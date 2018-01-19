Рассказы Медведева про роботизацию – это бесстыдство, достойное и Гайдара

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возможно, не понимает в каких условиях находится Российская Федерация, предположил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 16 января заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова российского премьера о том, какая замечательная вещь роботизация и как много полезного могла бы она принести России, высказанные на Гайдаровском форуме в Москве.

«Товарищ Медведев действительно чудесный человек, — отметил Делягин. — Я, кстати, обращаю внимание, что на Гайдаровском форуме не допустили даже выступления Бориса Титова. Я довольно скептически отношусь к его программе: там недоработаны важные, существенные элементы. Например, не предусмотрено жесткого ограничения финансовых спекуляций. Но даже программа Титова при всех недоработках слишком разумна и слишком рациональна для Гайдаровского форума. Пишут даже, что Титову не дал выступить лично Алексей Кудрин, и это всё, что нужно знать о склонности российских либералов к конкуренции, к свободе выражения мнения и к открытой честной дискуссии».

По мнению Делягина, Дмитрий Медведев является классическим либералом, который мало чем отличается от Кудрина, несмотря на то, что тот, как напомнил Делягин, ушёл из правительства, не желая подчиняться такому человеку, как Медведев.

«Если мы возьмём абстрактную страну Робинзонию, то проблему нехватки рабочей силы действительно может решить роботизация, — объяснил глава Института проблем глобализации. — Однако мы живем в России, стране, которая усилиями российских либералов, в том числе и самого Медведева, открыта настежь для свободного доступа гастарбайтеров из прилегающих стран, в которых произошла чудовищная социальная катастрофа — на порядок более страшная, чем на Украине».

Делягин подчеркнул, что приезжающие из Средней Азии — это люди, которые согласны на рабский труд, но нужно понимать, что они уничтожают российский рынок труда, так как готовы работать за значительно меньшие деньги, чем любой гражданин РФ.

«Роботизация в России невозможна так же, как она невозможна в любом рабовладельческом обществе, — констатировал Делягин. — Зачем мне экскаватор, когда десяток трудолюбивых соотечественников из Средней Азии обойдётся дешевле? Зачем мне робот, если его нужно отлаживать, покупать запчасти и рисковать тем, что он не окупится. Если «сломается» гражданин из Средней Азии, мы завезём другого. Это последовательная политика российских либералов. С одной стороны, они поддерживают недобросовестных бизнесменов, которые хотят платить минимальную зарплату, а с другой, коррумпированных чиновников, которым прибыльнее иметь дело с одним представителем диаспоры, чем с сотней разъярённых и вечно недовольных граждан РФ».

Делягин подчеркнул, что политика самого Медведева исключает всякую возможность массового внедрения достижений научно-технического прогресса, в том числе и роботов.

«Когда он на голубом глазу рассказывает про роботизацию, это действительно бесстыдство, вполне достойное и Гайдара, и этого форума, — подытожил экономист. — Демографическая яма — это результат либеральной политики, которую сегодня продолжает господин Медведев. У нас также огромная безработица в самой России. Когда нас убеждают, что у нас низкая безработица, это говорит человек, который не выезжал за пределы Садового кольца или рублёвско-куршавельского федерального округа. Просто он не понимает, в каких условиях находится страна, как рушится всё и какой вой «Дайте работу!» стоит по всей стране. Либералы, подобные Дмитрию Медведеву, сначала ломают статистику, а потом, когда она уже не выражает ничего, искренне начинают в неё верить».

Напомним, что, выступая 16 января на пленарной дискуссии Гайдаровского форума, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что роботизация в условиях России может сыграть положительную роль на рынке труда. Якобы она не увеличит безработицу, но повысит уровень заработных плат. Кроме того, новые технологии, как надеется Медведев, могут помочь справиться с дефицитом трудовых ресурсов, особенно в тех странах, где это актуально.

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