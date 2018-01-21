Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 января 2018
- 16:09 Асад прокомментировал вторжение Турции в сирийский Африн.
- 12:55 Турецкие танки вошли в сирийский Африн (+ФОТО, ВИДЕО).
- 09:12 Обстрел Килиса.
- Вчера 23:11 Африн. 20.01.2018. Вечер.
- Вчера 21:32 Котёл захлопнут: ВКС РФ и «Тигры» освободили авиабазу в Идлибе и штурмуют г. Абу-Духур (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 19:48 Дахурский котел.
Асад прокомментировал вторжение Турции в сирийский Африн
Президент САР Башар Асад заявил, что грубое нападение Турции на сирийский Африн является продолжением политики Анкары, «основанной на поддержке террористов».
Президента цитирует сирийское информагенство САНА.
Также в МИД Сирии заявили, что Дамаск «категорически отвергает жестокую турецкую агрессию против города Африн, призывая международное сообщество к осуждению и принятию незамедлительных мер по её остановке».
Официальный Дамаск считает операцию «Оливковая ветвь» очередным шагом агрессии Турции против суверенитета САР, говорится в сообщении МИД.
Сирия также опровергает утверждения турецких властей о том, что сирийское правительство было оповещено о начале «военной операции».
«Эти заявления являются частью серии лжи, которую мы привыкли слышать от турецкого режима», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня Анкара заявила о начале наземной части операции «Оливковая ветвь» и сообщила, что танковые подразделения вошли в Африн.
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Турецкие танки вошли в сирийский Африн (+ФОТО, ВИДЕО)
Танковые подразделения вооруженных сил Турции пересекли турецко-сирийскую границу и вошли в сирийский Африн, где начата наземная часть операции «Оливковая ветвь».
Об этом сообщила турецкая телекомпания NTV.
В сюжете NTV говорится, что турецкие танки оказывают поддержку «Свободной сирийской армии» в операции против курдских отрядов. Отправка турецкой бронетехники на территорию САР была зафиксирована на фото и видео.
Турецкая бронетехника, по данным NTV, не сталкивается с серьёзным сопротивлением со стороны сил самообороны курдов.
Напомним, 20 января Генштаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.
Как сообщала «Русская Весна», Турция заявила о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии.
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Обстрел Килиса
Ночью курды организовали небольшую ответку – несколько ракет запущенных из Африна упали в турецком городе Килис. Несколько гражданских получили ранения, повреждено несколько зданий.
Туркам напоминают, что в увлекательную игру с обстрелами жилых кварталов можно играть вдвоем.
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Африн. 20.01.2018. Вечер
Коротко по развитию ситуацию в Африне.
1. Сухопутная операция Турции пока не началась. По заявлению премьер-министра Турции, сухопутная часть операции "Оливковая ветвь" может начаться в воскресенье. 19 числа турки также говорили, что вторжение произойдет с 20 на 21 января после ухода российских войск. В Хатае несколько десятков единиц бронетехники выдвинуты непосредственно к границе. В течении ночи и завтрашнего утра ожидается продолжение авиаударов и артиллерийской подготовки по курским позициям на линии Менаж-Таль-Рифат. За сегодня было поражено более 140 целей ударами авиации и артиллерии. Потери курдов неизвестны (пока сообщается лишь о нескольких раненых гражданских, но потери среди курдских военных наверняка были). UPD: По информации курдских истчоник – погибло 6 гражданских и 3 военных. Также заявляется, что в районе Азаза убито 17 боевиков ССА.
2. Российский контингент отошел с линии Менаж-Таль-Рифат, но как верно подметили по тексту мин.обороны, все еще находится в Африне, в районе населенного пункта расположенного к югу от авиабазы Менаж и западу от Таль-Рифата. Судя по тому, что Менаж и Таль-Рифат подвергались ударам, МО РФ было в курсе, где именно турки будут бомбить. Как заявлено МО РФ, российские военные продолжают мониторить ситуацию.
3. МИД РФ выразил озабоченность по поводу происходящего и призвал стороны "проявлять сдержанность". Официально во всем обвинили США, которые своим решением предоставить курдам оружие (и последующим обманом Эрдогана, которому обещали не давать курдам оружие) и обещаниями создать 30 000 армию на турецких границах, спровоцировали Турцию на атаку курдских территорий. В принципе, если после Африна последует нападение Турции на Манбидж, есть вероятность форсированного закрытия курдского проекта в Сирии, в духе закрытия Иракского Курдистана Ираном осенью прошлого года. Вполне очевидно, что Сирия, Турция, Иран и Россия не заинтересованы в американских комбинациях с курдами и если не останется другого выбора, с ними поступят также, как поступили с кланом Барзани. Но пока еще курдам предлагают альтернативу.связанную с признанием главенства Асада и отказом от американской поддержки. Как заявлял сам Асад, тех, кто принимает помощь от американцев, Дамаск будет считать предателями.
4. Курдские источники указывают, что российские представители поставили им простую вилку решений – либо они ложатся под Асада и тогда Россия остановит Эрдогана, либо Россия умывает руки. Видимо продолжение этих переговоров (уже после переговоров с турками) и создало некоторую заминку с турецким нападением. В конечном итоге курды начали петлять, уклоняясь от варианта, когда Асад вводил на территорию Африна части САА и мухабарата, после чего Дамаск официально отказал PYD в возможности прикрыться от турецкого нападения сирийским флагом. Схема с хорошим и плохим полицейским не сработала и за дело взялся заслуженный кракен Ближнего Востока. Предварительно Эрдоган взял на себя обязательства вывести войска из Африна, после того как там будут разгромлены структуры связанные Курдской Рабочей Партией. Также Эрдоган подтвердил, что Турция не претендует на сирийские территории и придерживается принципа территориальной целостности Сирии.
5. США призвали Турцию проявлять сдержанность. Глава МИД Турции на переговорах с советником Трампа по нац.безопасности Макмастером вновь потребовал (хе-хе, настали чудесные времена, когда Турция систематически чего-то требует от Вашингтона), чтобы США прекратили поддержку PYD/YPG, прекратили все поставки оружия курдам и забрали то, что уже поставили.
Американцы заявили, что разделяют озабоченность Турции, но обещаний забрать оружие не давали. Американцев можно понять, форсировав курдский проект, они недооценили противодействие оппонентов. В Ираке они уже проиграли, когда Сулеймани жестко обошелся с курдами в Киркуке. Отказаться от поддержки курдов сейчас, значит второй раз за 2 года остаться в Сирии у разбитого корыта. Поэтому Вашингтон продолжает петлять, но это станет делать значительно сложнее, если Турция всерьез начнет готовить вторжение на территорию Рожавы пользуясь все той же озабоченностью, которую разделяют Вашингтон. И в этом случае США будут поставлены в жесткую вилку, так как курдам Рожавы они давали прямые гарантии безопасности и их они как бы должны защищать. Защищать от союзника по НАТО. Такая вот причудливая коллизия может образоваться в недалеком будущем. Само собой, происходящее еще сильнее подталкивает Турцию к России и Ирану.
6. Официальный Дамаск осудил бомбардировки Африна и назвал действия Турции посягательством на свой суверенитет. По дальнейшей практической реакции Дамаска можно будет понять, насколько сильно Дамаск вовлечен в закулисную торговлю вокруг Африна. Если он ограничится лишь ничего не значащими вербальными протестами, значит мы имеет повторение той же ситуации, что и с "Евфратским щитом", когда Дамаск для вида протестовал, хотя прекрасно знал, что вся операция была согласована с Россией и Ираном, которые таким образом обеспечивали условия для победы в битве за Алеппо. С другой стороны, степень неприязни Асада и Эрдогана велика и Асад может в теории помочь курдам обеспечивая трафик подкреплений из Манбиджа в Африн и поставку вооружений. Хотя если курды отказались принять его условия по легализации Африна под сирийским флагом, у Асада не так много причин напрямую вписываться за курдов против турок, тем более, что Россия фактически умыла руки, а американский проект по созданию курдской армии высветил среднесрочные угрозы целостности страны.
7. Турция заявила, что операция в Африне не направлена против сирийского государства и народа Сирии. Афринское YPG обвинило Россию в пособничестве Турции, заявив, что Россия является преступным партнером Турции в деле убийства жителей региона.
Продолжение текучки по Африну вот тут https://t.me/boris_rozhin
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Котёл захлопнут: ВКС РФ и «Тигры» освободили авиабазу в Идлибе и штурмуют г. Абу-Духур (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
«Тигры» и ВКС России закрыли «крышку котла», освободили от террористов авибазу в Идлибе и начали штурм города Абу-Духур.
В субботу, 20 января, правительственные войска САР на юге Алеппо соединились с армейскими подразделениями вблизи авиабазы Абу-Духур. Спустя несколько часов «Тигры» освободили от «Аль-Каиды»* стратегический аэродром Абу-Духур на границе провинций Идлиб и Алеппо.
Сегодня днем армейцы вошли на военный объект и через несколько часов он перешел под полный контроль САА. Подразделения САА также выбили террористов из населённых пунктов Умм Тинах, аль-Музайвина, аль-Альян, Умм Вади, заперев оставшихся в «котле».
Вслед за взятием военного аэродрома Сирийские войска начали штурм одноименного важного города Абу-Духур на востоке Идлиба.
Tiger Force начали атаки на позиции банд у города с нескольких направлений, в том числе со стороны авиабазы.
Главная цель этой атаки на Абу-Духур — создать буферную зону вокруг освобожденного военного аэродрома, а также отбросить бандгруппы «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида») дальше на север.
Вернув важный военный объект, Сирийская арабская армия сегодня завершила первую главную задачу своей наступательной операции в Идлибе после того, как почти месяц назад прорвала оборону бандформирований в этом регионе.
С конца 2017 года за месяц в ходе наступления от террористов было освобождено около 150 городов и посёлков в Алеппо, Хаме и Идлибе.
Как сообщала «Русская Весна», на этой неделе Сирийская Армия начала второй этап своего наступления на юге Алеппо в направлении военного аэропорта Абу-Духур. Армейцы освободили город Таль ад-Даман, расположенный к северо-востоку от авиабазы.
Затем под контроль «Хезболлы» и САА перешли города Хулвия и Аль-Хайяния. Как и ожидалось, как только САА достигла северного фланга Абу-Духура, линия обороны террористов пала, оказавшись в клещах атакующих с двух сторон сил САА.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Дахурский котел
К вечеру САА наконец то полностью овладели авиабазой Дахур, а также рядом населенных пунктов к северу от нее, фактически замкнув кольцо окружения. В котле остались отряды ИГИЛ, которые так и не смогли пробиться к Идлиб к югу от Дахура (хотя передовые отряды доходили до окраин Синжара), а также некоторое кол-во "зеленых", которые не успели убежать из образующегося котла. Наступательные действия боевиков против фланга дахурской группировки в последние два дня совсем выдохлись, чему способствовали резервы Хезбаллы и Лива-аль-Кудс переброшенные на фронт. На отходе от Дахура ВКС РФ накрыли колонну Исламской Партии Туркестана. Отразив удары боевиков, САА и союзники продолжают развивать инициативу.
На очереди Абу Дахур. Ну и что-то надо будет делать с черным анклавом. Пользы от него особой уже нет, а вот проблемы он создавать вполне может. У боевиков в свою очередь приближаются серьезные проблемы – если САА после зачистки Дахурского котла развернет наступление на запад, то боевикам надо срочно заделывать дырку во фронте к западу от Абу-Дахура (основные силы у боевиков сейчас сосредоточены значительно южнее, вплоть до Эль-Латаминского выступа. Причем большая часть резервов уже была задействована в идущих боях и в случае ввода сирийцами серьезных сил в прорыв у Дахура, ситуация может приобрести и вовсе катастрофический для боевиков характер.
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