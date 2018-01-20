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Срочная Новость!
13:24. 20 января 2018 Просмотров - 596 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Павел Грудинин пресс-конференция Санкт-Петербург 19 января 2018
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Если он выиграет то России кабздец, США снова рулит ну а люди, как биологический вид просто вымрут.
А нужно ли нам это? Люди, меньше слушайте то о чём вам трындят и больше думайте и анализируйте.
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С первой минуты враньё.
Я не смотрела полностью прессконференцию из Питера, но именно этот момент успела. Здесь Грудинин говорил о совхозе им. Ленина, о том, что живёт в одном доме с простыми работниками, все его знают и никто не считает олигархом.
“Труднее всего выиграть там, где живёшь”-сказал он. И в этом контексте далее сказал то, что прозвучало в самые первые секунды представленного видео:”Я выиграю эти выборы, потому что меня там все знают”. То есть, речь о совхозе, что именно там он выиграет выборы.