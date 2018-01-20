Популистам пора заткнуть рот: «Платон» – гарантия дорожной безопасности

Система «Платон» с легкой руки популистов опять вызывает споры. Их провоцируют любители простых и быстрых решений, не основанных на анализе и долговременной стратегии. Ведь что может быть проще? Оценивать последствия данных ими обещаний популисты не привыкли, стремясь набрать в копилку больше бонусов от т.н. «народной поддержки», не задумываясь, какие экономические убытки государство понесет или же какой урон системе безопасности будет причинен по их вине.

И никто из популистов не желает вспоминать, что в странах Евросоюза все владельцы большегрузов в обязательном порядке и далеко не первое десятилетие оплачивают проезд по дорогам, возмещая казне затраты, понесенные на восстановление трасс. «Платон» действует на той же основе: Федеральный дорожный фонд получает средства для восстановления объектов дорожного хозяйства. Все законно и понятно.

Как известно, 56% ущерба, причиняемого федеральным трассам, приходится на транспорт, чья масса превышает 12 тонн. Этот факт населению неоднократно доводили до сведения, поясняя, что выбор сделан: стране нужны хорошие дороги, на которых не случится ДТП из-за плохого состояния дорожного покрытия. Теперь на ремонт дорог всегда будут изысканы средства. Только за 2017 год было собрано более 37 млрд. рублей, на которые отремонтировали более 1000 километров дорог и 30 мостов. Результаты можно оценить при личной поездке либо через онлайн-карту.

Существует и другие моменты.

Так, председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Сергей Мазуркевич отметил, что «система «Платон» создана не для увеличения поборов с малого бизнеса, а для вывода автотранспортной отрасли из тени». Вывести на свет отрасль, значит, привлечь инвестиции.

Или же обеспечение системы национальной безопасности: поставлен крест на бесконтрольном перемещении грузов. Следовательно, в России терактов с использованием грузовиков не предвидится, как в странах ЕС. Еще один немаловажный момент – взаимодействие системы «Платон» с системой ГЛОНАСС, что позволяет не только применить в будущем новые наукоемкие решения, но и обеспечить технологический суверенитет России.

«Платон» перезапустил «дорожное мировоззрение» россиян и принес немало пользы, которую еще предстоит в полной мере оценить. Популисты же пытаются играть на прошлогодних настроениях, желая выгадать из копейки рубль. Не выйдет. На обмане людей карьеры не построишь…