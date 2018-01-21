Призрак бродит по Европе…

RT о росте популярности коммунистических идей в Британии.Впрочем. стоит помнить, что еврокоммунизм на деле оказался сугубо оппортунистическим течением, которое использовалось для подрыва мирового коммунистического движения.С другой стороны, рост популярности левых идей в мире, лишнее свидетельство того, что людей или даже целую страну, уничтожить гораздо проще, нежели искорить столь ненавистные капитализму идеи.

Источник: colonelcassad.livejournal.com