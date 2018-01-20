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Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2018

11:02. 20 января 2018 Просмотров - 659 Нет комментариев Опубликовал:

Украинские диверсанты взяли в плен военного ДНР под Мариуполем

Украинские диверсанты взяли в плен военного ДНР под Мариуполем | Русская весна

Один военнослужащий ДНР погиб, еще один с тяжелыми ранениями взят в плен украинскими военными в ходе диверсии ВСУ в районе села Широкино на южном участке фронта. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«В ходе действий диверсионно-разведывательной группы 19 января, ориентировочно в 22:30, в районе села Широкино (южное направление — прим. ред.) под прикрытием огня минометов, один военнослужащий нашей Республики героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и взят в плен», — отметил Басурин.

По его информации, раненый военнослужащий ДНР на данный момент находится в Мариупольском следственном изоляторе СБУ, где его избивают и оказывают моральное давление с целью дать ложные показания, подготовленные украинскими спецслужбами.

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В ОБСЕ сообщили о гражданстве наблюдателя, погибшего в Краматорске

В ОБСЕ сообщили о гражданстве наблюдателя, погибшего в Краматорске | Русская весна

Погибший 18 января на Донбассе наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдавии. Об этом говорится в сообщении, официально распространенном ведомством.

«Гражданин Молдовы Виталий Зара работал в Луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке», — приводятся некоторые подробности биографии погибшего наблюдателя на официальной странице СММ ОБСЕ в одной из соцсетей.

Напомним, как сообщала «Русская Весна», наблюдатель ОБСЕ ехал на такси по Краматорску, автомобиль попал в ДТП. Представитель СММ ОБСЕ погиб на месте.

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ВСУ изнутри: Агент МГБ ЛНР рассказал, что собой представляет «сильнейшая армия Европы» (ВИДЕО)

ВСУ изнутри: Агент МГБ ЛНР рассказал, что собой представляет «сильнейшая армия Европы» (ВИДЕО) | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», МГБ ЛНР провело спецоперацию по выводу на территорию Республики своего агента, который в течение трех лет занимался сбором секретной информации в тылу противника.

В интервью бывший начальник отделения боевого управления отдельного зенитного дивизиона воинской части А-1973 ВСУ рассказал о своей службе и о том, что представляют собой ВСУ, названные Порошенко «сильнейшей армией Европы».

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой МГБ ЛНР.

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