Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2018
- 13:53 Боевики ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР — Басурин.
- 11:43 ВСУ выпустили 200 боеприпасов по территории ДНР, южное направление остается самым горячим.
- 11:40 Женщины на страже ЛНР: Дарья Галузина. Спецпроект «Я – Не боюсь!». Выпуск №29.
- 04:30 Ветераны войны на Донбассе организовали курсы «Технологии выживания. Тактическая медицина» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:39 Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО).
- Вчера 22:03 Обстрелы ВСУ по линии фронта в ДНР вновь набирают обороты — Басурин.
- Вчера 21:37 Обстановка на Светлодарской дуге – ВСУ применяют “Грады”.
- Вчера 20:58 Военнослужащий ВС ДНР “Погранец”: “В 2014, как и любой здравомыслящий мужчина, я взял оружие в руки”.
Боевики ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ выпустили 200 боеприпасов по территории ДНР, южное направление остается самым горячим
ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР около 200 боеприпасов.
Об этом сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики — 192 единицы», — говорится в сообщени.
Как сообщил Якубов, наиболее интенсивный огонь с украинских позиций велся по прифронтовым территориям на Мариупольском направлении.
Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что всего за сутки зафиксировано 11 фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии.
Читайте также: Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Женщины на страже ЛНР: Дарья Галузина. Спецпроект «Я – Не боюсь!». Выпуск №29
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ветераны войны на Донбассе организовали курсы «Технологии выживания. Тактическая медицина» (ФОТО, ВИДЕО)
Авторы проекта «Технологии выживания. Тактическая медицина» рассказали «Русской Весне» о своей деятельности.
«Проект организован летом 2015 года. Его авторами стали мы — Евич Юрий Юрьевич и Гришина Людмила Владимировна, участники войны на Донбассе.
Вернувшись в Москву после года пребывания на Донбассе, мы поняли, что тот богатый жизненный и боевой опыт, который мы получили в Новороссии, необходимо передавать людям. Написали две книги — методическое пособие «Тактическая медицина в современной иррегулярной войне» и книгу мемуаров «В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии».
Мы написали несколько статей и дали множество интервью на тему событий в Новороссии. А также организовали курсы по обучению всех желающих оказанию помощи в ситуациях, когда человеку никто не сможет помочь, кроме него самого. Наш коллектив пополнялся инструкторами и добровольными помощниками, которые учились сами и помогали нам учить других.
Здесь собрались люди, главная задача которых — спасти как можно больше жизней. И не только своими руками, но и вашими. Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда помощи извне ждать не приходится. И не важно, кому она нужна, Вам, Вашим близким или совершенно незнакомым Вам людям, которые оказались рядом в трудную для них минуту.
Мы живём в неспокойном и опасном мире. Там, где вчера царил мир, сегодня идёт война. Там, где вчера ещё ничто не угрожало судьбам людей, сегодня происходят природные и техногенные катастрофы. Тот, кто сегодня защищён и имеет всё необходимое для жизни, может завтра оказаться и без защиты, и без жизненно необходимых ресурсов.
И тогда человек оказывается наедине со своими знаниями и навыками. Именно от знаний и навыков будет зависеть, выживет ли человек и его близкие, сохранит ли он землю для своих потомков, или навсегда его род угаснет.
Наши курсы имеют разнообразную аудиторию и формат. Мы обучаем абсолютно всех: и гражданских, которые до прихода к нам и термина «тактическая медицина» не слышали, и бываем в боевых подразделениях, которые постоянно бывают в «горячих точках», и наших друзей и земляков с Донбасса. Курс включает в себя лекции в объёме 12 часов и практические занятия в лесу, в условиях, приближенных к реальным боевым».
«Мы даём Вам Знания, и Навыки. Наши программы основаны на колоссальном опыте. Военном, гражданском. Личном опыте инструкторов организации и опыте, накопленном поколениями. Наши курсы охватывают весь спектр вопросов Выживания в различных условиях и различных ситуациях. От мирной жизни до боевых действий. От толчеи мегаполисов до глухой тайги. Помните, никто из нас не знает, что будет завтра. Но готовыми к завтрашнему дню, каким бы он ни был, мы должны быть уже сегодня!» — подчеркивают организаторы.
Сайт: http://технологии-выживания.рф/
Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/takticheskayamedicina
Канал на «Ютубе»: https://www.youtube.com/channel/UCwTwfwTDCATH8h9NyTrLlMg
Читайте также: БРДМ разорвало на куски, шансов выжить не было: под Донецком уничтожены военные ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО)
Артиллерийские удары по штабу боевиков «Правого сектора» и другим объектам украинских неонацистов на Донбассе сняли на камеру.
Масштаб видео поражает тем, что на нём хорошо видно полыхающие здания и бронетехнику оккупантов, в воздух вздымаются огромные клубы дыма.
На кадрах также показаны разбитые позиции ВСУ и «Правого сектора»*.
В первой части показан удар по штабу «правосеков» в посёлке Пески под Донецком. Снаряды попали точно в штабные здания экстремистов, также были уничтожены несколько военных машин.
Далее демонстрируются взрывы боеприпасов на позициях полевых штабов ВСУ и поражения их бронетехники. Например, беспилотник зафиксировал моменты попаданий по танку Т-64 в промзоне Авдеевки и опорным пунктам миномётного взвода. Помимо этого, артиллеристы уничтожили и повредили осколками множество украинских БМП.
Напомним, что именно из Песок и Авдеевки украинские агрессоры регулярно атакуют окрестности столицы ДНР.
Известно, что часть съемок артиллерийских обстрелов карателей из ролика велась с воздуха в мае и июне 2017 г., но опубликованы они были только сейчас.
Читайте также: Огненный ад для ВСУ: ответ Захарченко за Донецк (ВИДЕО, КАРТА)
*Запрещенная в России экстремистская группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстрелы ВСУ по линии фронта в ДНР вновь набирают обороты — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на Светлодарской дуге – ВСУ применяют “Грады”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий ВС ДНР “Погранец”: “В 2014, как и любой здравомыслящий мужчина, я взял оружие в руки”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com