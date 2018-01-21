Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 января 2018

Президент САР Башар Асад заявил, что грубое нападение Турции на сирийский Африн является продолжением политики Анкары, «основанной на поддержке террористов».

Президента цитирует сирийское информагенство САНА.

Также в МИД Сирии заявили, что Дамаск «категорически отвергает жестокую турецкую агрессию против города Африн, призывая международное сообщество к осуждению и принятию незамедлительных мер по её остановке».

Официальный Дамаск считает операцию «Оливковая ветвь» очередным шагом агрессии Турции против суверенитета САР, говорится в сообщении МИД.

Сирия также опровергает утверждения турецких властей о том, что сирийское правительство было оповещено о начале «военной операции».

«Эти заявления являются частью серии лжи, которую мы привыкли слышать от турецкого режима», — говорится в сообщении.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня Анкара заявила о начале наземной части операции «Оливковая ветвь» и сообщила, что танковые подразделения вошли в Африн.

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