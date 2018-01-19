Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 января 2018

Telegram-канал ТВ Д///ИХАД опубликовал любопытное расследование о том, как СБУ от лица ИГИЛ призывает убивать правозащитников и создаёт на территории России фейковые батальоны джихадистов.

За последнюю неделю в чатах диванных сторонников ИГИЛ в Telegram появились сразу два видео весьма интересного содержания: на первом призывали убивать правозащитников, чтобы «раскачать ситуацию в России перед выборами», на втором — объявлялось об образовании ИГИЛ батальона «Мухаммад бин Саляма», который будет действовать «на Кавказе и по всей России».

Оба видео, при этом, замаскированы под официальные видео — на одном есть заставка «вилаята Кавказ» (сделанная неправильно), на другом — «бисмиЛлахир-рахмани-рахим», стилизованное под оное в видео ИГИЛ*.



Первое видео: призыв убивать правозащитников

Так вот, оба видео — фейк (извините за спойлер).

Содержание роликов (особенно первого) — это, конечно, без комментариев. Очевидно, надо быть просто гигантом мысли, чтобы сказать прямым текстом: «Мы видим, как США давят этих муртадов. Они все в панике из-за этого», а потом призвать «убивать правозащитников с громкими фамилиями», ведь «все равно все подумают на Путина и Кадырова», и объяснить, зачем так делать — «так мы сможем раскачать ситуацию до выборов в России». И всё это — на чистом русском (без акцента).

Кто и зачем мог снять такое видео? — Очевидно, получивший задачу «раскачать ситуацию в России перед выборами» полковник Службы безпеки України.

И этот салофит-салоед не нашел ничего лучше, чем снять тупое видео, засунув туда, по большому счету, текст полученной им методички, и закинуть его в чаты диванных муджахидов в надежде, что кто-то из них начнет массово убивать правозащитников и «раскачивать ситуацию». Только поросенок, видимо, не знает, что львы Джихада — очень ленивые животные, а потому вероятность того, что они встанут с дивана, равна примерно нулю.



Второе видео: объявление об образовании батальона «Мухаммад бин Саляма»

Второе видео — трэш на уровне первого: три минуты человек в маске что-то вещает про то, что ИГИЛ «создало батальон для действий в России» и всё в таком духе, а также призывает желающих к ним присоединиться (однако, контактов не оставляет, подразумевая, видимо, что желающие сами дозвонятся в СБУ). Причем авторы видео не позаботились даже о том, чтобы синхронизировать видео- и аудиоряд — с первой секунды заметно, что поросенок в кадре произвольно дергает своим пятаком, пока какой-то другой так же произвольно хрюкает, зачитывая текст с листа. Мыкола, садись, два.

И это уже не говоря про то, что на обоих видео говорят на чистом русском языке, без акцента, хотя судя по тексту подразумевается, что муджахиды явно не этнические русские. Кроме того, обратите внимание на знамя ИГИЛ за спиной у второго муджахида — салофиты сделали шикарное большое полотно, но забыли прорисовать «хамзы» под «алифами» (кто знаком с арабским языком, поймет, о чем мы) — без них искажается смысл, чего настоящие муджахиды не допустили бы.

Почему именно салофиты? Вот после первого видео, например, можно было подумать, что Кадыров решил хлопнуть какого-то правозащитника и списать все на ИГИЛ, ссылаясь на записанное его подданными видео. Но после выхода второго ролика к ряду, буквально через несколько дней, это ощущение пропало — на похожем фейковом видео еще более отчетливо проявился тезис о «раскачивании ситуации в России». Конечно, теоретически «раскачать ситуацию в России» при помощи вброса видео в джихадистские чаты (лол) мог кто угодно, но вот на практике подобным творческим подходом и возможностями обладают только салопоклонники.

Было крайне интересно наблюдать за тем, как приняли видео в чатах — вполне ожидаемо у диванных львов появились сомнения по поводу его достоверности (один муджахид даже писал к нам в личку на Directorate 4 с просьбой объяснить, что вообще происходит). Однако там же обнаружилась группа пользователей, которая активно начала продвигать видео, всячески подхрюкивая в его поддержку — мол они связались чуть ли не с самим Халифом и он им подтвердил, что видео не фейк.

То есть оказалось, что в чатах орудует настоящий сальный джамаат Абу Пятачков ас-Салостани из СБУ или ЦИПСО ВСУ (те самые, которых недавно массово деанонимизировали) — вот это поворот (хотя, на самом деле ничего нового).

В общем, такие вот забавные, но крайне неумелые попытки салофитов «раскачать ситуацию в России перед выборами», провозглашающих образование фейковых батальонов и призывающих убивать правозащитников.



Вот так видео не выглядело бы как фейк

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* запрещенная в РФ террористическая организация