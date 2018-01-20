Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2018
- 16:01 Украинские диверсанты взяли в плен военного ДНР под Мариуполем.
- 14:14 Я воспитан в советском духе, не мог не встать на защиту Донбасса — Боец ВС ДНР Муравей.
- 11:02 Владимир Рогов Украина готовится развязать кровопролитную войну для втягивания.
- 08:30 В ОБСЕ сообщили о гражданстве наблюдателя, погибшего в Краматорске.
- 02:30 ВСУ изнутри: Агент МГБ ЛНР рассказал, что собой представляет «сильнейшая армия Европы» (ВИДЕО).
Украинские диверсанты взяли в плен военного ДНР под Мариуполем
Один военнослужащий ДНР погиб, еще один с тяжелыми ранениями взят в плен украинскими военными в ходе диверсии ВСУ в районе села Широкино на южном участке фронта. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
«В ходе действий диверсионно-разведывательной группы 19 января, ориентировочно в 22:30, в районе села Широкино (южное направление — прим. ред.) под прикрытием огня минометов, один военнослужащий нашей Республики героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и взят в плен», — отметил Басурин.
По его информации, раненый военнослужащий ДНР на данный момент находится в Мариупольском следственном изоляторе СБУ, где его избивают и оказывают моральное давление с целью дать ложные показания, подготовленные украинскими спецслужбами.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Я воспитан в советском духе, не мог не встать на защиту Донбасса — Боец ВС ДНР Муравей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Владимир Рогов Украина готовится развязать кровопролитную войну для втягивания
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ОБСЕ сообщили о гражданстве наблюдателя, погибшего в Краматорске
Погибший 18 января на Донбассе наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдавии. Об этом говорится в сообщении, официально распространенном ведомством.
«Гражданин Молдовы Виталий Зара работал в Луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке», — приводятся некоторые подробности биографии погибшего наблюдателя на официальной странице СММ ОБСЕ в одной из соцсетей.
Напомним, как сообщала «Русская Весна», наблюдатель ОБСЕ ехал на такси по Краматорску, автомобиль попал в ДТП. Представитель СММ ОБСЕ погиб на месте.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ изнутри: Агент МГБ ЛНР рассказал, что собой представляет «сильнейшая армия Европы» (ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», МГБ ЛНР провело спецоперацию по выводу на территорию Республики своего агента, который в течение трех лет занимался сбором секретной информации в тылу противника.
В интервью бывший начальник отделения боевого управления отдельного зенитного дивизиона воинской части А-1973 ВСУ рассказал о своей службе и о том, что представляют собой ВСУ, названные Порошенко «сильнейшей армией Европы».
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой МГБ ЛНР.
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