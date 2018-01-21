Ezfly — «реактивный сегвей», летать на котором сможет каждый

Французский изобретатель и любитель экстремального спорта Фрэнк Запата не расстаётся со своей мечтой: сделать компактное и максимально удобное устройство, позволяющее человеку взмывать в воздух и парить над поверхностью земли, словно птица. Когда-то он спроектировал и создал Flyboard, позволяющий человеку летать благодаря реактивной струе воды, затем на свет появилась его новая разработка — реактивный ховерборд Flyboard Air. Теперь же он представил миру некое подобие летающего сегвея под названием Ezfly.

Летающий ховерборд Falyboard Air был хорош во всём, кроме простоты управления. Управлять им мог исключительно сам Фрэнк Запата, богатейший опыт которого в подобных экспериментах позволял ему балансировать в воздухе и не падать в воду при первом неловком движении. Именно тогда в голове Фрэнка родилась мысль: нужно создать такое летательное средство, управлять которым сможет абсолютно любой человек. Именно так и возник концепт Ezfly («Ez» в данном случае является сокращением от слова «Easy», то есть «легко»).

В отличие от Falyboard Air, ховерборд Ezfly оборудован двумя вертикальными рукоятями, за которые пилот не только может держаться для сохранения равновесия, но также и использовать их для управления необычным транспортным средством. Ноги отныне не обязательно пристёгивать к платформе. Пилот просто должен встать на неё и взяться за рукояти. Получается, что ты управляешь неким подобием летающего сегвея в трёхмерном пространстве, а не в одной плоскости.

Ниже вы можете увидеть видеоролик, в котором Запата тестирует Ezfly в октябре прошлого года. Десять пилотов, включая самого изобретателя, совершили полёт над поверхностью техасского озера на новом ховерборде. Похоже, что Запате действительно удалось достичь того уровня контроля над своим летательным средством, что управлять им может практически любой человек, так как ни одного инцидента во время тестирования не произошло. Напротив, все довольно быстро освоились с непривычным реактивным ховербордом и получили от процесса полёта море восторга.

Не удивляйтесь тому, что некоторые пилоты облачены в военную форму. Ни для кого не секрет, что разработками Фрэнка Запаты заинтересовался Пентагон. Для военных было важно: сможет ли ховерборд поднять в воздух солдата в полном обмундировании. Что ж, похоже, что для Ezfly это не проблема. Напомним вам, что ещё в 50-е годы прошлого века американские военные пытались создать нечто подобное под названием Hiller Flying Platform. Архивную запись тестирования этой штуковины вы можете посмотреть чуть ниже. Удивительно, насколько развились технологии за прошедшие десятилетия.

Источник: nashaplaneta.su