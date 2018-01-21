Главная » Невероятное в мире
Александр Семенов. Экзопланеты
10:51. 21 января 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Tags: вселенная, дельфины, наука, непознанное
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
Метки: вселенная, дельфины, наука, непознанное
Записи на схожие темы
Как Александр Солженицын помог Михаилу Горбачёву своим "художественным произведением" развалить СССР
...Не пойму юмора, - нарушил молчание Семен Никифорович. - Зачем читателю загадки загадывать... Посмеялись. - Эт-точно! - воскликнул Семен Никифорович. - Любители потолковать о "жертвах...лживую историю о советских лагерях Александр Исаевич Солженицин — тоже еврей,...
...бывшем товарище, зам. начштаба Александре Калашнике, которого недавно освободили ...— Константин Гришин. После школы Семен закончил Севастопольское военное училище — ... резервистов Национальной гвардии Украины, Семен Семенченко подписывался… командиром военной...
...одной фразой, приписываемой Аристотелю, учителю Александра Македонского: - «…Существует некая ... просьбой о присвоении товарищу Александру Филипповичу Македонскому звания почётного ...своим хозяином".Источник Из комментариев:Семен Ульянович Ремезов - русский ...
...-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова. «Каждый, кто лично...регионов в Верховной Раде Украины Александру Ефремову, кроме посягательства на ... жертвой шантажа украинских спецслужб стал Александр Семенов (фамилия и имя изменены), ...
...книги сейчас читает глава ДНР Александр Захарченко? — Сейчас я... Украины. — Все-таки Александр Захарченко украинец или русский? ...принимал участие и одиозный Семен Семенченко. Вы его ...сейчас складываются отношения с Александром Ходаковским? У вас нормальные...
...новым материалом. Имя поэта Александра Трифоновича Твардовского стало широко известно...Михаил Трусов, боец береговой пехоты Александр Посконкин, военврач Марк Рабинович ...своевременным посевом всех культур хорошими семенами, хорошей обработкой почвы, внесением...