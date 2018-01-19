Видеоблог: Владимир Зазнобин
16:08. 19 января 2018 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал: brahman
О текущем моменте, теории и практике познания
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Владимир Зазнобин
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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В понимании людей в целом идеалистический атеизм нежизнеспособен (царский режим крякнул) и материалистический атеизм не жизнеспособен (коммунистически-троцкисткий режим крякнул),поэтому сейчас закулиса будет продвигать в стране материалистически-идеалистический атеизм,как некую смесь обоих,который тоже крякнет неминуемо,потому что в его основе будет лежать так или иначе атеизм. И тогда возникнет вопрос – а что еще предлагать? И ответ будет дан снизу – БОГОДЕРЖАВИЕ по-сталински.