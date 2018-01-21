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Проект “Грудинин” : мнение экономиста-политолога Михаила Делягина

20:00. 21 января 2018 Просмотров - 346 2 коммент. Опубликовал:

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Выдвижение Грудинина от КПРФ стало неожиданностью для всех, включая штатных пропагандистов и операторов бот-сетей, продающих их мощности для текущих нужд. В результате соцсети захлестнули волны пропаганды — как «за», так и «против» Грудинина — выполненных в варварской и отвращающей модели «секты свидетелей Навального».

И сторонники, и противники Грудинина из числа пропагандистов используют 3-4 стандартных штампа (один из которых — о том, что он реабилитирует само понятие «предприниматель» — имел удовольствие первым применить я в минувшее воскресенье на программе у Соловьева, после чего он был замечен и «принят на вооружение»), причем делают это навязчиво и агрессивно. Многие (хотя, конечно, не все) из занимающихся такой пропагандой аккаунтов до этого столь же отчаянно пропагандировали других персонажей, пользовавшихся системной поддержкой, но не имеющих никакого отношения к Грудинину (включая Собчак и Навального).

Мое отношение к Грудинину:

1) Многократно наблюдая его на различных конференциях и ток-шоу, могу свидетельствовать, что он производит крайне приятное впечатление, а его взгляды в социально-экономической сфере правильны в той степени, в которой поддаются обнаружению (он бизнесмен и смотрит на мир с точки зрения бизнесмена). То, что его взгляды в области политики очевидным образом пребывают в зачаточном состоянии — естественный результат стремительности выдвижения.

2) Попытки искренне помочь ему на двух ток-шоу (в воскресенье у Соловьева и в понедельник на «Время покажет») выявили неспособность П.Н.Грудинина к политической деятельности и отсутствие у него программы. Содержательная его поддержка после ответа на вопрос о мерах в области экономической политики в стиле «мы соберем совещание и к середине февраля сможем Вам ответить», на мой взгляд, невозможна в силу объективной невозможности помочь.

3) В силу указанных причин Грудинин не может быть президентом, но своим выдвижением он сделал реальную заявку на позиции губернатора Московской области или Министра сельского хозяйства. Думаю, его реальная цель именно такова, и это ему в плюс, а не в минус.

4) Если на выборах действительно встанет вопрос о власти, надо будет поддерживать Путина как единственного, способного к управлению страной в современных условиях (при всех его недостатках и пороках: квинтэссенцию практической политики — задачу быть для мало-мальски конструктивных и разумных оппозиционеров «меньшим злом из всех возможных» — он решает идеально).

5) Если на выборах вопрос о власти будет стоять так же прозрачно, как в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах, голосовать надо будет за Грудинина, но не в мечте о несбыточном втором туре (уж позвольте без подробностей от человека со стажем госслужбы в 13 лет внутри разнообразных «стен»), — а для демонстрации недовольства общества либеральной социально-экономической политикой: чтобы подтолкнуть власть (не будем забывать, что «президент Путин» — это институт, а не физлицо) к переходу от финансового удушения и разграбления страны по либеральным рецептам 90-х к ее комплексной модернизации. Этому мешает вопиющая неспособность Грудинина к внятному изложению содержательных программ, вызывающая периодически отвращение, — но, во-первых, это может и пройти со временем и, во-вторых, неужели кто-то думал, что Зюганов может поддержать что-то эффективное?

6) Люди, не понимающие пп.1-5 и добросовестно и рьяно агитирующие за или против Грудинина самостоятельно, своими словами и своими мыслями, — вполне нормальные и достойные люди, заслуживающие уважения и, если Вам действительно нечего больше делать, содержательной дискуссии.

7) Аккаунты, применяющие стандартные пропагандистские схемы (думаю, их число к середине января вырастет вдвое, но не больше, и останется на этом уровне) и/или ведущие себя агрессивно, — либо платные мурзилки и боты, либо зараженные наведенной эмоциональной агрессией милые, но пустые люди. Во втором случае они заслуживают сочувствия, но в обоих — автоматического бана (а в следующее Прощеное воскресенье можно будет при желании провести амнистию, хотя пока такого желания у меня не возникло).

8) Непонятность механизма победы Грудинина на праймериз Левого фронта (над сверхпопулярным у этой аудитории Ю.Ю.Болдыревым), как и выгодность его выдвижения для Зюганова, не бросает на него тени: господа, это политика. Раскапывание скелетов в его прошлом не бросает на него тени аналогичным образом: товарищи, это бизнес.

9) И последнее: скорее всего, Грудинин не имеет отношения к «секте свидетелей Грудинина». Этот проект нужен самым разным силам, способным быстро накачать громкую и неадекватную пропаганду (включая некоторые элементы администрации президента, которым он может поднять явку, — с чем очевидным образом не справляется Собчак), и мешает другим похожим силам, — которые и грызутся вокруг него, как стая бездомных собак, вызывая ужас и отвращение не только у наблюдателей, но, думаю, и у него самого (про PR он знает и умеет  немного больше, чем обычный бизнесмен, и это не комплимент). Этим он принципиально отличается от других объектов слепого поклонения и слепой же ненависти, — и потому отвращение к пропагандистским истерикам (от «спасителя и объединителя всех лево-патриотических сил» до «клубничного олигарха, продавшегося азербайджанцам») не должно переноситься на него лично.

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2 коммент.»

  • 174 100
    Юра 21 января 2018 в 20:10 Ссылка Пометить
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    Жаль, что Делягин не кому не пригодился.

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    • 392 56
      Странник Юра 21 января 2018 в 20:38 Ссылка Пометить
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      Почему не пригодился? Пригодился Стране, своими трезвыми высказываниями:
      “Если на выборах действительно встанет вопрос о власти, надо будет поддерживать Путина как единственного, способного к управлению страной в современных условиях (при всех его недостатках и пороках: квинтэссенцию практической политики — задачу быть для мало-мальски конструктивных и разумных оппозиционеров «меньшим злом из всех возможных» — он решает идеально).”

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