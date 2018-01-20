Главная » Невероятное в мире, Политика

Тунис: нет у революции конца…

18:56. 20 января 2018 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.stoletie.ru

По «витрине» Арабской весны пошла глубокая трещина

Семь лет назад была пущена под откос размеренная жизнь обитателей сразу нескольких стран Северной Африки и Юго-Западной Азии. Сегодня страна, служившая единственным удачным примером «оранжевой революции» на Ближнем Востоке – Тунис, снова охвачена массовыми беспорядками.

В 2000-е годы Тунис переживал бурный экономический рост. Благосостояние граждан и ВВП на душу населения уверенно росли, значительная часть национальных доходов выделялась на социальные нужды, 80% жителей страны могли позволить себе собственное жилье, более 20% – личный автомобиль. Большая часть населения относилась к среднему классу, разрыв между бедными и богатыми был минимальным – всего в два раза.

Однако в экономике Туниса наблюдались и некоторые проблемы – в частности, достаточно высокий (13–14%) уровень безработицы. Кроме того, западные мониторинговые организации утверждали, что Тунис страдает от коррупции.

В декабре 2010 года государственные органы за нарушения изъяли товар у уличного торговца фруктами, 26-летнего Мохаммеда Буазизи. Молодой человек не нашел ничего лучше, как в знак протеста устроить самосожжение, через три недели после которого он скончался от ожогов. На улицы вышли толпы разъяренных тунисцев, принявшихся громить офисы правящей конституционно-демократической партии и забрасывать силовиков «коктейлями Молотова». Власти попытались договориться с участниками протестов – им пообещали новые рабочие места и сообщили об увольнении главы МВД. Но власть уже никто не слушал. В города ввели войска, и 13 января силовикам пришлось открыть огонь по участникам беспорядков. 14 января 2011 года президент Туниса Бен Али сбежал из страны. «Революция победила».

Нужно сказать, что смена власти в Тунисе оказалась уникальной. Больше нигде события «Арабской весны» не привели ни к какому внятному результату.

В Египте после свержения «старой» власти на выборах победили радикальные исламисты, которых в свою очередь сбросили военные. Кто из политических сил на самом деле пользуется наибольшим доверием египетского народа сегодня – сказать практически невозможно.

В Ливии «революционерам» удалось убить Муаммара Каддафи, однако после этого страна оказалась охвачена кровопролитной гражданской войной и де-факто перестала существовать.

В Йемене за сменой власти также последовала гражданская война, в которую, в конце концов, усилиями Саудовской Аравии оказались втянуты все соседние государства.

В Сирии, несмотря на попытку переворота и гражданскую войну, у власти удержался Башар Асад.

В остальных государствах Ближнего Востока попытки поднять революцию в принципе не привели к радикальным изменениям.

В Тунисе же власть по-настоящему сменилась. Плюс – был внедрен механизм её дальнейшей сменяемости. Казалось бы – живи и радуйся. Но все оказалось не так просто.

«Сменяемость» власти оказалась впечатляющей. За семь лет в Тунисе поменялось целых девять правительств. Однако никто из них так и не смог решить проблем страны.

Безработица после революции в Тунисе только резко. ВВП страны рухнул. По понятным причинам стремительно уменьшалось количество туристов. А туризм – одна из основных сфер экономики государства. В 2015 году ситуация усугубилась серией террористических актов, из-за которых Тунис «разонравился» ещё большему числу потенциальных гостей страны.

Бороться с экономическими сложностями власти Туниса решили по методу, подсказанному МВФ – сокращением бюджетного дефицита при помощи резкого роста налогов, сборов и цен. И народу это, естественно, не понравилось.

В результате всего этого 8 января уже 2018-го года жители Туниса вышли на массовые акции протеста. В офисы органов власти и полиции полетели бутылки с зажигательной смесью. В некоторых городах начались акты массового мародерства и грабежи. Ранения получили более полусотни силовиков, со сторон протестующих – один погиб, свыше 200 – были арестованы.

Одновременно власти пытаются задобрить участников протеста «раздачей слонов». Так, в частности, 250-ти тысячам малообеспеченных пообещали повысить социальную помощь с 50-ти до 60 – 70 евро. Также власти заявили, что в перспективе собираются обеспечить всех жителей страны медицинской помощью. Взамен у людей просят «потерпеть», но теперь уже явно ни у кого нет желания это делать. Во что теперь выльются тунисские события – непонятно. Средств на радикальное улучшение уровня жизни граждан у государства попросту нет.

С уверенностью можно говорить лишь об одном: «оранжевые» технологии пока не сделали на Земном шаре счастливее никого.

И даже тем, кто зашел на этом пути достаточно далеко, рано или поздно придется разворачиваться и идти в обратном направлении…

Автор: Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Цветные революции как последнее средство политики Запада
... во время всех Французских революций конца XVIII—XIX веков и ...это особенностью именно цветных революций? Нет. И в прошлом такого... и объявление внеочередных выборов (Тунис, Египет). Если же режим...России рецепты против цветных революций: Нет. У нас должен быть...
Кадровый ресурс «цветных революций»: на кого опирается США в провокации хаоса?
... «цветные революции», вошедшие в историю как «арабская весна». В Египте, Тунисе, Ливии... Следует отметить, что у «оппозиции» нет никакой определенной общей идеологии. Она... получают к ней доступ. В конце концов, Интернет — лишь инструмент, коммуникационное ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2016
... жила семья его матери. «В Тунисе нет войны, — сказал он. — ...Правый сектор» утверждает, что революция на Майдане не завершена. Эта...производится по проводам. В конце 2015 года украинское государство ..., привозя его со всех концов Украины. За счет пожертвований...
Амфетаминовая «Революция достоинства» как воплощение массового психоза
...Поэтому нет ничего удивительного в том, что организаторы «Революции достоинства...полицией и военными в Тунисе, Египте, Ливии и... явления. И, в конце концов, их подозрение пало на...должное американским методам «цветных революций» — превращать заморских аборигенов...
Как снайперы НАТО открывают двери цветным революциям
...майданутых СМИ. Официального подтверждения нет (Обновлено: уже есть ... то, что произошло в Тунисе, Египте, Ливии, то,..., совершивших настоящую ливийскую революцию. И пусть сегодня ... революции». Ночь оккупации Ливии наемниками НАТО подходит к концу,...
От либерализма до фашизма нет и одного шага
... его из тюрьмы.В конце концов в 1961 году прозападные ... И никому до этого нет дела...Общее количество жертв ...последние годы цветных революций в исламском мире (Ливия, Тунис, Египет, Сирия,... что-то аналогичное? Конечно, нет. Российские солдаты не будут, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>