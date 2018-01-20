Новости Украины и Новороссии 20 января 2018

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В США разработан план по восстановлению Донбасса. Ливию уже восстановили?

Агентство международного развития США, являющееся структурным подразделение Госдепартамента, сообщило о разработке «плана экономического восстановления Донбасса». В пояснительной записке говорится о том, что документ нацелен на «улучшение экономической устойчивости Восточной Украины». Судя по всему, всю остальную часть Украины в Госдепартаменте считают экономически устойчивой.



В опубликованном документе говорится, что экономические проблемы востока Украины связаны с «российской агрессией, приведшей к разрушению рыночных связей и ухудшению экономических показателей в промышленной сфере».



Тот факт, что именно киевские власти приложили все усилия, чтобы погрузить Донбасс в торгово-экономическую блокаду, прекратили прямую выплату пенсий и социальных пособий, в документе АМР США не учитывается.

Программа озвучивает следующие основные цели:

улучшение экономических перспектив востока Украины, интеграция экономики Донбасса в экономику Украины, Евросоюза и другие рынки, создание платформы для уверенного дальнейшего развития экономики Донбасса.



При этом в тексте заявлено, что экономика региона «должна менее зависеть от России». Как видно, в США предлагают не столько восстанавливать экономику Донбасса, сколько продолжать работу по отрыву региона (и самой Украины) от России в экономическом и политическом плане.



А экономику Ливии, Ирака и Афганистана Вашингтон уже восстановил?

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Порошенко решил сыграть с МВФ в «украинскую рулетку»

Похоже, Петр Порошенко нашел «стрелочника», на которого можно будет списать хотя бы часть провалов в украинской экономике. 18 января президент «незалежной» предложил уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и вместо нее назначить ее зама Якова Смолия.

Правда, увольнение Гонтаревой сложно назвать неожиданностью. Слухи о ее отставке начали ходить еще в начале прошлого года, а в качестве возможного преемника называли разные кандидатуры, в том числе и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

В итоге, 11 мая Гонтарева подала в отставку, которую президент не принял, поэтому все это время она находилась в отпуске за свой счет, и делами Нацбанка не занималась. Как говорили инсайдеры, в Киеве решили оставить увольнение главы НБУ на крайний случай, когда ситуация совсем ухудшится и нужно будет показать народу, что кто-то несет за это ответственность (и не принципиально, что именно Смолий все это время выполнял функции и.о. главы Нацбанка).

Видимо, именно такой момент для Киева настал сейчас. С начала года курс гривны снова стал заметно проседать. 12 января национальная валюта «незалежной» установила исторический антирекорд, достигнув соотношения один к двум к российскому рублю. До кризиса 2013 года это соотношение равнялось одному к четырем. Курс евро преодолел отметку в 34 гривны, а доллара — в 28,44 грн. Это, правда, меньше антирекорда 2015 года, когда гривна достигала 30,01 за доллар. Кроме того, Верховная Рада одобрила бюджет страны на 2018 год, исходя из среднегодового курса 29,3 гривны за доллар, так что определенный запас прочности у гривны еще есть.

В самом Нацбанке такую негативную динамику объяснили «плавающим курсом» и сезонными факторами начала года.

«Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров», — пояснил заместитель главы Национального банка Олег Чурий. Он добавил, что ситуация под контролем и вскоре курс должен стабилизироваться.

Однако пока гривна продолжает падение. 19 января курс евро вырос до 35,20 грн., доллара — до 28,77 грн., а рубля — до 0,507 грн.

На этом фоне и было внесено предложение об увольнении Гонтаревой и назначении Смолия. Украинские эксперты рассказывают, что на эту должность рассматривались две кандидатуры — зама Гонтаревой, а также прозападного банкира Владимира Лавренчука, который сейчас руководит Райффайзен Банком Аваль. Однако Лавренчука называют слишком независимой фигурой, Смолий же полностью подконтролен президенту.

Впрочем, у нынешнего шага Порошенко есть и другая, едва ли не более весомая причина — условия МВФ. Дело в том, что в Фонде уже давно требовали назначения нового руководителя НБУ и без этого не спешили возобновлять кредитование Украины. Напомним, что последний транш МВФ «незалежная» получила в апреле 2017 года. Остальные переводы так и не поступили на счета Киева, так как организация была не удовлетворена ходом реформ. Отсутствие валютной подпитки, кстати, тоже является не последним фактором в ослаблении гривны. Порошенко должен встретиться с главой МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января. С этим тоже связано выдвижение Смолия на пост главы НБУ — больше тянуть с кредитами у Украины нет никакой возможности.

— Глава НБУ — это один из трех людей в стране, который фиксирует меморандумы с МВФ наравне с президентом и премьером, — объясняет украинский политолог Алексей Якубин. — Так как Валерия Гонтарева уже восемь месяцев находится в отпуске, а Яков Смолий только исполняет обязанности главы НБУ, о каком-то взаимодействии с МВФ, даже при выполнении других условий, вроде повышения цен на газ или создании Антикоррупционного суда, говорить не приходилось.

«СП»: — Почему же так долго не назначали главу НБУ?

— По нескольким причинам. Блок Петра Порошенко и Народный фронт не могли договориться по этой кандидатуре. НФ требовал у президента за свое голосование несколько должностей, в частности, первого заместителя главы Нацбанка и заместителя по вопросам валютной политики. В БПП долго думали над этим и не могли прийти к компромиссу.

Это далеко не единственные должности, по которым Блок Петра Порошенко и Народный фронт не могут договориться. У нас есть три-четыре министра, которые возглавляют и.о., хотя формально это возможно только в течение трех месяцев. Есть и несколько глав комитетов в Верховной Раде, которые находятся в подвешенном состоянии. До сих пор не сформирована Счетная палата, не избран новый омбудсмен. Все это вследствие того, что БПП и Народный фронт не доверяют друг другу. Они хотят решить вопросы этих назначений пакетным голосованием, которое постоянно срывается. Это взаимное недоверие ведет к тому, что все инициативы блокируются.

Вторая причина в том, что Порошенко было выгодно, что Нацбанком управляет его человек в должности и. о. Над ним постоянно висит Дамоклов меч увольнения, что делает его еще более подверженным влиянию президента.

«СП»: — Почему же сейчас президент решил, наконец, назначить главу НБУ?

— Во-первых, ситуация начала выглядеть не просто скандально, но и комично. Глава Нацбанка находится в отпуске восемь месяцев и ее не отпускают в добрый путь. Параллельно с этим обострилась ситуация вокруг НБУ в контексте судебных исков, которые Украина ведет против Игоря Коломойского и «ПриватБанка» по возвращению тех кредитов, которые «ПриватБанк» выделял отдельным аффилированным компаниям.

Теперь НБУ обязана показать отчетность, доказывающую, что деньги, которые выделялись на рефинансирование другим банкам, в том числе «Привату», не были разворованы. Без полноценного главы разрешить ситуацию сложно.

Еще одна причина внесения экстренной кандидатуры Смолия в том, что на следующей неделе Порошенко собирается поехать в Давос, где у него запланирована встреча с Кристин Лагард. До этого у них состоялся телефонный разговор, где она поставила вопрос ребром, предлагая, чтобы следующий глава НБУ был независимым человеком, например, тем же Лавренчуком, который равноудален от президента и кабмина.

На фоне последних скандалов с антикоррупционными органами НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура) президент не согласился с такой позицией. Поэтому предложение назначить Смолия — это попытка поставить МВФ перед фактом, что кандидатура уже внесена, и только за него могут проголосовать парламентарии.

Хотя большой вопрос, удастся ли Порошенко договориться с Народным фронтом по его избранию. Часть фракций уже заявили, что не будут голосовать за Смолия. Обратите внимание, что эту кандидатуру он внес в парламент перед каникулами. В пятницу седьмая сессия Верховной Рады официально закрылась. Следующая сессия начнется только в феврале, значит, до этого никакого голосования не будет. Это свидетельствует о том, что президент сейчас не готов обсуждать другие кандидатуры и должности. И это, в первую очередь, намек тому же МВФ.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз считает, что несмотря на «своеволие» Порошенко, МВФ вряд ли свернет программы финансирования Украины.

— Конечно, дело не только в кандидатуре главы Нацбанка, просто это фигура, которая необходима для предложения переговоров. Осуществление кредитных программ зависит от оценки Западом успешности украинских реформ — в экономике, ЖКХ, энергетике, конституционном устройстве, в государственном управлении, правоохранительной и судебной сферах. Кроме того, выделяемые средства в значительной степени увязаны с закупкой западного оборудования и оплатой деятельности приглашенных специалистов.

«СП»: — Что ждет экономику Украины, если МВФ решит прервать кредитование?

— Во-первых, нужно учитывать, что позиция США политизирована — Вашингтон не допустит провала эксперимента по построению «демократии» на Украине, в том числе и дефолта. По крайней мере, до тех пор, пока у власти в стране находятся антироссийские силы. США используют свое влияние в МВФ, где у них есть блокирующий пакет, и для защиты американских инвестиционных фондов — держателей суверенных бумаг Украины.

Во-вторых, на примере взаимоотношений Украины с МВФ становится очевидным, что, даже несмотря на его финансовую поддержку, страна не смогла встать на путь стабильного поступательного экономического роста. Тенденции мировой экономики, развитие внутренней политической ситуации, а также решения правительства и НБУ оказывают на состояние экономики Украины гораздо большее влияние, чем кредитные программы МВФ. Прямая связь между траншами МВФ и экономическим ростом совершенно не просматривается.

Украинская экономика остается коррумпированной, зависимой от конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, металлопродукции и сельскохозяйственных товаров. Кроме того, многие решения властей в сфере экономики, вроде разрыва связей с Россией, политически мотивированы, что также не лучшим образом сказывается на ее состоянии.

Анна Седова

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ВАЖНО: Украина, видимо, больше не получит траншей от МВФ, — замглавы Нацбанка

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб 19 января озвучил страшную для властей «незалежной» мысль: если Киев не получит очередной транш от Международного валютного фонда до июля 2018 года, то программа помощи Украине, скорее всего, будет и вовсе прервана. Напомним, в НБУ прогнозировали получение двух траншей от МВФ в первом и третьем квартале 2018 года на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. При этом власти уже признали, что из-за неудовлетворительного темпа проведения реформ, которые требуют от Киева на Западе, МВФ скорее всего перенесет первый транш на второй квартал. По мнению Сологуба, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала 2018 года будет свидетельствовать о том, что текущая программа кредитования с высокой вероятностью уже не возобновится. Читайте также: МВФ раскритиковал пенсионную реформу Украины «Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», — подчеркнул замглавы НБУ. Отметим, речь идет о программе кредитования с использованием механизма расширенного финансирования EFF, общим объемом около 16,75 миллиарда долларов. Из этой суммы Киев получил только 8,7 миллиарда долларов четырьмя траншами, последний из которых был направлен в апреле 2017 года. Для продолжения программы МВФ настаивает на создании антикоррупционного суда, доработки принятой пенсионной реформы, проведении земельной реформы и повышении цены на газ. В то же время МВФ может продолжать помогать Украине с помощью новой программы, которая не будет являться кризисной и не будет так жестко привязана к реформам, уверяет Сологуб. Ранее в НБУ заявили, что прекращение программы Международного валютного фонда является ключевым макроэкономическим риском для Украины. Читайте также: Танкер с российским газом для США развернулся в Атлантике и взял курс на Испанию

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Никаких компромиссов по Донбассу: Украина заняла крайне опасную позицию (ВИДЕО)

Принятый депутатами Верховной Рады закон «о деоккупации Донбасса» официально закрепил курс страны на проведение репрессий против всех, кто позволяет себе высказывания в пользу компромисса между Народными Республиками и Киевом. Такое заявление на пресс-конференции в Киеве заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский. Он утверждает, что с этого момента украинские власти могут безнаказанно объявлять «врагами народа» всех людей, которые хотят мирного урегулирования конфликта на Донбассе. «Это снимает последние ограничения на пути внутриукраинских репрессий, поскольку любые соображения о том, что „давайте компромисс какой-то искать с этими донецкими, давайте договариваться“ — та же самая Надежда Савченко, она же говорила: „да с кем угодно, лишь бы договориться“, — она просто переходит в формат врагов народа…» — уточнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. «Сейчас в сознании украинского обывателя утверждается мысль о том, что всё — никаких переговоров, никакого компромисса. Враг. Если враг не сдается, его уничтожают. Вот позиция, она утвердилась и, на мой взгляд, это в высшей степени опасно», — сказал киевский политолог. Михаил Погребинский также подчеркнул, что законопроект сейчас «особенно неуместен», так как в ситуации с Донбассом наметился положительный прогресс. После принятия закона, по мнению эксперта, этот прогресс «будет перечеркнут раз и навсегда». Читайте также: Путин обсудил с Советом Безопасности закон о реинтеграции Донбасса (ВИДЕО)

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«Пряник для народа»: США опубликовали программу по интеграции Донбасса в украинскую и европейскую экономику

Американское правительственное агентство USAID опубликовало новый проект поддержки Украины, в первую очередь Донбасса, в «ответ на российскую агрессию». США планируют содействовать экономическому росту Донбасса в рамках программы по улучшению экономической устойчивости Украины. Причиной проблем украинской экономики США называют «агрессию России», которая якобы нарушила важные рыночные связи и вызвала экономический спад в стране. Подрядчик американского правительственного агентства USAID, которое анонсировало программу, прежде всего должен будет работать с предпринимателями Донбасса. В документе сообщается, что конфликт отрезал области, подконтрольные правительству, от их традиционных рынков, привёл к массовому притоку беженцев и «нанёс масштабный ущерб физической и социальной инфраструктуре региона». «В свете продолжающегося конфликта ожидается дальнейшая дестабилизация. Подрядчик должен сгладить эти негативные факторы, способствуя экономическим связям между донбасскими фирмами и другими рынками Украины, ЕС и мира; развивая программу обеспечения средств существования для поддержки внутренне перемещённых лиц и потенциально лиц, возвращающихся к местам проживания, а также других уязвимых групп населения; и инвестируя в инфраструктуру и оборудование для бизнеса, когда это реалистично, перспективно и целесообразно», — сообщается в документе. Ключевым инструментом станут инвестиции для предприятий Донбасса. Особое внимание будет уделяться той инфраструктуре, которая станет способствовать связям с украинским рынком. В качестве объектов для инвестиций называются пострадавшие от боевых действий школы, больницы, дороги, линии электропередач и здания государственных учреждений. Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. РИА Новости Также под действие программы подпадут сами жители Донбасса, прежде всего молодёжь. «Люди, особенно молодёжь и безработные, нуждаются в положительных примерах для подражания и в понимании того, что другие в их ситуации нашли способ сделать свою жизнь лучше, несмотря на трудности, существующие в регионе», — говорится в документе. Предполагается, что подрядчик должен будет разработать коммуникативно-информационную стратегию, которая привлечёт внимание к местным предпринимателям, новаторам и реформаторам. Подрядчик правительственного агентства США будет финансово поддерживать промышленников Донбасса и переучивать рабочих в регионе, чтобы подготовить их к развитию новых отраслей промышленности. Также подрядчик USAID должен будет работать с учебными центрами, техникумами и вузами для подготовки образовательных программ. В документе отмечается, что если Донбасс будет больше связан с Украиной и менее зависим от России, то у проживающих там граждан якобы будет больше возможностей для поиска работы. Контракт USAID станет «важнейшим компонентом» помощи американского правительства Украине. Важно отметить, что американская программа на Украине является частью пятилетнего плана офиса USAID в стране. «Агентство США по международному развитию на Украине в настоящее время обновляет пятилетнюю Стратегию сотрудничества в области развития страны на 2018–2023 годы. Она отражает стратегические приоритеты правительства США по борьбе с коррупцией, смягчению последствий российской агрессии, укреплению демократии и улучшению экономических перспектив Украины», — говорится в документе. Чтобы достичь поставленных США целей, потребуется взаимодействие между американским правительством, властями Украины и международным сообществом государств-доноров. Их усилия будут направлены на поддержку «демократической, процветающей, стабильной и единой страны». Военные сценарии В документе сообщается, что подрядчик USAID должен будет адаптироваться к изменению обстановки в регионе в соответствии с возможными сценариями развития конфликта на Донбассе. Согласно одному из сценариев, украинские войска могут вернуть контроль над Донбассом военным путём. Однако, как сообщается в документе, в случае украинского вторжения дома, правительственные здания, медицинские учреждения и прочая важнейшая инфраструктура получат «значительные повреждения».

Военнослужащий армии США совместно с украинскими солдатами принимает участие в военных учениях подо Львовом. Reuters Помимо использования для продвижения в Донбасс украинской армии, также рассматриваются варианты заморозки конфликта, предоставления Донбассу особого статуса и восстановление контроля властей Украины над регионом без предоставления ему какого-либо особого статуса. В случае «военного вторжения России», сообщается в документе, USAID придётся пересмотреть всю программу для Донбасса. Советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с RT скептически отозвался о возможности реализации американской программы в Донбассе. «На сегодняшний день мы видим, что все экономические меры, которые принимаются международными организациями, направлены против существующих республик и совершенно не работают на нашу экономику. Если что-либо реализуется, то реализуется в той части Донбасса, которая подконтрольна Киеву. По моим данным, и на той стороне никаких ощутимых результатов это не принесло», — сообщил Мирошник. Сигнал для Донбасса Примечательно, что новая программа США по привязке экономики Донбасса к Украине и ЕС выпущена в день принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса. Акт даёт право главе Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооружённые силы «для сохранения суверенитета государства». Также впервые в украинских документах Россия была названа «страной-агрессором». «Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооружённые формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и её внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями», — говорится в законе. Важно отметить, что Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за мирное урегулирование кризиса в соответствии с минскими договорённостями. В ближайшее время одобренный украинским парламентом закон поступит на подпись Петру Порошенко, после чего акт вступит в силу. Лидер страны уже выразил своё мнение о принятии закона в Twitter. «Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная рада по моей инициативе. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — говорится в публикации. Однако, по мнению главы ДНР Александра Захарченко, принятие закона «позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение», что противоречит мирному процессу. «Желания интегрироваться нет» Инициатива о принятии закона о реинтеграции Донбасса исходила от Вашингтона, заявил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. «Синхронность принятия закона о реинтеграции Донбасса и появления американской инициативы экономических мер в отношении Донбасса подчёркивает один очень важный момент — что именно Соединённые Штаты стояли первые за принятием этого закона», — сообщил эксперт. Он отметил, что программа USAID представляет собой попытку «подкупить» население региона, чтобы оно не оказывало сопротивления украинским войскам в случае военного конфликта. «Силовое решение конфликта имеет несколько особенностей. Первая — соотношение всех сил, которые сейчас находятся на линии соприкосновения. Вторая особенность — реакция населения. Эта программа является тем самым „пряником“ для жителей Донбасса. Гражданскому населению предлагается пассивно, а может быть, и активно принять участие в мерах, связанных с изменением строя и сменой руководства в ДНР и ЛНР. Народ может быть задействован в военной операции на стороне киевских войск. Таким образом жители Донбасса получат какие-то материальные выгоды», — сказал главный научный сотрудник Института США и Канады. Впрочем, в ЛНР отметили, что желания интегрироваться в Украину у властей республики нет. «В контексте принятого закона о реинтеграции ни малейшего желания не возникает. Когда государством формируется явно негативный и агрессивный настрой, никакого желания интегрироваться, конечно, нет. И в первую очередь — в государство с такими властями», — подчеркнул Мирошник. Васильев уверен, что даже в случае плавного процесса интеграции населения республик избежать чисток и репрессий не удастся. Он отметил, что приравнивание территорий Донбасса к оккупированным фактически означает поражение их населения в правах. «Я не исключаю такой вариант, что в ближайшие три месяца, в канун российских выборов, в Донбассе могут начаться военные действия — Киев перейдёт к силовому решению вопроса. Закон даёт для этого объективно все возможности, сосредотачивая всю полноту власти в руках Порошенко», — сообщил эксперт. Деньги на войну В декабре прошлого года власти США приняли решение о поставках оружия на Украину. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. По её словам, поставки «носят исключительно оборонительный характер». Ящики с гуманитарной помощью USAID Reuters. Cheryl Ravelo-Gagalac По информации источников американского телеканала ABC в администрации президента США Дональда Трампа, Вашингтон планирует отправить на Украину 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн. Москва негативно восприняла известия о поставках вооружений украинской армии и выступила против силового сценария развития конфликта. «Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна. Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы тех националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования в Донбассе, абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Читайте также: Путин обсудил с Советом Безопасности закон о реинтеграции Донбасса (ВИДЕО)

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Украина капитулирует. Почему приняли закон о «реинтеграции» Донбасса

Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — его еще называют законом о реинтеграции Донбасса — преподносится киевскими властями как выдающаяся победа. Украинские СМИ подробно анализируют «победу», объясняя, что впервые в истории независимой Украины «агрессора назвали агрессором». На самом деле не впервые. «Победа» заключается в том, что так называемые отдельные районы Донецкой и Луганской областей объявлены оккупированными территориями, а оккупирующей страной якобы выступает Россия. Так это мы слышим почти четыре полных года. Закон, в котором «прекрасно все», дает полное представление о текущем состоянии украинского государства. Ни для кого не секрет, что в марте 2014 года Украина потеряла Крым, перешедший в состав России. Но о Крыме в законе ничего нет. Как любят шутить на полуострове, потому что там Россия действительно есть. А в Донбассе действуют Минские соглашения. Они совершенно не устраивают Киев, поскольку обязывают его внести в Конституцию изменения, в соответствии с которыми Украина должна превратиться в федеративное государство, фактически предоставив ДНР и ЛНР права автономии. Режим Порошенко изначально не скрывал, что не будет выполнять Минские соглашения. Причем не только и не столько потому, что против выступают нацистские боевики — силовая опора режима. И даже не потому, что соглашения требуют обеспечить право граждан Украины на свободное использование русского языка. Боевики — не самые умные люди. Чтобы убедить их в благодетельности федерализации, достаточно на месяц включить на полную мощь телевизионную пропаганду.

Колонна украинских военнослужащих на трассе между Артемовском и Дебальцево, Донбасс Что же касается русского языка, то особый статус, наравне с государственным, предоставляет ему даже украинская Конституция. Да и унитарным государством имевшую в своем составе Автономную Республику Крым Украину можно было назвать весьма условно. То есть все требования Минских соглашений в той или иной форме уже содержатся в украинском законодательстве, как минимум с момента обретения страной независимости. Их надо было только конкретизировать, несколько дополнить новыми положениями, расширяющими права регионов, создать для них одинаковые условия по отношению к Киеву. Вместо этого закон о реинтеграции Донбасса анонсировался и принимался в качестве альтернативы Минским соглашениям. Естественно, его положения о «деоккупации» Донбасса для Украины невыполнимы. И не потому, что Россия оказывает республикам финансовую, экономическую, политическую, дипломатическую и военную помощь. Даже готовность России при необходимости поддержать республики вооруженной рукой вряд ли заставила бы официальный Киев принимать специальный закон, определяющий отдельные районы Донецкой и Луганской областей в качестве оккупированных территорий, именующий Россию (выступающую гарантом исполнения «Минска») «страной-агрессором», де-факто аннулируя таким образом Минские соглашения. На деле — с точки зрения международного права — значимость данного закона ничтожна. Минские соглашения, документ международного характера, не только приоритетны перед украинскими законами, но в принципе не могут регулироваться украинским законодательством. Более того, они утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, что делает их обязательным к исполнению элементом международного законодательства. Многие эксперты обратили внимание на упрощение новым законом процедуры введения военного положения. Фактически теперь президент имеет право сделать это единолично, на неопределенный срок и на всей территории страны. Следует, однако, отметить, что парламент и раньше не только не мешал Порошенко вводить военное положение, но, наоборот, периодически требовал этого.

Акция против военных действий в Донецке, РИА Новости / Игорь Маслов Загвоздка в том, что введение военного положения требует зафиксировать конкретного противника, против которого ведутся боевые действия. Тут уж криками о том, что «Россия напала», не ограничишься. Придется самому нападать. Последствия такого шага (как военные, так и международно-политические) понятны. Киевский режим ими не вдохновляется. Не только потому, что ему грозит моментальный разгром на поле боя. Если украинские войска не пересекут российскую границу, то не факт, что Россия явится на эту войну. Прежде всего Киев пугает реакция западных партнеров. Германия и Франция однозначно не желают дальнейшего обострения ситуации. Их цель — урегулирование конфликта, прекращение санкционного давления на Россию и возвращение к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству с Москвой. Провокацию Киевом военного столкновения с Москвой не поддержат на уровне ЕС. Восточноевропейские лимитрофы самостоятельно помочь неспособны. У них банально не хватает ресурсов. США вряд ли рискнут в такой ситуации выступить против германо-французского консенсуса — приверженность Парижа и Берлина союзническим обязательствам в рамках НАТО тоже не безгранична. Таким образом, вводить военное положение под формализацию «войны с Россией», мягко говоря, неудобно. Поскольку же гражданский характер конфликта в Донбассе украинские власти признавать не желают, новый закон ничего, по существу, не меняет. Его можно охарактеризовать как декларацию желаний украинской политической элиты. Внутриполитическая нагрузка закона значительно более существенна, чем внешнеполитическая, а его различные трактовки послужат в ближайшее время поводом для активизации украинской внутриполитической дискуссии. Зато, как констатируют сами же украинские политики: «В некоторой мере законом будут убраны преграды и запреты торговли». Имеется в виду торговля с Россией. «Объясняю логику. Любые санкции в отношении врага, агрессора и оккупанта должны бить непосредственно по врагу и оккупанту. А не по нам, не по Украине», — заявляет Александр Черненко, депутат Рады от «Блока Петра Порошенко». В принципе, это все, что надо знать о новом законе. В сухом остатке Украина собирается нарастить объем торговли с «агрессором». Очевидно, попытается «заторговать» Россию до смерти. Ростислав Ищенко Читайте также: Путин обсудил с Советом Безопасности закон о реинтеграции Донбасса (ВИДЕО)

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Радость Аллы Михайловны

От нормальных людей 683

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Крещенские купания в ДНР

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