Президент Туркмении запретил показывать по ТВ секс, насилие и вредные привычки
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон о телевидении и радиовещании, который запрещает показывать в телевизионных передачах и фильмах сцены секса, насилия, запрет касается и вредных привычек.
Документ также призывает создавать на телевидении положительный образ республики. В законе указывается, что запрет некоторой категории материалов обуславливается вопросами национальной безопасности. Отмечается, что распространение порнографических сцен и сцен насилия оказывает негативное воздействие на физическое, умственное и нравственное развитие несовершеннолетних.
Стоит отметить, что в документе не указано, что подразумевается под понятием «вредные привычки», а также не сообщаются лица или организации, которые займутся их определением.
По материалам: ИА REGNUM
А тем временем в России:
Вся правда о телеканале ТНТ
Чему учит Первый канал?
Чему учит МУЗ-ТВ?
Высказывания известных людей о российских СМИ
Источник: whatisgood.ru
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ТуркМены правят своей страной и их религия не позволит такие безобразия; а Россией правят не русские и церковь молчит, поэтому спаивают, растлевают и тем уничтожают русский народ!
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Церковь поднялась на вине и табаке, что ж этой пчёлке да против мёда:)
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Хороший приняли закон в Туркменистане.
Нашей стране нужен срочно такой же.
Кроме этого, необходимо ограничить рекламу на ТВ, запретить фальсификацию истории России, пропаганду агентов Госдепа и ЛГБТ.
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Молодец туркменский президент! Так было в СССР. Была цензура и не только политическая. Были худсоветы. Сейчас представители свободной интеллигенции приведут примеры как некоторых обижали, фильмы задвигали и вообще мешали творческим личностям. Да, было иногда, ошибались потому, что работали. Но общество было здоровым, и дети не знали, как подготовить партнёра к сексу. Не было охранников в школах, а резни тоже не было.
Давить надо всех этих гнид, просвещающих из ящика.
Приведённые в статье ролики общей длительностью 6 часов – это кто же осилит?