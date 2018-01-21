Боевое применение целостного движения (Познавательное ТВ, Евгений Беляков)

Евгений Беляков: Боевое применение целостного движения. Система самообороны, защиты и нападения. Фрагменты из семинаров и тренировок.

Ближайшее занятия Евгения Белякова по боевому целостному движению 3-4 февраля в Нижнем Новгороде: https://vk.com/zhiva_v_nn

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Источник: www.youtube.com