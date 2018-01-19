Всего четыре страны на Земле не захвачены центральными банками Ротшильдов

Семья Ротшильдов медленно, но верно установила свои центральные банки в каждой стране мира, давая им невероятное количество богатства и власти. Избежавших этого на 2017 года- всего 4 страны.

Перечисленные ниже страны подверглись нападению со стороны западных СМИ, потому что одна из основных причин, по которым эти страны подвергаются нападениям, — это то, что у них еще нет центрального банка Ротшильдов.

Первым шагом в создании центрального банка в стране является заставить его принять грабительские кредиты, которые заимствуют у центрального банка и подталкивают под контроль Ротшильдов.

Если страна не примет кредит, то глава государства этой страны будет убит, а лидер, лояльный к Ротшильду, займет его место, и, если убийство не удастся, страна подвергается оккупации и насильственно создается центральный банк под предлогом террористической угрозы.

В 2000 году было восемь стран, которые не имели центрального банка, принадлежащего или контролируемого Ротшильдом:

Афганистан, Ирак, Судан, Ливия, Куба, Северная Корея, Иран, Сирия.

Центральные банки незаконно создавали частные банки, принадлежащие банковской семье Ротшильд.

Семья существует уже более 230 лет и вторгалась почти во все страны планеты, угрожая всем мировым лидерам и их правительствам, и членам кабинета физически и экономически убить, и уничтожить, а затем отправить своих людей в эти центральные банки контролировать и управлять государственным бюджетом каждой страны.

Хуже того, Ротшильды также контролируют махинации любого правительства на макроуровне, не имея дело с повседневными несоответствиями нашей личной, личной жизни.

Единственными странами, которые не имели центрального банка, принадлежащего или контролируемого Ротшильдом в 2003 году, были:

Судан

Ливия

Куба

Северная Корея

Иран

Сирия

Атаки 9/11 были организованы для предлога вторжения в Афганистан и Ирак и создания центрального банка в этих странах.

«Все иранцы являются «террористами» — потому что там нет центрального банка, который принадлежит Ротшильдам».

Единственные страны, оставшиеся в 2017 году без центрального банка, принадлежащего или контролируемого семьей Ротшильдов:

Куба

Северная Корея

Иран

Сирия

После разжигаемых беспорядков в арабских странах Ротшильды наконец открыли путь для создания центральных банков и ликвидировали множество политических лидеров, что дало им еще большую власть.

FED и IRS

Тот факт, что Федеральный резервный банк США (ФРС) является частной компанией, находящейся на собственном имуществе и защищен от законов США, практически неизвестен широкой общественности.

Эта частная компания (контролируемая Ротшильдами, Рокфеллерами и Морганом) печатает деньги для правительства США, которая выплачивает ему проценты за эту «услугу». Это означает, что, если американцы сегодня погасят долг страны и начнут печатать свои деньги, они будут обязаны ФРС от первого доллара, заимствованного нашим правительством.

Кроме того, большинство людей, живущих в США, не знают, что Служба внутренних доходов (IRS) является иностранным агентством.

Более конкретно, IRS является частным иностранным органом Международного валютного фонда (МВФ) и «частной армией» Федерального резервного банка (ФРС).

Его главная цель — обеспечить, чтобы американский народ платил налоги, и все были хорошими маленькими рабами.

Ротшильды хотят, чтобы иранские банки принадлежали им.

Может ли контроль над Центральным банком Исламской Республики Иран (CBI) стать одной из основных причин, по которой Иран попал в перекрестье западных и израильской держав?

Поскольку напряженность втягивается в невообразимую войну с Ираном, стоит сравнить иранскую банковскую систему с ее американскими, британскими и израильскими коллегами.

Некоторые исследователи отмечают, что Иран является одной из четырех стран мира, чей центральный банк не находится под контролем Ротшильдов.

Ислам запрещает взимание процентов, что является серьезной проблемой для банковской системы Ротшильдов. Несколько сотен лет назад, расчет процентных ставок также был запрещен в христианском мире и даже мог быть наказан смертью. Он считался эксплуатационным порабощением.

Поскольку Ротшильды захватили Банк Англии около 1815 года, они расширили свой контроль над банками во всех странах мира. Их метод заключается в том, чтобы заставить коррумпированных политиков страны получить огромные кредиты, которые они никогда не смогут погасить, поэтому они постоянные должники Ротшильдов.

Когда глава государства отказывается принять кредит, его часто либо лишают власти, либо убивают. И если это не удастся, результатом может стать вторжение, и банк Ротшильдов, основанный на ростовщичестве, может быть восстановлен.

Ротшильды оказывают сильное влияние на основные информационные агентства в мире. Непрерывное муссирование одной и той же темы побуждает массы поверить в ужасные истории злых террористов.

Они также владеют большей частью мирового золота, а также Лондонской золотой биржей, которая устанавливает цену на золото ежедневно. Говорят, что семья владеет более чем половиной активов всей планеты, что оценивается Credit Suisse в 231 триллион долларов и контролируется Эвелин Ротшильд, нынешним руководителем семьи.