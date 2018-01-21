Энергетика нового поколения: Россия разработала технологию создания ториевых станций на замену ядерным реакторам

Россия в будущем будет готова к переходу на энергетику нового поколения. Задел обеспечили инженеры Томского политехнического университета (ТПУ), разработав технологию создания ториевых реакторов. Подробности сообщил журнал Annals of Nuclear Energy.

Инженеры ТПУ разработали технологию создания высокотемпературных газоохлаждаемых ториевых реакторных установок малой мощности, которые будут намного эффективней, экономичней и безопасней с экологической точки зрения по сравнению с обычными атомными реакторами.

Согласно заявлению разработчиков, атомные реакторы нового поколения можно будет строить в удаленных районах, так как нужда в больших водоемах отпадет. Для охлаждения ядерных станций и вращения турбин теперь предлагают использовать гелий, углекислый газ или водород, а не обыкновенную воду. Ториевые установки можно будет возводить, например, в Сибири или в Арктике. В качестве основного топлива будет использоваться смесь тория и оружейного плутония.

В ТПУ пояснили, что ториевая станция будет более эффективной за счет сжигания 97% оружейного плутония после его выработки. В этом случае не придется тратить много денег на утилизацию радиоактивных отходов или их хранение в большом количестве. Остаток будет минимальным и представит из себя неопасную смесь графита, плутония и прочих продуктов распада. Инженеры также подчеркнули, что в реакторе можно будет использовать не только плутоний, но и уран-235 или 233 после истощения запасов основного источника энергии.

Ученые считают одним из главных достоинств новых ториевых реакторов их многофункциональность. Так, ядерные станции можно будет использовать не только для получения энергии, но и для опреснения воды или производства водорода в промышленных масштабах из гелия.

В ториевых ядерных реакторах удалось решить ряд существенных проблем, которые делали станции небезопасными. Так, инженеры убрали из конструкции фазовые переходы теплоносителя, устранили проблемы с коррозией, сделали установку способной использовать разное топливо для снижения рисков перегруза станции и повысили КПД.

Экономичность станций нового поколения заключается в использовании тория вместо обогащенного урана. Процесс обогащения и вовсе самый дорогой в атомной отрасли. Проделывать нечто подобное с торием совсем не нужно – его нужно лишь смешать с оружейным плутонием и изготовить топливные таблетки. В конструкции ядерных станций уменьшили количество элементов, что сделает процесс строительства более дешевым. В завершение в ТПУ подчеркнули, что станции смогут работать минимум 10-20 лет и станут отличным активом для экспорта.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» осенью 2017 года, заявлял, что в будущем спрос потребителей на энергию возрастет на 30%. Поэтому РФ должна не забывать о развитии технологий в контексте переформирования энергетических рынков. Наша страна должна помнить о росте межтопливной конкуренции в традиционных и новых источниках энергии.

Напомним, ранее Путин заявлял, что единственной мощной альтернативой углеводородам является ядерное топливо, а потому необходимо создавать задел для создания новых технологий.