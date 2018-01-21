Призрак бродит по Европе…
22:14. 21 января 2018 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал: brahman
RT о росте популярности коммунистических идей в Британии.
Впрочем. стоит помнить, что еврокоммунизм на деле оказался сугубо оппортунистическим течением, которое использовалось для подрыва мирового коммунистического движения.
С другой стороны, рост популярности левых идей в мире, лишнее свидетельство того, что людей или даже целую страну, уничтожить гораздо проще, нежели искорить столь ненавистные капитализму идеи.
Источник: colonelcassad.livejournal.com