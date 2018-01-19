Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 января 2018
- 14:41 Россия выводит свой контингент из Африна.
- 10:23 Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная – Центр примирения враждующих сторон.
- 07:38 Битва за Идлиб: Боевики бегут, а танки САА рвутся вперёд, закрывая «крышку котла» (ВИДЕО, КАРТА).
- 05:30 Джихад со вкусом сала: Как СБУ создаёт батальоны ИГИЛ и призывает убивать правозащитников в России (ФОТО).
- 04:25 Трусливый побег Вашингтона: США допустили ошибку в Сирии.
- Вчера 20:34 Переговоры РФ и Турции по Африну.
Россия выводит свой контингент из Африна
Операция в Африне "де-факто" началась. Обстрелы турецкой артиллерии проводятся в рамках единого плана по разгрому курдских военно-политических структур в Африне. Границу пока турецкие войска не пересекали.
Текущую информацию о развитии операции буду выкладывать у себя в Телеграме https://t.me/boris_rozhin, вечером промежуточные итоги за день.
На 16-00 российские военные еще находились на территории Африна.
Министр обороны Турции заявил, что Россия выведет свой контингент военной полиции из Африна перед началом военной операции Турции. Некоторые источники заявляют, что российские силы уже выведены из Африна, но официального подтверждения с российской стороны пока нет.
Турецкие войска находятся в полном боевой готовности. Если в ходе вчерашних переговоров https://colonelcassad.livejournal.com/3939549.html были достигнуты политические договоренности по Африну, то начало наземной операции турецкой армии можно ожидать в течении 24-48 часов после того, как российские военные покинут Африн.
Стоит отметить, что курды в ответ на турецкие обстрелы, накрыли артиллерийским огнем Азаз – пострадали как протурецкие боевики, так и гражданские. Турецкие САУ продолжили обстрелы целей в Африне. Некоторые источники заявляют, что это фактически начало предварительной артиллерийской подготовки по разведанным целям, перед началом движения механизированных частей турецкой армии и пехоты боевиков. Турецкая авиация после заявлений из Дамаска, что нарушители воздушного пространства будут сбиваться, военной активности над Африном пока не проявляла.
Турецкая бронетехника.
Командующий операций в Африне Исмаил Метил Темел. Чудом уцелел во время неудачного государственного переворота, разминувшись с командой, которая была направлена на его ликвидацию.
Турецкие САУ обстреливают Африн.
Автобусы с боевиками в районе Азаза.
Протурецкие боевики готовятся к атаке на Африн.
Ополчение Африна.
Последствия обстрела Азаза.
Один из снарядов залетел в местную психушку.
PS. На заглавной фотографии турецкий комплекс РЭБ.
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Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная – Центр примирения враждующих сторон
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Битва за Идлиб: Боевики бегут, а танки САА рвутся вперёд, закрывая «крышку котла» (ВИДЕО, КАРТА)
Сирийский телеканал Sama TV опубликовал фронтовой репортаж с юго-востока провинции Идлиб, в котором показаны большие подкрепления Армии САР, состоящие из пехоты, танков, БМП и другой военной техники.
В последние дни Сирийские войска из Южного Алеппо пробиваются к армейским подразделениям в восточном Идлибе, воюющим в районе военного аэродрома Абу-Духур.
Днём САА атаковала несколько оккупированных джихадистами «Хайят Тахрир Аш-Шама» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) городов в южном Алеппо, пытаясь скорее добраться до северного коридора к Абу-Духуру.
Ранее появилась информация, что штурмовые подразделения «Тигров», находящиеся в восточном Идлибе, начали движение навстречу своим союзникам в южном Алеппо (см. видео 2), наступая для скорейшего соединения двух батальонно-тактических групп.
Как сообщил канал Sama TV, днём Tiger Force и «Хезболла» с союзниками находились всего в четырех километрах друг от друга.
В связи с тем, что армейцы на юго-востоке Идлиба находятся в постоянном процессе отражения атак бандформирований, в зону боевых действий продолжают стягиваться дополнительные подкрепления САА.
ВКС РФ громят «Аль-Каиду»
Сегодня же авиация ВКС России нанесла ряд точных авиаударов по позициям террористов вблизи военной авиабазы Абу-Духур, сообщают арабские СМИ.
Российские боевые самолеты неоднократно наносили удары по группам боевиков и их позициям около вышеупомянутого военного аэродрома, чтобы воспрепятствовать доставке боеприпасов и подкреплений идлибским бандам.
Пока ВКС крушат оборону «Аль-Каиды», на земле Сирийская Арабская Армия продолжает свои полевые операции.
Боевики бежали, боясь попасть в котёл
В то же время гробовое молчание воцарилось на медиа-ресурсах сирийской «Аль-Каиды» («ХТШ») и союзных ей группировок оппозиции. Главари НВФ попросту не знают, как преподнести своим сторонникам информацию, что исламисты «Джебхат ан-Нусры» оставили северо-восток провинции Хама, боясь попасть в окружение наступающих подразделений САА.
Бравурные заявления о том, что джихадисты «будут биться до последней капли крови», оказались лишь пропагандистскими лозунгами. Наступающие на авиабазу Абу-Духур с нескольких направлений Вооруженные силы САР грозят в ближайшее время захлопнуть «котёл», в котором могли оказаться террористы. Полевые командиры со своими отрядами решили бежать, бросив ранее удерживаемые ими пункты.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Джихад со вкусом сала: Как СБУ создаёт батальоны ИГИЛ и призывает убивать правозащитников в России (ФОТО)
Telegram-канал ТВ Д///ИХАД опубликовал любопытное расследование о том, как СБУ от лица ИГИЛ призывает убивать правозащитников и создаёт на территории России фейковые батальоны джихадистов.
За последнюю неделю в чатах диванных сторонников ИГИЛ в Telegram появились сразу два видео весьма интересного содержания: на первом призывали убивать правозащитников, чтобы «раскачать ситуацию в России перед выборами», на втором — объявлялось об образовании ИГИЛ батальона «Мухаммад бин Саляма», который будет действовать «на Кавказе и по всей России».
Оба видео, при этом, замаскированы под официальные видео — на одном есть заставка «вилаята Кавказ» (сделанная неправильно), на другом — «бисмиЛлахир-рахмани-рахим», стилизованное под оное в видео ИГИЛ*.
Первое видео: призыв убивать правозащитников
Так вот, оба видео — фейк (извините за спойлер).
Содержание роликов (особенно первого) — это, конечно, без комментариев. Очевидно, надо быть просто гигантом мысли, чтобы сказать прямым текстом: «Мы видим, как США давят этих муртадов. Они все в панике из-за этого», а потом призвать «убивать правозащитников с громкими фамилиями», ведь «все равно все подумают на Путина и Кадырова», и объяснить, зачем так делать — «так мы сможем раскачать ситуацию до выборов в России». И всё это — на чистом русском (без акцента).
Кто и зачем мог снять такое видео? — Очевидно, получивший задачу «раскачать ситуацию в России перед выборами» полковник Службы безпеки України.
И этот салофит-салоед не нашел ничего лучше, чем снять тупое видео, засунув туда, по большому счету, текст полученной им методички, и закинуть его в чаты диванных муджахидов в надежде, что кто-то из них начнет массово убивать правозащитников и «раскачивать ситуацию». Только поросенок, видимо, не знает, что львы Джихада — очень ленивые животные, а потому вероятность того, что они встанут с дивана, равна примерно нулю.
Второе видео: объявление об образовании батальона «Мухаммад бин Саляма»
Второе видео — трэш на уровне первого: три минуты человек в маске что-то вещает про то, что ИГИЛ «создало батальон для действий в России» и всё в таком духе, а также призывает желающих к ним присоединиться (однако, контактов не оставляет, подразумевая, видимо, что желающие сами дозвонятся в СБУ). Причем авторы видео не позаботились даже о том, чтобы синхронизировать видео- и аудиоряд — с первой секунды заметно, что поросенок в кадре произвольно дергает своим пятаком, пока какой-то другой так же произвольно хрюкает, зачитывая текст с листа. Мыкола, садись, два.
И это уже не говоря про то, что на обоих видео говорят на чистом русском языке, без акцента, хотя судя по тексту подразумевается, что муджахиды явно не этнические русские. Кроме того, обратите внимание на знамя ИГИЛ за спиной у второго муджахида — салофиты сделали шикарное большое полотно, но забыли прорисовать «хамзы» под «алифами» (кто знаком с арабским языком, поймет, о чем мы) — без них искажается смысл, чего настоящие муджахиды не допустили бы.
Почему именно салофиты? Вот после первого видео, например, можно было подумать, что Кадыров решил хлопнуть какого-то правозащитника и списать все на ИГИЛ, ссылаясь на записанное его подданными видео. Но после выхода второго ролика к ряду, буквально через несколько дней, это ощущение пропало — на похожем фейковом видео еще более отчетливо проявился тезис о «раскачивании ситуации в России». Конечно, теоретически «раскачать ситуацию в России» при помощи вброса видео в джихадистские чаты (лол) мог кто угодно, но вот на практике подобным творческим подходом и возможностями обладают только салопоклонники.
Было крайне интересно наблюдать за тем, как приняли видео в чатах — вполне ожидаемо у диванных львов появились сомнения по поводу его достоверности (один муджахид даже писал к нам в личку на Directorate 4 с просьбой объяснить, что вообще происходит). Однако там же обнаружилась группа пользователей, которая активно начала продвигать видео, всячески подхрюкивая в его поддержку — мол они связались чуть ли не с самим Халифом и он им подтвердил, что видео не фейк.
То есть оказалось, что в чатах орудует настоящий сальный джамаат Абу Пятачков ас-Салостани из СБУ или ЦИПСО ВСУ (те самые, которых недавно массово деанонимизировали) — вот это поворот (хотя, на самом деле ничего нового).
В общем, такие вот забавные, но крайне неумелые попытки салофитов «раскачать ситуацию в России перед выборами», провозглашающих образование фейковых батальонов и призывающих убивать правозащитников.
Вот так видео не выглядело бы как фейк
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Трусливый побег Вашингтона: США допустили ошибку в Сирии
Порой американские провокации заканчиваются неудачно еще до того момента, как США начинают их осуществлять. Из-за своего агрессивного настроя и желания диктовать везде и всюду свои правила, Белый дом и подконтрольные ему ведомства допускают ошибки.
А в некоторых случаях доходит до того, что подобные просчеты выглядят, как трусливый побег Вашингтона.
Так, например, 14 января этого года начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») полковник Томас Вил сообщил, что Соединенные Штаты намерены создать на северо-восточной границы Сирии формирование «Сил безопасности границы».
Таким образом, Вашингтон, по сути, объявил, что намерен строить новое квазигосударство — Сирийский Курдистан — и уже начал реализовывать программу.
Однако на такой беспринципный и агрессивный шаг США моментально среагировали, в том числе в Анкаре. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Вашингтон узаконивает террористическую организацию.
В тот же день Турция перебросила тяжелое вооружение на границу с Сирией, а Реджеп Эрдоган пообещал уничтожить «силы безопасности границы».
«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции.
Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — заявил Эрдоган.
После такого резкого предупреждения в Вашингтоне, вероятно, задумались и решили, что «поторопились» с созданием нового военного формирования, и, чтобы не спровоцировать турков, решили отказаться от затеи весьма специфическим методом.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал оговоркой заявления о создании «Сил безопасности границы».
«Вся эта ситуация была неверно описана, неправильно представлена. Кое-кто оговорился. Мы не создаем никаких сил безопасности на границе. Досадно, что высказывания ряда лиц оставили такое впечатление, мы этим не занимаемся», — заверил глава Госдепа США.
Таким образом, можно констатировать факт, что, как только США были предупреждены турками, то моментально «прижали хвост», и трусливо ушли из региона. Однако подобный настрой Вашингтона — создать формирование, защищающее интересы сирийских курдов — может свидетельствовать о том, что в ближайшее время американцы постараются приложить максимум усилий, чтобы построить в САР квазигосударство, в котором будут поддерживать Белый дом и выступать против легитимной сирийской власти.
В общем, первая попытка США войти в регион пока не увенчалась успехом, так как Вашингтон столкнулся с решительными турками. Впрочем, вряд ли американцы откажутся от своей идеи и так просто уйдут. Очевидно, в ближайшее время ими будет реализовываться хитрый план создания проамериканских сил в регионе.
Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Переговоры РФ и Турции по Африну
Без согласия Москвы напасть на Африн не получается, поэтому в Москву срочно прилетел договариваться начальник Генштаба Турции Хулуси Акар и начальник турецкой разведки Хакан Фидан.
Там их ждали Шойгу и Герасимов.
По заявлению МО РФ, переговоры прошли в конструктивном ключе. Что-то конкретное по поводу Африна или Идлиба заявлено не было. Российские военные судя по фотографиям были в преподнятом настроении. Турки наоборот излучали мрачную серьезность. О чем именно договорились – увидим по мере развития событий в Африне и Идлибе.
Несколько ранее премьер-министр Турции заявил, что турки будут координировать воздушную операцию в Африне с Россией и Ираном. РФ эти заявления не подтверждала. На фоне переговоров в Москве, за афринских курдов вступился Асад. Дамаск выступил против турецкой операции в Африне.
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