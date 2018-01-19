Владимир Терещенко. Павел Грудинин, Президент Российской Федерации

Выдвиженец от партии КПРФ, а также от общественного блока со сверхсложной аббревиатурой ПДСНПСС Павел Николаевич Грудинин уже стал главным сюрпризом предвыборной кампании, хотя на эту роль явно планировали нечто совсем неземное, а точнее, «Инфернальную машину «Ксенью Собчак», как выразился впечатленный Александр Проханов. Каковы перспективы кандидата?

Для начала отметим самые простые основания. ПГ как любой выдвиженец от партии или блока, имеет два различных потенциала – личный и партийный/блоковый. Строго говоря, нужно бы сказать для блокового кандидата про три потенциала, так как блоковый потенциал более сложная субстанция, чем партийный, но пока примем, что их два. Оговорки сделаем позже. Личный потенциал политического новичка высших эшелонов власти ПГ невысок и примерно соответствует рейтингу Сергея Миронова, равному сегодня не более 3%. За справедливороса играет знакомое избирателям имя, а вот ПГ любопытен, напротив, как «темная лошадка». Партийный потенциал ПГ примерно соответствует рейтингу КПРФ, который едва ли перевалит за 8-10% и то при благоприятных погодных условиях и высокой солнечной активности. Итак, максимальный суммарный потенциал ПГ равняется сумме рейтингов 10+3=13%. При ординарных обстоятельствах на эту цифру и следовало бы ориентироваться самым преданным грудининским фанатам. Однако под воздействием веселого политического дадаиста Трампа внешняя среда настолько обезумела, что практически не поддается ни логическому пониманию российских политических оракулов, ни обоснованному прогнозу. Казалось бы, причем тут внешняя среда, доселе способная оказать разве что философское успокаивающее воздействие на российский избирательный процесс? Что было, то было. Но после того, как автору песни «The Times They Are A-Changin’» Бобу Дилану присудили Нобелевскую премию, его идея материализовалась. Все вскипело, все смешалось в нашем общем доме надвигающегося облома.

Миллионер из трущоб

ПГ – весьма перспективный объект с точки зрения избирательного маркетинга. Качественная заготовка. Он обладает привлекательной внешностью, харизматичен, имеет уверенный приятный голос и темперамент, который на оценочной шкале близок к максимально допустимому. Не беден, что было бы обидно при столь открытом лице. Темперамент – тот ресурс, который может сослужить и добрую, и недобрую службу, в зависимости от того, как он будет использоваться. Соперники будут злить, и у них здесь есть потенциал – ПГ слишком волнуется и ерзает, когда не согласен, что сказывается на общем восприятии. В идеале ПГ следует научиться ледяному спокойствию, молчанию, кратким ответам и доброжелательной насмешке. Вряд ли все это по силам освоить за одну быстротечную кампанию, но молчаливая значительность и краткость в публичных дискуссиях обязательны. Зато собственные программные выступления – прекрасное место для проявления и наилучшего применения яркого темперамента и ораторских способностей. Слова дойдут до избирательских сердец и встретят в них отклик, особенно на фоне гораздо более спокойного, а порой усыпляюще рассудительного Главного Кандидата. Один будет привычно успокаивать, другой должен взрывать и возбуждать.

Что касается биографии кандидата и ее темных пятен, то вполне возможно, что они не окажут решающего воздействия на аудиторию, несмотря на то, что противники уже взяли парня за бока и трясут как прапорщик грушу. Раскопали весь участок, выпотрошили все шкафы, распороли все карманы в поисках то ли клубничных усов, утаенных от растаможки, то ли колхозных счетов банке Ротшильда. Найдут, найдут. «Холопы не уймутся» и используют максимальный спектр «приемчиков», чтобы, термин ВВП, «уконтропупить» кандидата. Срочно необходим навык выводить любой разговор о «темном» прошлом лично кандидата на тему будущего всех нас. Тут уместно вспомнить известный пример из жизни действующего президента – «Дело Путина №144128», которое долгое время раскручивала петербургская «демократка» Марина Салье. Российский избиратель нашел гораздо больше хорошего для себя в обещаниях Путина, чем плохого в его старых грешках. Кто старое помянет, от него и увянет.

ПГ тоже типичный советский человек, оказавшийся в типичных обстоятельствах дикой эпохи постсоветских трущоб, ларьков и первоначального накопления капитала, где святые не выживали. К тому же, он спасал предприятие, имевшее немного шансов, но у него получилось. Ну, средства были разные. Словом, не просто ветхая, а истлевшая история, и, по сути, и с точки зрения черного пиара. Взращенная на ней «клубничка» вряд ли проглотится массовым российским избирателем. Как говорил Он, знавший все на свете: «Кто без греха, пусть первый…» и далее по каноническому тексту.

Ну и еще для pr-стервятников. Их технологии дают сбой повсюду. Уж как старались «друзья» Хилари защипать и закусать Трампа, но метод не сработал даже у той, у которой под каблуком фейковали все медиа мира. А сколько помоев вылили на Марин Ле Пен? Тем не менее, треть французов ее поддержали явно, а многие только в душе, испугавшись санкций ЕС и собственных убытков. Французская жадность всегда бежит впереди свободного выбора француза. И все равно – треть! Так что нет никаких оснований полагать, что наши мастера лжи и пасквиля преуспеют в своем ремесле лучше, чем их западные духовники.

Важная часть любого продукта – его имя. Нейминг, то есть придумывание названия или (в нашем случае) его умелое использование – начало любого продвижения. К счастью, наш объект имеет вполне обычные русские Ф.И.О. Но есть нюансы. Первый состоит в том, что у Главного Кандидата громадный гандикап. Смотрите: Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Владимир Путин – в элитном ряду руководителей государства имя действующего, что называется, сидит, как влитое. Серьезный бонус. Но дело вот еще в чем. По исторической традиции на Руси успешными оказываются лидеры с двусложными именами – Рюрик, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Путин (исключение, кажется, один Ельцин) и весьма неудачными те, чьи имена двух и более сложные – Годунов, Романов, Керенский, Андропов, Кириленко, Горбачев. Объяснения этому я не знаю, но факт примечателен. Может, в наших генах спят краткие имена языческих богов? С этой точки зрения трехсложная фамилия ПГ не сулит государству особых перспектив. Однако она, впрочем, и не является препятствием к получению власти. Образная ассоциация фамилии не сказать, чтобы благоприятная – несколько анатомическая, зато достаточно звучная.

Заметим, столь буквалистская оценка может оказаться ничтожной, если дополнительные обстоятельства поменяют избирательную повестку дня в непредсказуемую для стандартных расчетов сторону. А они зреют.

Подводя итог, можно сказать, что серьезных личных обременений у кандидата ПГ не имеется, и если он не начнет штамповать, как говорят спортсмены, собственные невынужденные ошибки, вроде сокрытия выведенных за границу денег, то этот аспект вполне позволяет кандидату ПГ рассчитывать на свой оптимальный результат, указанный выше. Хотя, положа руку на сердце, можно утверждать, что это вина не его, а опытной партии, выдвинувшей нового кандидата, но не обеспечившей качественную подготовку и подачу документов, их юридический аудит.

ПГ и его братья

Выдвижение от КПРФ – это весьма сильный избирательный ход и для самой партии, и для ее беспартийного кандидата. Монополия Геннадия Андреевича, продолжайся она еще какое-то время, выбила бы из числа сторонников партии даже самых преданных. Что называется, утомил. Более того, существенно подмочена сама идея социальной справедливости. Слишком удобная встроенность партии в олигархическую систему РФ давно вызывает сомнения, действительно ли это партия коммунистов. Беспартийный ПГ – свежая мысль, способная не только прибавить самим коммунистам очков и драйва, но и насытить социальными идеями гораздо более широкие слои, подобно тому, как из горсти сухофруктов получается целая банка наваристого компота. Для ПГ это выдвижение важно и из-за близости его идей социалистическим, и из-за гарантированных изначально голосов рядовых коммунистов, и из-за готовой для борьбы партийной инфраструктуры. Здесь выигрывают все.

Гораздо сложнее дело обстоит с блоком ПДСНПССР – Постоянно Действующее Совещание Национально Патриотических Сил России. Он объединяет 45 организаций патриотического характера. На первый взгляд, такая поддержка фактор позитивный. Однако при ближайшем рассмотрении возникают вполне реальные опасения. Как согласуются с коммунистическими или даже социалистическими идеями такие, например, лозунги некоторых участников Совещания: «За веру, царя и отечество!» (Союз Казачьих Войск России и Зарубежья) или «Вера. Нация. Империя» («Великая Россия»)? Похвально, что все участники решили «дружить против олигархического режима». Но есть и другая испытанная формула объединения чего-либо с чем-либо: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Надо бережно относиться к сознанию избирателя, оно не может вмещать в себя любые искусственные конструкции, заманчиво дребезжащие в творческих умах политкреаторов, оно защищается от хаоса здоровой цельностью. Цельность вот какая: социалистическая революция победила и царя, и его империю, превратила жесткое сословное общество в общество всеобщего равенства, а социализм затем нещадно истреблял атавизмы имперского мышления в виде частнособственнических инстинктов и христианских суеверий. И на какой же платформе они теперь подружатся? – это вопрос, который может задать человек аналитического склада. Что у них общего? – подумает человек обычный и не найдет ответа с печальными для дизайнеров человеческих душ последствиями. Но даже если произойдет чудо, и ПГ удастся так нивелировать противоречия, что избиратель ими пренебрежет, то при гипотетической победе кандидата в победившем блоке возникнет такая междоусобица, аналогию которой отыскивается только в союзе большевиков и эсеров. Напомните-ка, чем там все кончилось?

Такое объединение взрывоопасно для кандидата, срыв можно ожидать в любой момент. Да и оппоненты не упустят возможности спекульнуть на этом факте. Не знаю, какие договоренности у блока имеются, но для результата ПГ будет лучше, если некоторые из постоянных участников покинут его хотя бы на момент предвыборной кампании.

Поле чудес в стране дураков

Многие полагают, что ПГ вместе с Жириновским будут бороться за почетное первое место в числе проигравших. Лестный прогноз для сына юриста. С тех пор, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов устранился от реальной политической борьбы, подменив ее видимостью, политическое поле страны приобрело законченный во всех смыслах слова вид. Есть президент, и он не шутит, за что его серьезный российский избиратель и лайкует. А есть Жириновский, который, напротив, выражает мысли несерьезной безответственной, остальной публики. И по определению за Жириновским Чапаев и пустота. Коммунисты из КПРФ доигрались – действующая власть добилась своего, задвинув реально опасного соперника за комод. Ни серьезный президент, ни мэтр политической клоунады не заинтересованы в перестановках на этом поле. А они, того и гляди, вот-вот произойдут. Буратино стал другим.

20 шагов по зараженной местности

Опубликованная программа «20 шагов Павла Грудинина» – это мужественная и даже отчаянная программа, если иметь в виду либеральную токсичность современной избирательной среды. Разбирать ее подробно нет никакого смысла сейчас, так как необходимо посмотреть, как она «оботрется» и «обстучится» в процессе предвыборной спринтерской гонки, что от нее останется и как она деформируется. ПГ сделал то, чего 20 лет не решался сделать лидер КПРФ – он бросил вызов всей существующей системе. Теперь каждый ее удобно устроившийся элемент и не побоюсь этого слова, член сочтет ПГ своим личным врагом, так как «Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. На конституцию!» – как восклицал незабвенный Дима Семицветов из «Берегись автомобиля». Разумеется, и все институты, учрежденные данной властью для ее укрепления, встанут в круг, чтобы отстаивать свое право на сытое существование по заветам Дарвина, то есть насмерть. Если ни одна мелочь, можно было бы с полным основанием полагать, что для ПГ эта предвыборная кампания последняя. Как, впрочем, и летний урожай клубники в совхозе им. Ленина.

Все поставил на zero, как мальчишка.

Одна мелочь

Вот недавние факты, как ни крути.

1)«Более половины россиян хотят восстановления Советского Союза, а почти две трети сожалеют о распаде СССР». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в ноябре 2016 год Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)».

2)«Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, проведенного в июле 2017 года, посвященного изучению отношения россиян к размещению памятных знаков Иосифу Сталину. Более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины и пр., рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах, с другой стороны, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях». http://nnm2.com/blogs/Dmitry68/vciom-pamyat-o-staline-za-i-protiv/

Ностальгия по СССР и советской жизни следует за нами все 26 лет российского капитализма. И, несмотря на прогнозы и непрерывные усилия властей, она с течением времени не ослабевает, а растет. Надежды на рыночное благоденствие не сбываются, точнее сказать, нас совершенно оставляют. Что же остается? Вспоминать, сравнивать и мечтать о лучшем. Лучшее же нашим гражданам представляется под советским флагом и на социалистическом фундаменте. Образовалась длинная волна чаяний и устремлений в социалистическое будущее. Она не оформилась структурно, не осозналась полностью, и ей сопутствуют опасения, вбитые за годы капитализма антисоветчиками. Но волна начинает их преодолевать и, подобно красной девице, мечтающей об Иване царевиче, уже ждет появления силы, которая возьмет на себя миссию социалистических преобразований. Неожиданно, откуда ни возьмись, кажется, возникла такая сила. У нее есть фамилия, имя, отчество. Можно даже за нее проголосовать. Девушка взволнована.

О контекстах и подтекстах

Многочисленные политические шоу высмеивают американские и европейские санкции, утверждая, что мы сами с усами. Мы и ресурсообеспечимся и импортозаместимся, если захотим. Однако нашим олимпийцам почему-то не до смеха, так как они пока даже не знают, кто из них олимпиец. И дипломаты тоже давно не улыбались, наверно из-за отнятой собственности. Есть подозрение, что и футбольные болельщики вскоре загрустят без любимых футболистов, когда Родченков доцарапает их пробы. Лучше ли плохой мир хорошей войны наши военные в Сирии тоже пока с уверенностью сказать не могут, так как с различиями проблемы. А уже надвигается новая напасть – 2 февраля вступает в силу принятый Конгрессом США закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанным Дональдом Трампом, смысл которого предельно прост «Путин в обмен на ваши деньги в наших банках». Вот что об этом пишет политолог, президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов:

«Министерство финансов США, руководитель Службы национальной разведки и госсекретарь представят в Конгресс «доклад о крупнейших российских предпринимателях, связанных с Кремлем, указывая размеры и источники их доходов, сведения об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей), а также информацию об их деловых контактах с иностранными компаниями». Прямой угрозы состояниям олигархов в этом законе нет. Но добытая спецслужбами информация будет публично обнародована, что сделает конфискацию добытых «непосильным трудом» капиталов практически неизбежной. Американские спецслужбы не скрывают того, что они идут по следам российских капиталов. Английская газета «The Guardian» сообщила, что ФБР и Минфин США попросили власти Кипра предоставить финансовую информацию о местном банке FBME Bank, который использовали «богатые россияне с политическими связями» и который обвиняется американскими властями в отмывании денежных средств из РФ». «Санкционное давление на российскую управляющую знать идет по пути создания политических предпосылок для будущего системного криминального преследования любого ее представителя просто по факту принадлежности к ней»… Если российская элита признает полное верховенство «Града на Холме» и выполнит все его требования, которые хорошо известны, то санкционный натиск может быть остановлен».

https://argumentiru.com/politics/2017/12/480071

Очевидно, что англосаксы взялись за Путина и Россию всерьез, надолго и хватки не ослабят. По некоторым расчетам на разрушение СССР они потратили 20 трлн. дол. Чего уж теперь! Нужно довести дело до конца хотя бы в отношении России. Умри ты сегодня, я завтра. Давление будет возрастать. А когда давление возрастает, ускоряются все физические процессы. Ближайшая цель англосаксов Путин, он должен уйти.

В контексте данной истории у президента странная роль. В сознании народа он – передовой край государственной обороны, поэтому люди вместе с ним. А вот выращенные и взлелеянные лично им олигархи – они с президентом или со своими зависшими в напряженном ожидании западными активами? С кем вы, мастера культуры? – задумался Владимир Владимирович, и как мы видим, не без оснований. Ответ на это вопрос мы начнем получать буквально через пару недель, когда санкции вступят в силу. И мы еще не знаем всех сюрпризов, подготовленных англосаксами на предвыборный период. Ведь они большие выдумщики.

Речь, напомним, идет о внешнем контексте, где президент чудится атлантом, поддерживающим мирное небо над страной. Если удержит и в процессе грозящих в ближайшие недели западных инсинуаций, получит гарантированные 75-80%.

В таком случае 10% для ПГ, который выглядит пятым колесом в телеге, а то и вовсе водой на мельницу врага, окажутся щедрым подарком судьбы.

Но ситуация быстро меняется, и даже если действующий президент выдержит этот удар, вскоре будет следующий. В долгосрочной же перспективе капиталистической, а уж тем более, олигархической России, что противопоставить империалистическому Западу, Мировому рынку? Мировой рынок – это глобальная Зона, где мировые воры в законе держат мировой общак. Мировые воры в законе – это англосаксонские и сионистские финансовые верхи. Ну а кто шестерки, не трудно догадаться. Только социализм и советская власть способны создать настоящий заслон воровским понятиям Мирового рынка, укрепить его, а затем и разрушить власть мировых воров в международном законе. Очнется ли действующий президент от опасного рыночного сна или будет продолжать тянуть нас в прорву мировой рыночной уголовщины? На кону судьба родины, избирателю есть о чем задуматься.

Вспомним другой контекст, о котором упоминалось выше – контекст постсоветских настроений и социалистических ожиданий половины населения страны. Быстро беднеющие граждане России цепляется своими мыслями за разрозненные воспоминания и факты советской жизни, но те не приобрели пока осмысленные формы, не выстрадали общественные институты. Пока это волна находится в самом начале, в процессе формирования. Укроти, уговори ее ПГ за два месяца, и тогда не исключено, к его 3-13% потенциального рейтинга добавится еще 10-20%. Времени на это слишком мало, но хотя бы подружиться с волной в процессе предвыборной кампании с видом на думские и следующие президентские выборы ПГ по силам.

Это контекст ожиданий большОй или бОльшей части избирателей, на которые лягут обещания претендентов. И тут снова уместно вспомнить о Главном Претенденте, единственном, кто имеет опыт практических шагов, а не только обещаний. Прирученные эксперты изображает его человеком, заботящимся о простых людях. С этим трудно согласится. В самые кризисные годы не помнится мер поддержки совсем небогатого народа и даже наиболее нуждающихся его слоев. Зато всегда гремели самые кардинальные и дорогие бюджетные меры по поддержке банков и крупного бизнеса, как якобы, базовых структурных элементов всей экономики. Экономика и после принятых мер чихала и кашляла, выживая лишь благодаря иммунитету, а вот в списках ФОРБС невзначай росли новые доходы старых и новых олигархов.

Эти три контекста – внешнеполитический, неолигархический, внутренний и создают новое поле, где вырастет не курточка для папы Карло, а выбор избирателя. Если в самой победе президента нет никаких сомнений, то относительно его преимущества ясности меньше. Но 80%, которые ему лихо подкручивают уже сейчас некоторые правоверные специалисты, в контексте приведенных фактов представляются совершенно фантастическими. Мы не в Чечне Кадырова избираем. Скорее, стандартные 60-65%, хотя все ТВ-каналы на два месяца обернутся в ВВП-каналы.

Поди туда, не знаю куда

ПГ – кандидат не без изъяна, если быть чистоплюем. Но можно вспомнить другого человека, который приехал спасать русский народ из Швейцарии в бронированном вагоне в компании достаточно спорных личностей, как утверждают, с немецкими деньгами и в почти официальном статусе немецкого шпиона. Та еще история. И, как сказали бы в какой-нибудь слезоточивой передаче про успех, «все у него получилось». А про первый предвыборный бэкграунд уже целую вечность действующего президента мы выше упоминали. У нас не конкурс девственниц, прямо скажем.

Неважные исходные тактико-тактические параметры того или иного кандидата отнюдь не означают, что «продукт», так сказать, «не пойдет на рынке» или что избранный кандидат не проявит в процессе работы живого управленческого ума и твердой руководящей хватки. Может, может проявить.

«Я не нарочно, просто совпало»

ПГ на данный момент времени представляется не обычным кандидатом в президенты, а социальным парламентером обделенной части населения, отправленным ею по государственным инстанциям и установленным процедурам в поисках правды и справедливости. Надежд мало, но все же. Планировал ли он именно такую миссию, сказать трудно. Но теперь он обязан как-то оправдать подобное доверие, играя только на повышение. Беднеющий народ ждет. И, между прочим, заодно протестировать действующую власть на способность к эволюционным изменениям, о которых она мгновенно вспоминает, вздрагивая при слове «революция» или даже случайном упоминании вооруженных матросов и комиссаров в пыльных шлемах.

-Иван царевич, поди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что.

Владимир Терещенко, специалист по управлению, автор книг «Маркетинг. Новые технологии в России», «Маркетинг-терапия».

Обсудить на https://www.facebook.com/vltereshchenko