Новости Украины и Новороссии 21 января 2018
- 16:49 Памятник рaздора или долбанaя aхинея пpoпaганды?.
- 14:51 ВАЖНО: Шахтёры погибли при взрыве метана на шахте ДНР.
- 10:16 СБУ выдала Порошенко документы на чужое имя для отпуска на Мальдивах.
- 10:14 Лавров: Украина перечеркнула Минские договоренности.
- 08:58 ООН прекращает помощь, которой не было? — военкор Александр Коц.
- 07:30 Плоды майдана: Украинская наука на грани уничтожения — подробности (ФОТО).
- 02:30 Украина набирает кредиты на унизительных условиях, и Киеву невыгодна политика ЕС, — нардеп (ВИДЕО).
- 00:30 ООН прекращает гуманитарную помощь жителям Донбасса.
- 00:03 Опасные эксперименты: На двух украинских АЭС вышли из строя энергоблоки.
- Вчера 21:49 Poccийская пропaгaндa немножко надоела?.
- Вчера 21:19 ВАЖНО: Принятие закона о реинтеграции Донбасса приостановлено.
- Вчера 21:03 Молодежь ЛНР устроила бал в духе расцвета Российской империи.
Памятник рaздора или долбанaя aхинея пpoпaганды?
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВАЖНО: Шахтёры погибли при взрыве метана на шахте ДНР
В результате взрыва метано-воздушной смеси на шахте в городе Ждановка к югу от Енакиево два горняка погибли, ещё один получил травмы.
Об этом говорится в оперативной сводке МЧС ДНР за 21 января.
Взрыв произошёл 20 января в 12:29 (мск). Погибшие были сотрудниками угледобывающего предприятия ПАО «АП Шахта Ждановская» 1970 и 1980 годов рождения.
На момент взрыва в забое находились 314 человек, все они самостоятельно выбрались на поверхность. В 15:45 горноспасатели подняли тела погибших.
Ещё один шахтёр получил травму руки. Ему была оказана помощь сотрудниками реанимационно-противошоковой группы МЧС.
В сообщении МЧС говорится, что работы по ликвидации ЧС продолжались до 5:50 сегодняшнего дня.
«Русская Весна» выражает соболезнования семьям и близким погибших.
Читайте также: ВСУ обстреляли гражданский автобус, есть жертвы
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СБУ выдала Порошенко документы на чужое имя для отпуска на Мальдивах
Как сообщала «Русская Весна», Петр Порошенко с семьёй слетал отдохнуть на Мальдивские острова сразу после Нового года. А пределы Украины они покинули по чужим документам, выданным Службой безопасности Украины.
Об этом рассказывает украинское издание «Страна», главного редактора которого — Игоря Гужву — майданные власти уже пытались закрыть в СИЗО. Издание ссылается на источник в украинских спецслужбах, а фальшивые документы президента и членов его семьи называются ДОПами — так называемыми документами оперативного прикрытия.
«Гелетей (Валерий Гелетей, шеф Госохраны. — прим. РВ) написал в СБУ письмо под грифом „секретно“, что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — рассказал источник.
Напомним, что президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка из семьи Порошенко. Отдых обошелся почти в полмиллиона долларов.
При этом, согласно расследованию журналистов «Схем», на чартере, на котором улетал президент со своей семьей, были зарегистрированы люди с такими фамилиями: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.
Стало известно, что Порошенко третий год ездит на один и тот же остров на Мальдивах.
Читайте также: ВАЖНО: Принятие закона о реинтеграции Донбасса приостановлено
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Лавров: Украина перечеркнула Минские договоренности
Закон о реинтеграции Донбасса, принятый в четверг Верховной Радой Украины, перечеркивает Минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что у России есть «достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям», передает ТАСС.
«Взяв под свое крыло вот эту власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные», – отметил глава МИД России.
Лавров заверил, что Москва будет продолжать добиваться полного выполнения Минских договоренностей.
В четверг Рада приняла закон об «оккупации» Донбасса Россией. В Кремле подчеркнули, что Россия не является участницей и стороной этого конфликта. В МИД заявили, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ООН прекращает помощь, которой не было? — военкор Александр Коц
Как сообщала «Русская Весна», Организация объединённых наций официально объявила о закрытии программы продовольственной помощи в Донбассе. Это событие прокомментировал военный корреспондент Александр Коц на своей странице в соцсети.
Всемирная продовольственная программа ООН прекращает свою работу на Донбассе и больше не будет доставлять продукты нуждающимся. Якобы нет финансирования. Но здесь есть маленький нюанс, о котором я писал еще в начале декабря.
Мне приходилось бывать в странах, которые своей гуманитарной помощью облагодетельствовала Организация объединенных наций. Гаити, Косово, Ливия, Сирия… Следы этой помощи повсюду — в виде палаток с соответствующими логотипами, самодельных хибар из ящиков с ооновской символикой, мешков из-под муки — с песком на брустверах — с «клеймом» «UN». Даже из полиэтиленовых пакетиков чумазая детвора мастерит себе дождевики и рубахи.
Ничего из этого я ни разу не видел в Донбассе, на территориях, не подконтрольных Киеву. Поэтому, думаю, в Донецке и Луганске вряд ли расстроились этой новости.
Колонны ООН с мукой и крупами в ЛДНР никто не видел. Видимо, их помощь распространялась исключительно на украинские территории.
Да и там у ооновцев возникали «конфликты интересов» с украинскими военными, которые все время норовили раздать эту помощь от себя, а не от Организации объединенных наций. Как это было совсем недавно в захваченных ВСУ селах Гладосово и Травневое, куда силовики просто не пропустили патруль ООН с гуманитаркой. И раздали ее местным жителям как помощь от «заботливой» украинской армии. И для ООН, похоже, проще закрыть программу, чем потерять над ней контроль.
Читайте также: Названа причина разворота танкера с российским газом для США
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Плоды майдана: Украинская наука на грани уничтожения — подробности (ФОТО)
В последнее время в столице Украины проходит много митингов и акций протеста. Уже много дней украинцам показывают бегающего по крышам Михо и не устают пиарить активистку FEMEN, которая устроила под парламентом скандальный голый перформанс.
Однако, украинские СМИ практически ничего не сказали об акции протеста ученых, которая состоялась в Киеве в конце 2017 года — когда сотрудники Национальной академии наук Украины пришли под стены парламента, требуя от депутатов повысить финансирование отечественной науки.
Как известно, по закону государство обязано финансировать науку на уровне не менее 1,7% ВВП страны. Однако после майдана власть последовательно урезает бюджетную поддержку ученых, желая «сэкономить» на науке.
Для этого нашли нехитрое решение — в преамбулу Закона «О научной и научно-технической деятельности» внесли дополнение о том, что финансирование будет производиться, «исходя из имеющихся финансовых ресурсов».
Вот и финансировалась отечественная наука в последние годы в размере менее 0,2% ВВП — в то время, как государство постоянно накачивало деньгами армию.
Конечно, это катастрофически мало. Если сравнить госрасходы на науку в Украине с другими странами, то получается, что расходы на одного украинского ученого в целом в 18 раз ниже, чем в Бразилии, в 34 раза ниже, чем в Южной Корее, в 70 раз ниже, чем в США, и в три раза ниже, чем в России (на самом деле, по объему бюджетных затрат на научные инвестиции Россия занимает десятую позицию в мировом рейтинге, — прим. РВ).
Расходы Украины являются самыми низкими не только среди европейских, но и среди африканских стран, которые только начали свое научно-технологическое развитие и никогда не имели научного потенциала, который достался стране в наследство от советской науки.
Для сравнения: ежегодные расходы на одного ученого в среднем в мире составляют 190 400 долларов, в ЕС эта сумма достигает 163 400 долларов, в Африке — 106 100 долларов, а в Украине они ниже всех — 9300 долларов в год.
Результаты столь низкого финансирования украинской науки оказались более чем плачевными. За годы после Евромайдана был уволен каждый пятый сотрудник Академии наук, большинство оставшихся работают на 0,5–0,7 ставки, получая мизерные заработные платы.
Молодые научные кадры все чаще уезжают за границу или переходят в иные сферы деятельности.
О чем можно говорить, если на сегодняшний день зарплата доктора наук меньше средней зарплаты в городе Киеве, а зарплата научного сотрудника, кандидата наук, как правило, не превышает 5 тысяч гривен. В результате такой безответственной политики распадаются десятилетиями создаваемые научные школы, а приток новых кадров фактически остановлен.
Можно без преувеличения констатировать — отечественная наука находится на грани уничтожения.
Главное требование акции протеста украинских ученых: увеличить в 2018 году финансирование науки на 270,97 млн грн. Именно столько денег необходимо, чтобы оставшиеся сотрудники, по крайней мере, работали в режиме полной занятости.
Для этого необходимо найти всего 270 миллионов гривен. Всего-то 10 миллионов долларов. Но власти не демонстрируют никакого желания изыскивать эти средства. У патриотических депутатов, большинство из которых только официально задекларировали в своих личных доходах по несколько миллионов наличной валюты, — совершенно иные приоритеты.
Читайте также: Бригада ВСУ покинет зону «АТО» из-за массовых отказов продлить контракт
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина набирает кредиты на унизительных условиях, и Киеву невыгодна политика ЕС, — нардеп (ВИДЕО)
Квотная политика Европейского союза невыгодна Украине, и её необходимо пересмотреть.
Такое заявление в эфире украинского ТВ сделал народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул. Политик уточнил, что Киев «бездумно набирает кредиты на унизительных условиях».
Депутат добавил, что в предыдущие годы подобные вопросы решались на переговорах и Украина не соглашалась на многие требования МВФ, хотя и продолжала сотрудничество с фондом.
Александр Вилкул считает, что его страна может улучшить своё экономическое состояние другими путями: необходимо инициировать переговоры с руководством ЕС по пересмотру квотной политики Союза и расширять экспортные рынки.
«За первые десять дней января уже полностью исчерпаны квоты продажи такой продукции, как: пшеница, кукуруза, соки виноградный и яблочный, мёд, курятины в страны ЕС», — подчеркнул народный депутат.
Политик заявил, что Украине необходимо «выходить на другие рынки — очень важен Китай, восточные страны, надо восстанавливать традиционные рынки стран СНГ».
Читайте также: Школьник получил сверхсекретные разведданные, назвавшись директором ЦРУ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ООН прекращает гуманитарную помощь жителям Донбасса
Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН прекращает свою работу на Донбассе. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире BBC.
«Мне сообщили несколько часов назад, что Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины. Это единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь», — сказал он, добавив, что решение связано с отсутствием финансирования.
Известно, что с ноября 2014 года до июня 2017-го программа предоставила продовольственную помощь 970 тыс. человек, находящихся в зоне эскалации конфликта.
«Дипломатический инструментарий исчерпан, и творческие подходы не предлагаются в кризисе на востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например обязательства по запрещению мин и так далее», — отметил он.
Читайте также: ВАЖНО: Принятие закона о реинтеграции Донбасса приостановлено
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Опасные эксперименты: На двух украинских АЭС вышли из строя энергоблоки
За последние два дня на Украине отключили сразу два энергоблока: один — на Ровенской и один — на Запорожской АЭС.
«20 января 2018 года в 00 часов 35 минут энергоблок № 2 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта», — говорится в пресс-релизе пресс-службы НАЭК «Энергоатом».
Подчеркивается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5 000 МВт.
А вот в Ровно планы и ремонты ни при чем: 19 января блок № 2 Ровенской АЭС был отключен от энергосистемы страны действием автоматической защиты.
Как сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом», отключение произошло в 11.20 утра. Причины срабатывания защиты выясняются.
При этом НАЭК подчеркнул, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
В то же время энергетический эксперт Дмитрий Марунич на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что третий энергоблок Ровенской АЭС в октябре 2017 года отключался 2 раза за 3 дня.
А 11 января в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС произошел сбой, в результате чего сработало аварийное отключение главного насоса. Активная зона реактора третьего энергоблока на три четверти заполнена ядерным топливом компании Westinghouse.
Запорожская АЭС также пользуется ядерным топливом Westinghouse, причем она стала использовать его самой первой на Украине. В феврале 2016 года первая его партия ЗАЭС и была использована в энергоблоке № 5.
Читайте также: Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО)
С тех пор нештатные ситуации на этой АЭС возникают с завидной регулярностью, а энергоблоки приходится останавливать на «плановый ремонт». Главная опасность заключается в несовместимости американских топливных элементов и реакторов советского образца, уже не раз предупреждали эксперты.
По словам Марунича, Westinghouse использует Украину как полигон для отработки и внедрения копий российского ядерного топлива на реакторы советского дизайна.
«Украина для американцев — это опытная площадка, чтобы потом распространить поставки на станции в Финляндии, Чехии, Болгарии. И они это особо не скрывают», — заявил Дмитрий Марунич.
«При этом эти самые европейские страны не хотят в эти игры играть. И в этом конкретном случае мы представляем непосредственный интерес для Штатов. Более того, Госдеп прямо заявляет, что осуществляет политическую поддержку Westinghouse в странах Восточной Европы. Стоит напомнить, что запустил Westinghouse в Украину (бывший президент Украины — прим. ред.) Виктор Ющенко», — заявил он.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Poccийская пропaгaндa немножко надоела?
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВАЖНО: Принятие закона о реинтеграции Донбасса приостановлено
Проект постановления об отмене решения Верховной рады о принятии скандального закона о реинтеграции Донбасса, внесенный 19 января народными депутатами от «Оппозиционного блока» Юрием Бойко, Александром Вилкулом и Михаилом Папиевым, приостановил дальнейшее принятие закона.
Проект постановления обнародован на сайте Верховной рады.
Согласно регламенту, теперь закон не может подписать глава Верховной рады Андрей Парубий, а также должна быть отложена передача его на подпись Порошенко.
Регламент требует рассмотреть законодательную инициативу депутатов от «Оппоблока» на следующем заседании, то есть уже после возвращения депутатов с каникул — 6 февраля. Если за это постановление проголосует большинство — закон аннулируют.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Верховная рада 18 января 280 голосами приняла закон № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».
Читайте также: У жителей ДНР появилась возможность звонить на Украину со стационарных телефонов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Молодежь ЛНР устроила бал в духе расцвета Российской империи
К оглавлению | Источник: www.youtube.com