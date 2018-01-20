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Россия предоставила США кредит на $105,7 млрд

18:52. 20 января 2018 Просмотров - 228 3 коммент. Опубликовал:

Источник: www.vestifinance.ru

Россия в ноябре 2017 г. увеличила вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries), в то время как Китай и Япония резко сократили такие вложения, сообщает Минфин США.

Вложения России в US Treasuries увеличились на $700 млн до $105,7 млрд. В октябре 2017 г. показатель вырос на $1,1 млрд, в сентябре 2017 г. сократился на $1,5 млрд. В 2013 г. Россия держала в US Treasures $150 млрд.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в ноябре 2017 г. сократил вложения в US Treasuries на $12,6 млрд до $1,177 трлн. Япония, занимающая второе место, уменьшила вложения на $9,9 млрд до $1,084 трлн.

На третьем месте находится Ирландия ($328,7 млрд), на четвертом — Каймановы острова ($269,4 млрд), на пятом — Бразилия ($265,3 млрд).

Между тем вложения нерезидентов в US Treasuries сократились в ноябре на $6,4 млрд до $6,343 трлн, из которых $4,056 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

«США стремятся максимально отодвинуть момент краха своей финансовой системы и оседлать новую длинную волну роста до его наступления. Для этого они пытаются переложить бремя обслуживания своих обязательств на другие страны или вовсе их списать, что является смысловым ядром президентской программы Дональда Трампа», – отметил советник президента России Сергей Глазьев.

«Вообще, это в высшей степени странная мера. Мы покупаем сегодня американские казначейские облигации за счет экспорта наших ресурсов. На эти облигации получаем от силы 0,5% годовых. А сами занимаем под 5%. Другими словами, на Западе мы занимаем под 5%, чтобы свои деньги вложить под 0,5%.

Это в чистом виде субсидия западному финансовому сообществу – США и странам НАТО, которые ведут против нас войну. Зачем мы субсидируем страны НАТО таким образом, я не понимаю. Такое ощущение, что у нас в министерстве финансов сидят чиновники американского казначейства, которые делают все возможное для того, чтобы их патроны чувствовали себя хорошо. И получают за это награду лучших в мире министров, банкиров и так далее», – подчеркнул Глазьев.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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3 коммент.»

  • 3911 1507
    Oblichitel 20 января 2018 в 19:24 Ссылка Пометить
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    Всем понятно,что деньги вложенные в казначейские бумаги США не будут отданы никогда – поэтому эта дань метрополии…

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  • 385 259
    Мефодий 20 января 2018 в 19:33 Ссылка Пометить
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    Такое ощущение, что у нас в министерстве финансов сидят чиновники американского казначейства,
    так это не ощущения,это реальность – предательство правительства медведева.

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  • 4294 3694
    Руса 20 января 2018 в 19:52 Ссылка Пометить
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    Самое интересное, что наше государство тратит валюту на покупку облигаций США с 0,5% годовых, а в своей стране банки РФ дают под залог кредиты в долларах
    с доходностью 9% годовых. К чему такие ножницы?
    Только для того, чтобы наживались бенефициары коммерческих банков, которые при этом умудряются искусственно банкротить банки, совершать хищения и воровство денежных средств вкладчиков.

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