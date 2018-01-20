Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2018

Один военнослужащий ДНР погиб, еще один с тяжелыми ранениями взят в плен украинскими военными в ходе диверсии ВСУ в районе села Широкино на южном участке фронта. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«В ходе действий диверсионно-разведывательной группы 19 января, ориентировочно в 22:30, в районе села Широкино (южное направление — прим. ред.) под прикрытием огня минометов, один военнослужащий нашей Республики героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и взят в плен», — отметил Басурин.

По его информации, раненый военнослужащий ДНР на данный момент находится в Мариупольском следственном изоляторе СБУ, где его избивают и оказывают моральное давление с целью дать ложные показания, подготовленные украинскими спецслужбами.

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