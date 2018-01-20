Главная » Аналитика, Бэкграунд, Политика, События Настоящего, Экономика

Кудрин открыто выступил против Путина

10:56. 20 января 2018 Просмотров - 661 6 коммент. Опубликовал:
Крупные экономические и военные державы - теперь главные враги глобального либерализма. Такое утверждение представлено в кудринском докладе Центра стратегических разработок. Бывшего министра финансов уже давно принято считать представителем мирового либерального глобализма в нашей стране.
По мнению авторов доклада, либерализм подарил миру рациональность, нормативность и открытость.
Последнее удалось оценить гражданам других стран, которых американские власти отлавливают и арестовывают по всему миру, а затем держат в секретных тюрьмах
Под "рациональностью", видимо, необходимо подразумевать то, что произошло с Ираком. Страну обвинили в обладании оружием массового поражения, и под выдуманным предлогом уничтожили ее, повесив ее лидера Саддама Хусейна.
Ну а "нормативность", скорее всего, заключается в пренебрежении США и их союзниками резолюциями Совбеза ООН и запугиванием Ирана и КНДР.
 

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Станет ли Кудрин новым Керенским, а Навальный – новым Гонгадзе?
... президентскую цитату. – Бизнесюки начали открытую фронду? – Он творческий человек и... бал. Даже назначает людей, которые выступают против Путина. – Кудрин – человек очень влиятельный. – В...в глобальном кризисе? Это вопрос открытый. Но кадры для расцвета,...
ХПП -Хитрый План Путина!? Часть 1
...фигурой. Недаром американцы открыто выступили против выдвижения Путина… Это была отчаянная...майское заявление рупора либералов Кудрина о необходимости "договориться"...бизнес»… Идеолог либералов Кудрин открыто провозглашает неизменность нынешнего экономического...
калькулятор против Путина — 2, или почему cкоро будет нечего считать
... выступили против строительства Енисейского ферросплавного завода. Примерно в то же время Путин ...конкуренции. 2. Скрытая безработица становится открытой Возросшая роль государства привела к...решения, то он может, как Кудрин, покинуть правительство и перейти «...
Настаёт... экономический момент истины
...Центра стратегических разработок Алексей Кудрин намерен выступить против первого варианта. Экс...дошедшее до пределов наглости открытое предательство национальных интересов....экономический рост...Что предлагает Кудрин Путину, как рупор прозападного ...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... русского национал-патриота А.Севостьянов открыто призвал российские власти к пролитию... и пр. - могут выступить против внутренней политики В.Путина в рассматриваемой сфере... 5... их финансирования, преодолевая скандал с Кудриным и другими либералами, в другую...
Зачем Путин верит Медведеву?
... против Путина (в реальности, а не на словах) выступает ...открытой конфронтации политике правительственного экономического блока, к которому недавно присоединился Алексей Кудрин...очередь, концепция, предлагаемая Кудриным, делает упор на макроэкономическую...

6 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>