Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?

В Совете Федерации уже подготовили предварительный список причастных к отстранению России от Олимпийских игр-2018 лиц, которые могут попасть под санкции.
В документе упоминаются глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и спецпрокурор США Роберт Мюллер. По данным источников, в список попали как минимум десять человек.
Как заявил ранее председатель временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, Россия разработает санкции в отношении сотрудников WADA и других лиц, которые могли быть причастны к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.
Однако сам сенатор в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что был удивлен сообщениям о санкциях. По его словам, накидываться на чиновников Всемирного антидопингового агентства нет никакого смысла. А что нужно делать - об этом Андрей Климов рассказал нашему изданию.
Накануне участники хакерской группировка Fancy Bears обнародовали открытое письмо бывшего почетного члена МОК и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена с обвинениями в адрес WADA.
Напомним, Вербругген обращался к президенту МОК Томасу Баху с просьбой обратить внимание на то, что WADA с момента своего основания использовалось не для борьбы с допингом, а для политических целей. Он также обвинил экс-президента WADA Ричарда Паунда в использовании WADA для борьбы с МОК.
Хакеры вытащили на свет божий и информацию о том, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).
К примеру, член исследовательской группы Ричард Янг является партнером международной юридической компании Bryan Cave. Янг отвечает за сотрудничество между Маклареном и научным директором Международного олимпийского комитета Ричардом Баджеттом.
Неудивительно, что главный следователь Мартин Дюббей также связан с ФБР. Впрочем, санкции такого рода уже практиковались в ряде других случаев. Ранее депутаты Госдумы предложили создать «список Ярошенко» и включить в него всех, кто причастен к похищению и пыткам российского летчика.
Разумеется, Запад, считающий себя вправе "наказывать" россиян за воссоединение с Крымом и неприятие действий Украины на Донбассе, был крайне возмущен таким развитием событий. У многих бизнесменов в России есть свои интересы, несмотря на ироничные замечания про "дачи в Сибири" и "счета в Сбербанке", а также про то, что "никому Россия не нужна и ее черные списки будут пустышкой".
Напомним, тогда список включил в себя 89 имён, в том числе около 20 действующих и 10 бывших членов Европарламента. Стоит подчеркнуть, что стоило РФ закрыть въезд бывшему контр-адмиралу США Хаберсону, как вдруг выяснилось - ему очень надо было снова посетить Москву.
Позже появилась более интересная информация - командующий объединённой оперативной группой Гуантанамо на Кубе, ставший замдиректора по военно-политическим вопросам Европы, НАТО и России имел в России бизнес-интересы. Так что насколько этот шаг со встречным списком будет успешным - зависит от авторов инициативы
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Уж больно долго они там чешутся… Можно было бы и раньше их по носу щёлкнуть, тогда бы, глядишь, и сняли все подозрения с наших спортсменов… Значит, это затягивание кому-то выгодно…