К инциденту в пермской школе: Бесконечно будем заборы увеличивать и охрану усиливать?

Как заявила вице-премьер России Ольга Голодец, в российских школах будут усилены меры безопасности после поножовщины в одной из пермских школ. Она отметила, что будет проведен полный разбор этого инцидента. В частности, расследование проведет рабочая группа во главе с министром образования Ольгой Васильевой.

По сообщениям СМИ, 15 января двое подростков напали на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента ножевые ранения получили 15 человек. Трое пострадавших, в том числе педагог и двое детей, находятся в тяжелом состоянии — их поместили в реанимацию.

По материалам: Известия

Комментарий редакции:

Может стоит, наконец, обратить внимание на тех, кто снимает и транслирует по центральному телевидению фильмы, пропагандирующее преступный образ жизни и агрессию среди подростков; или тех, кто популяризирует компьютерные шутеры и файтинги, даже пытаясь приравнять их к виду спорта; или тех, кто на государственном уровне спонсирует фильмы ужасов; или тех, кто воспевает в своих песнях насилие и может свободно проводить концерты в России?

Ниже вы можете ознакомиться с несколькими примерами, под влиянием которых формируется мировоззрение людей, которые потом устраивают подобные бойни. Всякому думающему человеку очевидно, что, пока такой медиаконтент свободно распространяется и даже поддерживается на государственном уровне, аналогичные инциденты неизбежно будут возникать, и никакое усиление мер охраны или развитие ювенального законодательства, накладывающего всё более строгие ограничения на родителей, от них не спасут.

Пример наружной и телевизионной рекламы, пропагандирующей насилие:

Источник: whatisgood.ru