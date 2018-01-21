Константин Никифоров. Оказывается, и так можно

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов получил разрешение на краткосрочную поезду в Россию. Оказывается, и так можно

http://ru.rfi.fr/rossiya/ 20180119-frantsuzskii-sud- otpustil-suleimana-kerimova- nenadolgo-v-rossiyu



“Об этом в пятницу, 19 января, рассказал AFP прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег в составе организованной преступной группы.



«Господин Керимов получил разрешение от судьи съездить в Россию с обязательством вернуться, чтобы навестить очень близкого тяжелобольного родственника (родного или сводного брата). Ему разрешено совершить эту поездку в период с пятницы по воскресенье (21 января)», — цитирует AFP слова прокурора Ниццы” ( конец цитаты).

Французское правосудие прямо искушает Керимова. Наверняка, сейчас в России рассматривается вариант с его невозвращением. Но остаться дома- признать вину. С вытекающими отсюда последствиями. Вернуться- стать основным фигурантом громкого процесса ( хотя возможен вариант некоего мирового соглашения).

Французские власти подстраховались - журналистам ” слили” все, что известно. http://ru.rfi.fr/frantsiya/ 20180118-mediapart-o-kerimove- rossiiskii-agent-i- prachechnaya-na-lazurnom-beru

“Дело арестованного во Франции российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова вскрыло целую систему по уходу от налогов и отмыванию грязных денег на французском средиземноморском побережье. Журналисты издания Mediapart побывали на судебных слушаниях и выяснили детали расследования о практиках круговой поруки, существующих в регионе.



Ускорению следствия по делу Керимова способствовало согласие на сотрудничество налоговых органов Швейцарии, Монако и Люксембурга. После того, как французские следователи получили документы о финансовых транзакциях из этих стран, стали понятны масштабы тайных проникновений во Францию колоссальных сумм, объясняет Mediapart. В частности, по словам прокурора Ниццы, в случае Керимова, речь идет о сумме от 500 до 750 миллионов евро.



Однако такая крупная финансовая махинация не могла бы произойти без участия местной «знати», объясняет издание. Так по делу Керимова следствие уже привлекло 13 подозреваемых, в том числе двух французских адвокатов, одного бывшего нотариуса, одного агента по недвижимости, а также несколько членов одной местной богатой семьи, которые не скрыли от фиска миллионы евро, полученные от Керимова за покупку их виллы.



Зицпредседатель и чемоданы денег



Следствие подозревает Керимова, что он привлек «грязные деньги» для покупки четырех вилл на мысе Антиб. За одну из них, самую дорогую виллу Hier, он заплатил 127 миллионов евро, утверждает следствие. Однако официально сумма сделки составила только 35 миллионов. Оставшиеся 92 миллиона были переведены на офшорные счета подставных компаний, утверждает следствие. Возможно, их бы так и не удалось обнаружить, если бы не жадность участников сделки и компрометирующие «хвосты» их биографий.



Первой зацепкой следователей стал швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, офшорная фирма которого, Swiru Holding AG, и числится покупателем виллы Hier. Сам Штудхальтер, кстати, фигурант «Панамских архивов», отвергает претензии следствия о том, что вилла была куплена им на деньги и в интересах Керимова, и называет себя реальным собственником. Однако доводы Штудхальтера судья Александр Жульен не принял и отправил его под арест.



Усомниться в словах Штудхальтера суд заставил другой фигурант дела, управляющий виллами Керимова на Лазурном берегу Седрик Фожеру. Как выяснила полиция, «домоуправляющий» Фожеру, помимо своих прямых обязанностей, занимался и тем, что регулярно ездил на машине в соседнюю Швейцарию, где снимал со счетов наличные деньги и перевозил их в чемоданах во Францию. В каждом чемодане было от 100 до 150 тысяч евро.



Во Франции деньги передавались жене и детям Керимова, говорится в материалах дела. За свою работу «люксовый консьерж» получал ежемесячно 6200 евро. В ходе предварительного судебного заседания по мере пресечения Фожеру признал вину, но уверяет, что «не осознавал преступности своих действий и руководствовался только стремлением сделать приятное своим работодателям». Раскаявшегося Фожеру отпустили до суда на свободу под залог в 140 тысяч евро.



Наследственная аллергия на налоги семейства Боргетти



Куда же ушли эти 92 миллиона наличных, потраченных Керимовым на знаменитую виллу Hier? По данным следствия, деньги осели на люксембургских счетах богатой ниццкой семьи Боргетти, в которой, как пишет Mediapart, «ген аллергии на налоги» передается по наследству от отца к сыну.



Собственником виллы изначально был отец семейства, бывший директор швейцарского филиала Renault Жак Боргетти, который в 2007 году передал права на собственность своим дочерям, Элен и Мишель. Однако текущим управлением недвижимости занимался сын Жака Боргетти Филипп. Для этого он создал офшорную фирму CBHM в Люксембурге. В собственниках CBHM числилась подставная компания с юридическим адресом на Британских Виргинских островах. Ее бенефициарами были как раз дочери Жака Боргетти Элен и Мишель.



Люксембургскими счетами Филлипа Боргетти следователи заинтересовались после того, как арестовали его адвоката Стефана Кьяверини. Несмотря на то, что он уже был известен следствию ранее, благодаря своим сомнительным сделкам с недвижимостью через люксембургские офшоры, в этот раз полиция вышла на него случайно, проверяя версию о наркотрафике. Кьяверини провел в тюрьме восемь месяцев по обвинению в сокрытии фактов уклонения от уплаты налогов.



Как выяснилось позже, в 2008 году клиент Кьяверини Филипп Боргетти получил предложение от агентов Керимова на продажу виллы Hier. Не имея права на собственность, он быстро понял, как «сорвать куш», и попросил российского миллиардера заплатить две трети суммы в обход официальной сделки. Находчивость младшего Боргетти помогла всем участникам сделки избежать огромных налогов, а самому Филиппу еще и обвести вокруг пальца родных сестер.



Оказавшиеся не в курсе реальной суммы сделки Элен и Мишель получили с незадекларированной суммы 14 миллионов евро на двоих. Тогда как не имеющий прав на собственность Филипп получил на счета двух своих панамских фирм 61 миллион евро. Еще пять миллионов ушли на комиссионные адвокатам и агентам по недвижимости, поспособствовавшим незаконной сделке.



Оставшиеся 12 миллионов достались отцу семейства, Жаку Боргетти, с тех пор, правда, скончавшемуся (в октябре 2016 года в возрасте 79 лет) и не увидевшему финала истории. Передав права на собственность виллы своим дочерям, Жак тем не менее не спешил съезжать с семейной виллы. Чтобы завершить сделку, Филиппу даже пришлось инициировать судебную процедуру по выселению собственного отца. Впрочем, отец суд выиграл и добился своих отступных. Получив те самые 12 миллионов, Жак, «убежденный борец с налогами», тут же перевел их на свой офшорный счет в Швейцарии.



Свою роль в разоблачении аферы невольно сыграла и бывшая швейцарская жена Филиппа Боргетти Изабель Беррер. Случайно заметив в своей банковской ячейке пачку документов, по ошибке оставленную там бывшим супругом, Изабель не смогла устоять перед любопытством и обнаружила в них упоминание о скрытых от фиска 92 миллионах евро. Догадавшись о мошенничества экс-супруга, Изабель решила предупредить об обмане «племянницу», то есть дочь Элен Боргетти, сестры Филиппа, работавшую на того самого адвоката Кьяверини. Об этом сама Изабель рассказала журналистам Mediapart. Поскольку Кьяверини был уже под следствием, телефоны его сотрудников прослушивались полицией. Так следователи получили последние необходимые доказательства.



Другие действующие лица



Следствие еще не определилось с реальным участием в этом деле франко-иранского нотариуса Мишеля Реза Паши и российского агента по недвижимости в Ницце Ирины Садиковой. Садикова — единственная, кроме Штудхальтера, отправлена под предварительный арест. На слушания по мере пресечения самого Керимова журналистов Mediapart не пустили. Сенатор от Дагестана, так активно защищаемый российскими властями, прибыл в суд Экс-Ан-Прованса в сопровождении четырех адвокатов и двух телохранителей, которые плотно закрывали его от телекамер и журналистов.



Mediapart напоминает, что все фигуранты дела пока имеют статус подозреваемых или обвиняемых, и изложенные в статье факты являются только версией обвинения. Сами фигуранты дела свою вину формально отрицают и от общения с прессой отказываются. Уголовное дело расследуется по статьям о незаконной финансовой деятельности и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы, по которым предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы” ( конец цитаты).

События стали развиваться стремительно. Кто- то дал отмашку?