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Призрак бродит по Европе…

22:14. 21 января 2018 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:


RT о росте популярности коммунистических идей в Британии.



Впрочем. стоит помнить, что еврокоммунизм на деле оказался сугубо оппортунистическим течением, которое использовалось для подрыва мирового коммунистического движения.
С другой стороны, рост популярности левых идей в мире, лишнее свидетельство того, что людей или даже целую страну, уничтожить гораздо проще, нежели искорить столь ненавистные капитализму идеи.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, Видео, капитализм, коммунизм, левые
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