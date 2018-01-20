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Запад онемел: постпред РФ при ЕС «разнес» хитроумный Запад

21:08. 20 января 2018 Просмотров - 274 Нет комментариев Опубликовал:
orig

США и их европейские марионетки, вмешавшиеся в определенный момент в сирийский конфликт, на протяжении всей антитеррористической кампании позиционировали себя, как главные участники столкновения, за счет которых Сирия будет освобождена. Продолжали говорить подобные слова западные политики и в тот момент, когда вмешалась Россия и за короткий срок большая часть территорий САР была освобождена. Однако, когда дело дошло до восстановления арабской республики, то Запад онемел.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов намекнул всему западному миру, что за их вмешательство в сирийский конфликт они просто обязаны нести ответственность и оказывать своевременную, существенную, качественную гуманитарную помощь арабской республике.

 

«ЕС хочет для начала увидеть политический переход, однако в это время страдают люди. Поэтому мы полагаем, что настало время выйти за рамки гуманитарной помощи к чему-то более существенному», — сказал Владимир Чижов в интервью Financial Times.

Кроме того, в своей речи, явно обращенной и к кураторам ЕС – США, Чижов выразил надежду, что европейские власти предоставят средства для восстановления Сирии в ближайшее время или понесут плату за свой отказ от помощи.

«Мы будем координировать усилия с другими возможными игроками. Гипотетически, иранцы могут сказать: «Мы жертвуем определенную сумму для восстановления, а что скажет Британия? Что скажет ЕС?», — подчеркнул дипломат.

Таким образом, Владимир Чижов, прежде всего, постарался привлечь внимание международной общественности к факту того, что западная коалиция, возглавляемая США, избегает возможности предоставлять Сирии ту необходимую помощь, которая крайне важна в данный момент сирийскому населению. А также российский дипломат абсолютно обоснованно критикует западных политиков, за то, что те не помогают Сирии намерено, хотя виноваты в разрушениях гуманитарном кризисе больше всех, не считая террористов.

В общем, Чижов по заслугам раскритиковал США и ЕС, и было бы не лишним, чтобы такой реакции придерживалась вся международная общественность. Ведь уже завтра американские политики могут задумать вмешаться в ситуации в их стране, но думать о том, какие могут быть последствия в тот момент будет уже поздно.

 
Метки: геополитика, сирия
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