Кудрин открыто выступил против Путина
10:56. 20 января 2018 Просмотров - 661 6 коммент. Опубликовал: jackomb
Крупные экономические и военные державы - теперь главные враги глобального либерализма. Такое утверждение представлено в кудринском докладе Центра стратегических разработок. Бывшего министра финансов уже давно принято считать представителем мирового либерального глобализма в нашей стране.
По мнению авторов доклада, либерализм подарил миру рациональность, нормативность и открытость.
Последнее удалось оценить гражданам других стран, которых американские власти отлавливают и арестовывают по всему миру, а затем держат в секретных тюрьмах
Под "рациональностью", видимо, необходимо подразумевать то, что произошло с Ираком. Страну обвинили в обладании оружием массового поражения, и под выдуманным предлогом уничтожили ее, повесив ее лидера Саддама Хусейна.
Ну а "нормативность", скорее всего, заключается в пренебрежении США и их союзниками резолюциями Совбеза ООН и запугиванием Ирана и КНДР.
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Тех, кого он не боится, он по тюрьмам рассадил… А этого почему-то не трогает…
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“Кудрин открыто выступил против Путина” – так его же из правительства выкинули, вот он и… радеет за страну аж потеет… наверное…;))
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Кудрин принял иудаизм, сделал себе обрезание, вот теперь он может смело всех подряд ругать…
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кудрин забыл кто такой Путин и потерял страх,а зря,Путин ни кого не прощает.
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Пархатых он не трогает…
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Да он сам из них.