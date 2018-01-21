Новости Украины и Новороссии 21 января 2018

В последнее время в столице Украины проходит много митингов и акций протеста. Уже много дней украинцам показывают бегающего по крышам Михо и не устают пиарить активистку FEMEN, которая устроила под парламентом скандальный голый перформанс.

Однако, украинские СМИ практически ничего не сказали об акции протеста ученых, которая состоялась в Киеве в конце 2017 года — когда сотрудники Национальной академии наук Украины пришли под стены парламента, требуя от депутатов повысить финансирование отечественной науки.

Как известно, по закону государство обязано финансировать науку на уровне не менее 1,7% ВВП страны. Однако после майдана власть последовательно урезает бюджетную поддержку ученых, желая «сэкономить» на науке.

Для этого нашли нехитрое решение — в преамбулу Закона «О научной и научно-технической деятельности» внесли дополнение о том, что финансирование будет производиться, «исходя из имеющихся финансовых ресурсов».

Вот и финансировалась отечественная наука в последние годы в размере менее 0,2% ВВП — в то время, как государство постоянно накачивало деньгами армию.

Конечно, это катастрофически мало. Если сравнить госрасходы на науку в Украине с другими странами, то получается, что расходы на одного украинского ученого в целом в 18 раз ниже, чем в Бразилии, в 34 раза ниже, чем в Южной Корее, в 70 раз ниже, чем в США, и в три раза ниже, чем в России (на самом деле, по объему бюджетных затрат на научные инвестиции Россия занимает десятую позицию в мировом рейтинге, — прим. РВ).

Расходы Украины являются самыми низкими не только среди европейских, но и среди африканских стран, которые только начали свое научно-технологическое развитие и никогда не имели научного потенциала, который достался стране в наследство от советской науки.

Для сравнения: ежегодные расходы на одного ученого в среднем в мире составляют 190 400 долларов, в ЕС эта сумма достигает 163 400 долларов, в Африке — 106 100 долларов, а в Украине они ниже всех — 9300 долларов в год.

Результаты столь низкого финансирования украинской науки оказались более чем плачевными. За годы после Евромайдана был уволен каждый пятый сотрудник Академии наук, большинство оставшихся работают на 0,5–0,7 ставки, получая мизерные заработные платы.

Молодые научные кадры все чаще уезжают за границу или переходят в иные сферы деятельности.

О чем можно говорить, если на сегодняшний день зарплата доктора наук меньше средней зарплаты в городе Киеве, а зарплата научного сотрудника, кандидата наук, как правило, не превышает 5 тысяч гривен. В результате такой безответственной политики распадаются десятилетиями создаваемые научные школы, а приток новых кадров фактически остановлен.

Можно без преувеличения констатировать — отечественная наука находится на грани уничтожения.

Главное требование акции протеста украинских ученых: увеличить в 2018 году финансирование науки на 270,97 млн грн. Именно столько денег необходимо, чтобы оставшиеся сотрудники, по крайней мере, работали в режиме полной занятости.

Для этого необходимо найти всего 270 миллионов гривен. Всего-то 10 миллионов долларов. Но власти не демонстрируют никакого желания изыскивать эти средства. У патриотических депутатов, большинство из которых только официально задекларировали в своих личных доходах по несколько миллионов наличной валюты, — совершенно иные приоритеты.

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