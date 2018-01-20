«Хозяева России» показали свое истинное лицо

Главные либералы России вновь устроили шабаш. Нынешний Гайдаровский форум отметился знаковыми заявлениями Грефа, Набиуллиной, Силуанова, Чубайса и прочих. Силуанов, к примеру, пообещал не допустить укрепления рубля, при этом его коллега Анатолий Чубайс заверил аудиторию в окончании кризиса в России и действительном росте экономики.

Вообще, весь форум проходил по знаком "пения серенад" новому бюджетному правилу, согласно которому львиная доля от нефтегазовых доходов теперь будет вливаться в американский госдолг.

Как считает аналитик и политический консультант Анатолий Вассерман, проводимая либеральным блоком экономическая политика, во-первых, не допускает иных способов поддержания отечественной промышленности, кроме как принудительного обесценивания собственной национальной валюты, а во-вторых, считает единственным допустимым источником инвестиций только внешний мир.