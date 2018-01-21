Бедность россиян прикроют фиговым МРОТом

За два месяца до президентских выборов верховная власть в России наконец-то, впервые за 26 лет строительства периферийного капитализма, заговорила о бедности — той самой, позорной и не имеющей прецедентов в мировой истории бедности работающих и образованных людей, которую многие аналитики патриотического плана считают одним из главных преступлений ельцинизма

На прошлой неделе Президент Путин заявил об увеличении МРОТа до размера прожиточного минимума. Впрочем, эта мера — лишь капля в море: пока у власти банкстеры-глобалисты и наследники Гайдара с Чубайсом, любые попытки власти что-то изменить в этой сфере, будут казаться попыткой прикрыть срам фиговым листком.







По словам Владимира Путина, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняют к прожиточному минимуму раньше срока — 1 мая этого года. «У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — пообещал глава государства. По его словам, это решение коснется четырех миллионов человек. Ранее, на съезде «Единой России» в конце декабря Президент заявил, что бедность в России унижает людей.

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами», — добавил Президент. Правительство тут же взяло под козырек. Министр труда Максим Топилин заявил, что уровень бедности в России должен быть снижен до 7-8% за 6-7 лет. «Я считаю, что мы должны в течение, может быть, 6-7 лет выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с нынешних параметров между 13% и 14% до не более чем 8-9%, а даже до 7-8%», — заявил Топилин.







Как показывают исследования Global Wealth Report швейцарской финансовой корпорации Credit Suisse, в течение 12 месяцев с середины 2015-ого до середины 2016-ого среднее благосостояние россиян упало сразу на 14,4 процента с 12 086 до 10 344 долларов. Аналитики финансовой организации также зафиксировали увеличение социального разрыва между состоятельными людьми и бедными. В РФ 89% всеобщего богатства контролирует 10 процентов домохозяйств. Это один из самых высоких показателей в мире. Для сравнения: в США он равен 78 процентам, в Китае — 73 процентам.







Насколько беспристрастны данный швейцарских аналитиков — вопрос, но то, что на фоне снижения доходов населения у нас который год растет количество долларовых миллионеров, — факт, к сожалению, неоспоримый. В конце сентября Росстат сообщил, что доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума в сумме 10328 руб./мес. на душу населения составила 21,1 миллиона человек. Это 14,4 процента от общего числа жителей страны. На этом фоне число россиян, чье состояние превышает миллион долларов, выросло в 2016 году сразу на 19,7 процента, до 182 тысяч человек или 0,12% населения страны.

В то же самое время, 20 апреля 2017 года, российский Forbes опубликовал рейтинг богатейших «российских предпринимателей». Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло на $100 млрд, до $460 млрд, число миллиардеров увеличилось с 77 до 96. Притом, «россияне» здесь взяты в кавычки, так как в подавляющем числе данные персонажи являются гражданами Британии, Израиля или купили недавно гражданство Мальты по цене в 800 тысяч евро за штуку.







То есть отличаются ли на несколько процентов цифры у швейцарцев от реальности или нет, но проблема есть, и она более чем актуальна, от решения ее зависит очень многое — расслоение общества нигде не проходит бесследно. Те же США без конца в протестах, товарищ Си также поставил главной задачей Китая построение общества средней зажиточности.







Само количество бедных — это только часть проблемы. На фоне противостояния с Западом, возвращения Крыма, санкций, Донбасса, Сирии это было ожидаемо — суверенитет просто так не дается. Даже в глубинке, на фоне патриотического подъема, очередное сокращение уровня жизни, при всей его тяжести, еще можно было бы пережить. Но только тогда, когда это бремя несет весь народ. У нас же, к сожалению, по пословице: кому война, а кому мать родна. Еще Аристотель говорил, что ничего так не оскорбляет людей и не подрывает основу государств, как несправедливость. Особенно, когда богатеи продолжают показательно упиваться этой несправедливостью, когда она лезет из каждого телевизора…







Сеть уже накрыла волна жалостливых рассказов про несчастную бабушку (синего мальчика, одинокую мать — нужное вставить), которая не могла позволить купить себе картошки/лекарств/куриные шкурки. Чаще всего эти истории идут вместе с рассказами о закрытии по 8 заводов в день и прочих «жутких преступлений режима». И вот тут необходимо отделить мух от котлет — многим из этих историй уже лет по десять. Та же бабушка, которая не могла купить картошки, ведет достаточно активный образ жизни — эта история очень активно использовалась против Януковича еще на выборах в далеком 2010 году, появлялась она и в Белоруссии, с критикой Лукашенко. Использует эти истории, в большинстве своем, либеральная прозападная оппозиция, из-за которой мы и имеем вот этих самых олигархов.

Лучше всего здесь показателен не клоун Навальный или ведущая новогоднего корпоратива филиала «Газпрома» Ксения Собчак, а вполне себе вхожий в высокие кабинеты автор нынешней финансовой системы Алексей Кудрин. 25 ноября он рассказал, что в России уже третий год падает уровень жизни, и, по его словам, всех это должно трогать в первую очередь. «Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей», — чуть не со слезами на глазах рассказал он. «Поэтому я хотел бы на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности.

В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно», — почти как Путин, сказал Кудрин. Экс-министр финансов отметил, что у его команды есть рецепт повышения уровня жизни и сокращения бедности. «В тех предложениях, которые мы готовим, минимум за лет пять-шесть нужно сократить на четверть или на треть. Я вижу, какими это можно было бы шагами сделать. Но мы должны побеспокоиться об этих гражданах», — заявил Кудрин.







Думаете, Алексей Леонидович прозрел и покаялся, и предлагает какое-нибудь прогрессивное налогообложение на сверхдоходы или другие инициативы по прекращению утечки капиталов в оффшоры? Нет-нет, все гораздо проще — один из главных младореформаторов и одновременно «смотрящих» от Запада за нашей экономикой, Кудрин верен себе — и по-прежнему предлагает «отказаться от геополитической напряженности» и «восстановить доверие инвесторов», снизить затраты на вооружение и больше отдать Чубайсу в Роснано на «прорывные технологии».

Что в переводе означает предложить страну в обмен на обещание колбасы. Только теперь нам надо не просто сдаться, а еще и принять соответствующую позу. А если не выйдет и колбасы дадут мало, то бедность снова снизим вымиранием «30 миллионов не вписавшихся в рынок» тех самых бабушек.







Но Кудрина и Навального не любят, не любят и Чубайсов, а потому надо, чтобы посыл шел от народа — авось Путин поведется. Потому и количество «голодных бабушек» будет увеличиваться, равно как и льющих по ним крокодиловы слезы либералов.







В год президентских выборов и ожидания новой волны санкций с Запада, перед нашей страной появляется новый вызов — как сохранить интересы России, ее суверенитет и в тоже время сменить нынешнюю либеральную парадигму, где бедные беднеют, а богатые богатеют, на новую, более соответствующую понятию социальной справедливости.