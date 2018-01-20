Откуда берут деньги на храмы и церкви? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
14:51. 20 января 2018 Просмотров - 305 5 коммент. Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Откуда берут деньги на храмы и церкви?
Часть из рассказа “Церковный генератор. Часть 1″: https://youtu.be/qgQxGFme9Ik
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com
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Брахман!
Пришло сообщение, что мой комментарий помечен, как “Спам” и удалён. Разве есть запрет на цитирование своих предыдущих высказываний? Тем более, что является по сути продолжением сообщения А.Войтенкова.
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Это возможно не брахман, а автор. У авторов есть возможность удалять не желательные для них комментарии. Христиане, как и жиды, правды боятся.
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Остаётся только предложить уважаемому форуму ссылку на мой прошлый комментарий на эту же тему. За ошибки не взыщите – авторские, исправил кое-что.
Добавлю лишь, что и в приведённом авторском тесте и моём комментарии упущен один существенный пункт: Зарубежные филиалы церкви, их собственность и кадры. Тоже ведь денежек стоят, да ещё и в валюте.
https://pandoraopen.ru/2018-01-07/cerkvi-vrazhduyut-a-lyudi-stradayut/#comment-308471
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http://bogorodskoe-hram.ru/index.php?id=55
и в тоже время http://www.rjc.ru/rus/site.aspx?IID=346829&SECTIO а в нём только иудеи.
И обратите на это http://www.rjc.ru/rus/site.aspx?IID=230868&SECTIONID=85619
Очень понравилась цитата: “крепко стоящего на российской земле лицом к Иерусалиму. ”
Разве это не нацизм циничный.
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Отвечу на два сообщения сразу.
Думаю, что не автор, слишком быстрая реакция, колёсико ещё крутилось, а окно сообщения высветилось уже.
Изумительное высказывание насчёт “крепко стоящего”. Ссылок много, читать пока нет времени. Предполагаю, что про Грудинина или ВВП.
Посмотрю попозже.