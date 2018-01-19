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Видеоблог: Владимир Зазнобин

16:08. 19 января 2018 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал:

О текущем моменте, теории и практике познания

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Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Владимир Зазнобин

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Один комментарий»

  • 3896 1496
    Oblichitel 19 января 2018 в 17:32 Ссылка Пометить
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    В понимании людей в целом идеалистический атеизм нежизнеспособен (царский режим крякнул) и материалистический атеизм не жизнеспособен (коммунистически-троцкисткий режим крякнул),поэтому сейчас закулиса будет продвигать в стране материалистически-идеалистический атеизм,как некую смесь обоих,который тоже крякнет неминуемо,потому что в его основе будет лежать так или иначе атеизм. И тогда возникнет вопрос – а что еще предлагать? И ответ будет дан снизу – БОГОДЕРЖАВИЕ по-сталински.

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