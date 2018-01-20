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Откуда берут деньги на храмы и церкви? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

14:51. 20 января 2018 Просмотров - 305 5 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: Откуда берут деньги на храмы и церкви?
Часть из рассказа “Церковный генератор. Часть 1″: https://youtu.be/qgQxGFme9Ik
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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5 коммент.»

  • 1334 1187
    strelez 20 января 2018 в 16:18 Ссылка Пометить
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    Брахман!
    Пришло сообщение, что мой комментарий помечен, как “Спам” и удалён. Разве есть запрет на цитирование своих предыдущих высказываний? Тем более, что является по сути продолжением сообщения А.Войтенкова.

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    • 2883 2055
      Владимир strelez 20 января 2018 в 17:23 Ссылка Пометить
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      Это возможно не брахман, а автор. У авторов есть возможность удалять не желательные для них комментарии. Христиане, как и жиды, правды боятся.

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    strelez 20 января 2018 в 17:14 Ссылка Пометить
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    Остаётся только предложить уважаемому форуму ссылку на мой прошлый комментарий на эту же тему. За ошибки не взыщите – авторские, исправил кое-что.
    Добавлю лишь, что и в приведённом авторском тесте и моём комментарии упущен один существенный пункт: Зарубежные филиалы церкви, их собственность и кадры. Тоже ведь денежек стоят, да ещё и в валюте.

    https://pandoraopen.ru/2018-01-07/cerkvi-vrazhduyut-a-lyudi-stradayut/#comment-308471

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    Владимир 20 января 2018 в 17:27 Ссылка Пометить
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    http://bogorodskoe-hram.ru/index.php?id=55
    и в тоже время http://www.rjc.ru/rus/site.aspx?IID=346829&SECTIO а в нём только иудеи.
    И обратите на это http://www.rjc.ru/rus/site.aspx?IID=230868&SECTIONID=85619
    Очень понравилась цитата: “крепко стоящего на российской земле лицом к Иерусалиму. ”
    Разве это не нацизм циничный.

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      strelez Владимир 20 января 2018 в 18:03 Ссылка Пометить
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      Отвечу на два сообщения сразу.
      Думаю, что не автор, слишком быстрая реакция, колёсико ещё крутилось, а окно сообщения высветилось уже.
      Изумительное высказывание насчёт “крепко стоящего”. Ссылок много, читать пока нет времени. Предполагаю, что про Грудинина или ВВП.
      Посмотрю попозже.

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