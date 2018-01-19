В чем обвиняют Путина либералы?

Либеральная общественность обвиняет Путина. Нередко это популистская риторика, когда копируют леволиберальные штампы западной Европы. Но в действительности есть конкретные обвинения, их и стоит рассмотреть.

Путин сохраняет часть советских пережитков.

Такое обвинение звучит иногда в завуалированной форме. Так, глава Высшей школы экономики Кузьмин обвиняет власть в том, что до сих пор платят якобы слишком много денег рабочим. Он говорит: «У нас слишком высокая оплата труда, чтобы претендовать на нишу всемирной фабрики».

То есть права рабочих необходимо урезать настолько, насколько это возможно. Необходимо ввести такую систему, когда начальник имеет право буквально на все, то есть, как говорил блогер Варламов, заставлять работать 24/7 без выходных, игнорируя Трудовой кодекс. Все экономические либералы против Трудового кодекса, против прав рабочих.

Это же относится к сфере образовательной и медицинской. Либералы ждут, когда они станут полностью платными или хотя бы когда там будет практически все платное, за исключением некоторого базисного уровня — минимума.

В общем, в России пока еще достаточно много нерыночных секторов, и с этим либералы борются уже с самого начала 2000-х годов, когда Путин стал президентом. Путин сам по себе не против рыночных реформ, но он полагает, что шоковая терапия, когда резко отменяют все социальные права — плохая тактика, что видно по примеру 90-х. Рыночные реформы в России при Путине проводятся, но медленно.

Путин собрал вокруг себя команду «любимчиков»

Это обвинение странное. Да, можно говорить о «клане Путина» и т. д. Однако так можно говорить вообще обо всех правителях. Вот на Украине произошел «Майдан». Кто у власти? Лица, которые отметились на Майдане. А их противники — изгнаны. Если Путина сметут либералы, то с большей вероятностью они также исключат из правительства большинство людей Путина, что посчитают справедливым. Но кем они заменят ненавистных чиновников? Своими друзьями, что очевидно.

Когда-то давно Немцов поддерживал Путина. До какого момента он его поддержал? До того, пока находился в правительстве. Как только правительство покинул он и его группа, так сразу же Немцов стал оппозиционером. Это относится и к бывшему соратнику Путина Кудрину. Он долгое время следовал курсу Путина, но как только покинул правительство — тут же вошел в ряды оппозиции.

Куда исчезла свобода?

Свобода слова — особая тема. Ведь, как известно, американцы любят повсюду бороться «за демократию» с выгодой для себя. Либералы говорят о свободе в 90-х и о тоталитаризме сегодня. Однако если обратить внимание на «святые 90-е», то никакой особой свободы там не было.

Иллюзия свободы была из-за слабости властей и разгула новых русских и олигархов, которые воевали друг с другом через купленные СМИ. В одном СМИ обличали одних олигархов, а другом — других. Естественно, олигархов-владельцев никто не упоминал в плохом контексте.

Еще можно вспомнить о выборах 1996 года, когда практически все СМИ топили за Ельцина, а альтернативную точку зрения просто запрещали. Даже за деньги не давали выступать КПРФ. Были и скандалы, когда выяснилось, что президент обманывает избирателей — превышает суммы трат на предвыборную гонку, платит деньги в коробках из под ксерокса. И ему за это ничего не было.

Эти любители свободы считали, что если все-таки Зюганов победит, то нужно будет сразу же отменить итоги выборов и все равно оставить Ельцина. В этом вся суть свободы с точки зрения либералов. Если люди выбирают правильно и если они выбирают свободу — тогда хорошо. Если они глупые людишки, то за них все равно сделают правильный выбор.

Как исправить ситуацию со свободой? Все просто: включить в правительство либералов и позволить им продвигать свои коммерческие интересы. Тогда возгласы о том, что стало слишком мало свободы, прекратятся.