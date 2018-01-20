Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Президент Туркмении запретил показывать по ТВ секс, насилие и вредные привычки

16:25. 20 января 2018 Просмотров - 143 4 коммент. Опубликовал:

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон о телевидении и радиовещании, который запрещает показывать в телевизионных передачах и фильмах сцены секса, насилия, запрет касается и вредных привычек.

Документ также призывает создавать на телевидении положительный образ республики. В законе указывается, что запрет некоторой категории материалов обуславливается вопросами национальной безопасности. Отмечается, что распространение порнографических сцен и сцен насилия оказывает негативное воздействие на физическое, умственное и нравственное развитие несовершеннолетних.

Стоит отметить, что в документе не указано, что подразумевается под понятием «вредные привычки», а также не сообщаются лица или организации, которые займутся их определением.

По материалам: ИА REGNUM 

А тем временем в России:

Вся правда о телеканале ТНТ

Чему учит Первый канал?

Чему учит МУЗ-ТВ?

Высказывания известных людей о российских СМИ

Источник: whatisgood.ru

Метки: события
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
... убытки отрасли от запрета на поездки в Турцию... с Су-24 показывает важность совместной работы военных...24. «Оценки предельно понятные, президент (президент РФ — ИФ) прямо сказал..., представителям народности сирийских туркменов, которых усиленно заселяет ...
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
...Бородай: А как насчет Туркмении и Таджикистана? Где...любом периоде истории надо показывать хорошие, положительные примеры...другой законопроект – о запрете пропаганды гомосексуализма вообще,...Путина, он стал президентом. Президент Владимир Путин дает распоряжения...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 января 2016
... Полное освобождение Джабаль аль-Туркмен (туркменских гор) сирийскими .... Анализ различных источников показывает, что Анкара в ... нынешних представителей администрации президента США. Сейчас отношения..., оговорился, что этот запрет на иностранное военное участие...
Лукашенко и мигранты
... площади, Бирюлёво – со всей очевидностью показывают, что ситуация если и не...». Поводом для запрета послужило то, что гости из Туркмении, видимо перепутав свою... провокационные выходки, устраиваемые отдельными гостями. Президент А.Г. Лукашенко чутко реагирует...
Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца
... Союза, но показывали активизацию деятельности аналогичной...руководителей трансформировались в президентов соответствующих государств.... идеологическая зашоренность, запрет на общение с ...Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, было подписано так...
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
...Путина» - нынешний советник президента Сергей Глазьев недоуменно сокрушался: ...не доволен - смешной запрет на въезд нескольким второстепенным...занять позицию - подобной Туркмении или Азербайджана. В ...Этот перестраховочный ход Кремля показывает, что в Кремле ...

4 коммент.»

  • 1405 986
    София 20 января 2018 в 16:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ТуркМены правят своей страной и их религия не позволит такие безобразия; а Россией правят не русские и церковь молчит, поэтому спаивают, растлевают и тем уничтожают русский народ!

    Ответить
  • 4292 3692
    Руса 20 января 2018 в 16:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Хороший приняли закон в Туркменистане.
    Нашей стране нужен срочно такой же.
    Кроме этого, необходимо ограничить рекламу на ТВ, запретить фальсификацию истории России, пропаганду агентов Госдепа и ЛГБТ.

    Ответить
  • 1336 1189
    strelez 20 января 2018 в 17:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Молодец туркменский президент! Так было в СССР. Была цензура и не только политическая. Были худсоветы. Сейчас представители свободной интеллигенции приведут примеры как некоторых обижали, фильмы задвигали и вообще мешали творческим личностям. Да, было иногда, ошибались потому, что работали. Но общество было здоровым, и дети не знали, как подготовить партнёра к сексу. Не было охранников в школах, а резни тоже не было.
    Давить надо всех этих гнид, просвещающих из ящика.

    Приведённые в статье ролики общей длительностью 6 часов – это кто же осилит?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>