Боевое применение целостного движения (Познавательное ТВ, Евгений Беляков)
10:48. 21 января 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Евгений Беляков: Боевое применение целостного движения. Система самообороны, защиты и нападения. Фрагменты из семинаров и тренировок.
Ближайшее занятия Евгения Белякова по боевому целостному движению 3-4 февраля в Нижнем Новгороде: https://vk.com/zhiva_v_nn
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…
Источник: www.youtube.com