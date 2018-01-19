Ода воровству

Литература требует всего человека — без остатка. Наука — тоже. Воровство — тем более. Мало украсть бюджет! Надо еще и диссертацию хапнуть («откусить» от ученых учености), и писателем выступить — украсть у литераторов остатки общественного внимания, и с телеэкрана не слезать, воруя у зрителей время жизни, досуг — и без того убогий.

Украсть можно все: патриотизм (присвоить чужие чувства), православие (утопить веру в ханжестве), государственность (спекуляции «долгом» и запугивание «врагами») и прочее и прочее...

Идея воровства пронизывает властную вертикаль сверху донизу, как учение марксизма-ленинизма при советской власти или самодержавие при царизме. Все остальные «образы настоящего» вытеснены на обочину и в кювет. Воровство — магистральный путь развития страны. Воруют всё: и что плохо лежит, и что хорошо, что движется и что летит, что едет и что сидит. Воруют пирожки на фуршетах, бюджеты регионов и ведомств, сантиметры дорожных покрытий и побережья озер, рек, морей, океанов. Воруют землю и недра, газ, нефть, леса и поля, властные полномочия и державные кабинеты.

Встретишься с чиновником-богачом — духовно он от тебя отгорожен забором четырехметровой высоты. Спесь неимоверная! По правде говоря, ты и не покушаешься на его богатый «внутренний мир», однако же как тщательно он охраняет его от постороннего взора. Вор, а скромность какая!.. Духовный каннибализм — расчленение и сладострастное пожирание украденных жизней. Денег, «отпиленных» от больных детишек, чахлых пенсионеров, «лохов» и «лузеров». А то!.. Жертвы властного сафари, социал-дарвинистского государства.

Апология воровства процветает. Целые индустрии работают на идейное облагораживание феномена. Создаются специальные департаменты, отделы, социологические службы, пиар-агентства, телеканалы, блоги, фабрики троллей, чтобы «отмывать» и держать в девственной чистоте постоянно чернеющие репутации. Химчистки работают круглосуточно — опять же на украденные деньги. Безубыточное, постоянно растущее производство словесного мусора, демагогии и вранья.

Под воровство подведен солидный теоретический фундамент, есть и мифология: «такая беда во всем в мире», «а другие будут брать еще больше», «коррупция непобедима», «политика — грязное дело» и прочее. Воровать — это, оказывается, отечественная традиция (!), и по-иному якобы нельзя — не получается!

Высший шик для вора — руководить чем-нибудь антикоррупционным, писать законы «о противодействии», вести «круглые столы» и слушания «по тематике» и вообще числиться борцом за все хорошее против всего плохого.

Воры — крупнейшие работодатели. Если ты не разделяешь идею об их праве на господство в бренном мире сем, ты обречен на нищету и профессиональное угасание — им нравственные укоры (даже косые взгляды) не нужны. Воровская респектабельность есть величие личности в современном мире, и она не должна подвергаться сомнению. Если ты не встроился в воровскую цепочку хотя бы на роль обслуги, не жди в своей жизни рассвета — ты изгой, неудачник.

Без воровских качеств ты инвалид, «хромая утка», ты беспомощен, как «человек с ограниченными возможностями» в городской среде без пандусов. Твоя социальная мобильность — ноль, ты никогда не доползешь до карьерной лестницы, не говоря уж о державных лифтах. Ты будешь вечной жертвой, поскольку «не надо абсолютизировать право собственности», да и права человека вообще.

Воры делятся на воров-патриотов и воров-либералов, и между ними идет нешуточное соревнование: 1) кто больше украдет; 2) кто лучше объяснит населению важность именно их идеологии и методов «работы». В сущности данное противоборство есть наша самобытная «двухпартийная система». Борьба «нанайских мальчиков» изображается для улещивания остатков интеллектуального сословия — игрушечное противоборство дает пищу для многочисленных писаний, идеологических битв, дебатов, телешоу, разговоров на кухнях...

В самом деле, что лучше: чума или холера? «Державники» или «либералы» в их воровском изводе? Расстрел или повешение? Ханжество или разврат?

Сама идея патриотизма тоже украдена (у настоящих, бескорыстных отчизнолюбов), как, впрочем, похищена и идея либерализма (свободы личности). Честные, классические «воры в законе» стонут, вспоминая былое; все-таки в их времена существовали «обычаи», понятия; ныне же стихия ограбления затопила всю страну до самых до окраин, все ее, прежде потаенные, уголки и закутки.

Воруют в школе, в вузе, в научном институте, на оборонном предприятии, на космодроме, в суде и в прокуратуре, в церквях и в монастырях, на центральном телевидении и в самой захудалой районной газетке. Воруют в депутатских залах и в офисах спецслужб, везде, где сложился «механизм», где бодро крутятся колесики госуправления.

Воруют пайки у солдат и голоса на выборах, рукописи романов в издательствах и матрасы у заключенных. Воруют промышленные технологии и проекты законов о борьбе с коррупцией, воруют песни и клипы, жен и любовников. Все сферы пронизаны «единством возможностей» — кто смел, тот два съел.

Воры узнают друг друга по одежде, по «кодовым словам», по машинам и по слугам, по поместьям и по номерным знакам, по общим знакомым и по офшорам, по ступеням карьерной лестницы и по любимым блюдам и ресторанам.

Воры делятся на разряды (наподобие табели о рангах) в зависимости от их «веса», капитала, госчина, вида активов и медийной известности. Иногда в классификации применяют научную терминологию. Так, очевидно, что есть вор-«соискатель», вор-«аспирант», кандидат воровских наук и полновесный доктор, академик и герой воровского дела. В зависимости от «заслуг перед Отечеством» идут и государственные награды — кому грамотка, кому медалька, а кому и орден с высшими почестями. Все это — да, украдено, у честных тружеников. Но пусть нравственники утешатся божьим судом и загробными благами, а здесь, «в текущем моменте», обустроена параллельная реальность, «град Китеж», земля обетованная. Клубы воров, церкви воров, досуг воров, забавы воров. Коммунизм для избранных! Но все мало — остановиться совершенно невозможно. Ни дня без кражи!

Воруют пенсии у нынешних тридцатилетних, образование у подростков, перспективы у талантливой молодежи. В сущности, будущее уже украдено, взято в кредит за нашей спиной и проедено. Его нет! Потому вдруг срочно объявляется конкурс — «Образ будущего страны». Вдруг еще что-то идейно недоворовано, значит, самое время подчистить закрома интеллектуалов из плебса.

Весь мир нам враг — да, там тоже есть воры, но все-таки не они во славе. Не они герои человечества, создатели шедевров в кино, технологий в промышленности, в торговле, в энергетике, открытий в науке. Да и сама природа удивляет щедростью: она наделила нас лесами и рудами, землями и реками, великими пространствами и неповторимыми красотами. Откуда же у людей, выросших здесь, такая неимоверная жадность? Или нас захватили инопланетяне под видом человекоподобных существ? Неужели мы — площадка для опытов «искусственного интеллекта»?

Если кто-то не узнает, с чего списана эта картинка, что же, я вовсе не настаиваю на своем видении. Будем считать эти заметки художественным преувеличением, антиутопией. Но ни в коем случае не очернением нашей светлой действительности и не поклепом. Фантазия! Навеяна окружающей жизнью, которая, в общем-то, дивно хороша. И улучшается с каждым днем. Что выражено поэтической формулой: «Воры вора погоняют, Воры вора в суд ведут, Воры вора обвиняют, Воры вору срок дадут».