят природные и техногенные катастрофы. Тот, кто сегодня защищён и имеет всё необходимое для жизни, может завтра оказаться и без защиты, и без жизненно необходимых ресурсов.

И тогда человек оказывается наедине со своими знаниями и навыками. Именно от знаний и навыков будет зависеть, выживет ли человек и его близкие, сохранит ли он землю для своих потомков, или навсегда его род угаснет.

Наши курсы имеют разнообразную аудиторию и формат. Мы обучаем абсолютно всех: и гражданских, которые до прихода к нам и термина «тактическая медицина» не слышали, и бываем в боевых подразделениях, которые постоянно бывают в «горячих точках», и наших друзей и земляков с Донбасса. Курс включает в себя лекции в объёме 12 часов и практические занятия в лесу, в условиях, приближенных к реальным боевым».

«Мы даём Вам Знания, и Навыки. Наши программы основаны на колоссальном опыте. Военном, гражданском. Личном опыте инструкторов организации и опыте, накопленном поколениями. Наши курсы охватывают весь спектр вопросов Выживания в различных условиях и различных ситуациях. От мирной жизни до боевых действий. От толчеи мегаполисов до глухой тайги. Помните, никто из нас не знает, что будет завтра. Но готовыми к завтрашнему дню, каким бы он ни был, мы должны быть уже сегодня!» — подчеркивают организаторы.

Сайт: http://технологии-выживания.рф/

Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/takticheskayamedicina

Канал на «Ютубе»: https://www.youtube.com/channel/UCwTwfwTDCATH8h9NyTrLlMg

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