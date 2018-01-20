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К инциденту в пермской школе: Бесконечно будем заборы увеличивать и охрану усиливать?

16:28. 20 января 2018 Просмотров - 171 5 коммент. Опубликовал:

Как заявила вице-премьер России Ольга Голодец, в российских школах будут усилены меры безопасности после поножовщины в одной из пермских школ. Она отметила, что будет проведен полный разбор этого инцидента. В частности, расследование проведет рабочая группа во главе с министром образования Ольгой Васильевой.

По сообщениям СМИ, 15 января двое подростков напали на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента ножевые ранения получили 15 человек. Трое пострадавших, в том числе педагог и двое детей, находятся в тяжелом состоянии — их поместили в реанимацию.

По материалам: Известия

Комментарий редакции:

Может стоит, наконец, обратить внимание на тех, кто снимает и транслирует по центральному телевидению фильмы, пропагандирующее преступный образ жизни и агрессию среди подростков; или тех, кто популяризирует компьютерные шутеры и файтинги, даже пытаясь приравнять их к виду спорта; или тех, кто на государственном уровне спонсирует фильмы ужасов; или тех, кто воспевает в своих песнях насилие и может свободно проводить концерты в России?

Ниже вы можете ознакомиться с несколькими примерами, под влиянием которых формируется мировоззрение людей, которые потом устраивают подобные бойни. Всякому думающему человеку очевидно, что, пока такой медиаконтент свободно распространяется и даже поддерживается на государственном уровне, аналогичные инциденты неизбежно будут возникать, и никакое усиление мер охраны или развитие ювенального законодательства, накладывающего всё более строгие ограничения на родителей, от них не спасут.

Чему учит сериал Закон каменных джунглей (ТНТ)

Как «файтинги» и «шутеры» полезными становились

Государство спонсирует фильмы ужасов. Зачем?

Пример наружной и телевизионной рекламы, пропагандирующей насилие:

Чему учат песни Rammstein?

Источник: whatisgood.ru

Метки: события, технологии
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5 коммент.»

  • 1405 986
    София 20 января 2018 в 16:50 Ссылка Пометить
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    Нравственность надо воспитывать, а не заборы городить!

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    • 5044 3132
      serjoza София 20 января 2018 в 16:58 Ссылка Пометить
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      голосуйте за Путина и это шоу будет продолжаться вечно ,с ещё худшими последствиями.А Путин то ту не при чем…просто он доволен как все работает и всё.

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  • 6 2
    Проша 20 января 2018 в 16:59 Ссылка Пометить
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    ну и что толку, что показали “будущих пилотов”? Как результат- появление в сети новых видео в поддержку незаконно поруганных. Нехрен показывать разную чушь по телевизору, глядишь и с ножичками бегать перестанут, и суицидничать, и деньги у народа тырить, хотя последнее это – склад ума крыс.

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    • 2639 2153
      Pol Roger Проша 20 января 2018 в 17:40 Ссылка Пометить
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      Это 100%! Альтернативно-одаренные ,только ради дешевой известности этим занимаются.Сейчас попрет,целые стада запляшут.Эффект арены или по русски на миру и смерть красна.Но это будующий летный состав!! Их проверял психиатр при приеме в училище или купили справку?Ну и школьник,дебил-убийца с агрессивными наклонностями.В СССР такие случаи не освещались,что бы не провоцировать других идиотов!Сейчас и в школах подобные скорбные на голову,зашевелятся.Это вопрос к телевидению,ладно в инете,но по основным каналам расспространять сумасшествие?

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  • 1336 1189
    strelez 20 января 2018 в 17:56 Ссылка Пометить
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    “…компьютерные шутеры и файтинги…”
    Кто-нибудь знает перевод этих слов на русский язык? Вот из этих “компьютерных шутеров и файтингов” и проникает зараза в детские головы, оставаясь там навсегда. Смотрел сегодня на этом сайте перечень вооруженных людей и чиновников. Охранников там за миллион. Вот уж действительно один работает или учится, а двое охраняют. Согласен, промобъекты, некоторые сооружения подлежат охране. Но ведь дожили до того, что охраняют от коммерческого киоска и выше. Школы и детсады. Да ещё говорят об усилении. А почему бы не ввести армию в города и посёлки, не установить комендантский час? Несомненный эффект гарантирован.
    Но как установить охрану морали и сознания? Никто не знает? Неправда, как раз все властные структуры и лица знают, но не хотят.
    Смог же Лукашенко за НЕДЕЛЮ прекратить беспредел на дорогах. А мы что, рылом не вышли? Не можем восстановить хотя бы азы, пусть не советского, русского воспитания?
    Вы слышали “беседу” малолетних сопляков и соплячек на улице? Не каждый пьяный мужчина постарше владеет таким лексиконом. Если мат с экрана;, секс, водка, табак и насилие там же, то получите, что заказывали.
    А Голодец что? Просто обыкновенная баба, думающая, что если в каждую школу ввести взвод спецназа, то всё устаканится. Ей же не хочется хлеб без масла, вот и говорит об усилении.
    Как говорит один еврей-юморист: “Может в филармонии что-то не так?”
    Вот когда в филармонии будет порядок, тогда и охранники не нужны будут, а встанут к станкам, сядут за штурвалы (курсантов проштрафившихся заменить), уйдут в армию и т.д. Рабочие места? Так это после филармонии!

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