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Срочная Новость!

13:24. 20 января 2018 Просмотров - 596 2 коммент. Опубликовал:

Павел Грудинин пресс-конференция Санкт-Петербург 19 января 2018

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2 коммент.»

  • 185 123
    Нехресть 20 января 2018 в 17:10 Ссылка Пометить
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    Если он выиграет то России кабздец, США снова рулит ну а люди, как биологический вид просто вымрут.

    А нужно ли нам это? Люди, меньше слушайте то о чём вам трындят и больше думайте и анализируйте.

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  • 5302 3998
    Яра 20 января 2018 в 17:57 Ссылка Пометить
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    С первой минуты враньё.
    Я не смотрела полностью прессконференцию из Питера, но именно этот момент успела. Здесь Грудинин говорил о совхозе им. Ленина, о том, что живёт в одном доме с простыми работниками, все его знают и никто не считает олигархом.
    “Труднее всего выиграть там, где живёшь”-сказал он. И в этом контексте далее сказал то, что прозвучало в самые первые секунды представленного видео:”Я выиграю эти выборы, потому что меня там все знают”. То есть, речь о совхозе, что именно там он выиграет выборы.

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