Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?

В Совете Федерации уже подготовили предварительный список причастных к отстранению России от Олимпийских игр-2018 лиц, которые могут попасть под санкции.

В документе упоминаются глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и спецпрокурор США Роберт Мюллер. По данным источников, в список попали как минимум десять человек.

Как заявил ранее председатель временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, Россия разработает санкции в отношении сотрудников WADA и других лиц, которые могли быть причастны к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Однако сам сенатор в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что был удивлен сообщениям о санкциях. По его словам, накидываться на чиновников Всемирного антидопингового агентства нет никакого смысла. А что нужно делать - об этом Андрей Климов рассказал нашему изданию.

Накануне участники хакерской группировка Fancy Bears обнародовали открытое письмо бывшего почетного члена МОК и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена с обвинениями в адрес WADA.