Президент Туркмении запретил показывать по ТВ секс, насилие и вредные привычки

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон о телевидении и радиовещании, который запрещает показывать в телевизионных передачах и фильмах сцены секса, насилия, запрет касается и вредных привычек.

Документ также призывает создавать на телевидении положительный образ республики. В законе указывается, что запрет некоторой категории материалов обуславливается вопросами национальной безопасности. Отмечается, что распространение порнографических сцен и сцен насилия оказывает негативное воздействие на физическое, умственное и нравственное развитие несовершеннолетних.

Стоит отметить, что в документе не указано, что подразумевается под понятием «вредные привычки», а также не сообщаются лица или организации, которые займутся их определением.

По материалам: ИА REGNUM

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Источник: whatisgood.ru