Хазин: обвал рынков Запада спасет Россию от либералов

Известный российский экономист, политик и публицист Михаил Хазин рассказал в интервью онлайн-изданию «Правда.ру», что может спасти экономику России от либералов ее разрушающих.

Информационное агентство «Правда» сообщило, что Центробанк РФ размещает треть своих валютных активов в Соединенных Штатах Америки. В связи с этим, возникает актуальный вопрос: не воспользуются ли США ситуацией и не заблокируют средства и имущество по примеру казахстанского Национального фонда.

Хазин считает, что вариант с заморозкой российских активов маловероятен, так как это практически будет считаться объявлением войны. Подобный шаг приведет к множеству проблем, а потому США вряд ли будут рисковать.

Политолог пояснил, что ситуация с размещением средств Центробанка за рубежом связана с присутствием в России большого количества либералов, незаинтересованных в экономическом развитии государства и отыгрывающих в пользу МФВ. Сегодня убрать таких людей от финансовых инструментов достаточно сложно, так как принадлежность к либеральной группировке спровоцирует арест имущества. Однако это не означает, что положение безнадежно. Шансы на маневры есть.

Михаил Хазин считает, что спасти Россию от участия либералов в экономике может усложнение ситуации. Чем сложнее будет обстановка, тем больше возможностей для маневров. Например, посильную помощь Москве может оказать финансовый кризис на Западе, который позволит Москве расчистить авгиевы конюшни. По мнению эксперта, обвал рынков даст России существенную свободу в действиях. Коллапс западной экономики неизбежен, полагает экономист, а потому остается просто ждать. А когда настанет нужный момент, власти смогут нанести удар по деструктивному элементу. Самостоятельно «начинать драку» и обваливать рынки никто не станет – это слишком опасно, поэтому власти минимизируют риски. Возможно, критической точкой станут выборы губернаторов и конгрессменов в США или действия президента Дональда Трампа.

ps:Конечно господин Хазин экономист авторитетный и как говорится ему виднее, но осталось теперь узнать сколько ещё можно ждать, покуда на Западе разразится очередной кризис и хватит ли политической воли у будущего президента?