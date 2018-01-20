Кудрин открыто выступил против Путина

Крупные экономические и военные державы - теперь главные враги глобального либерализма. Такое утверждение представлено в кудринском докладе Центра стратегических разработок. Бывшего министра финансов уже давно принято считать представителем мирового либерального глобализма в нашей стране.

По мнению авторов доклада, либерализм подарил миру рациональность, нормативность и открытость.

Последнее удалось оценить гражданам других стран, которых американские власти отлавливают и арестовывают по всему миру, а затем держат в секретных тюрьмах