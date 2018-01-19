О смысле бытия (стих)
23:50. 19 января 2018 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал: Oblichitel
Нам не дано познать всецело -
Что Бог вложил в Творения свои,
Но частный смысл предметов и явлений
Мы осознать способны и должны.
Чтоб осознав, им дать оценку -
Какая роль вершит судьбу вещей,
Дано ль им в замысле Его Всевышнем
Присутствовать на благо всех людей.
Иль сделать вид глухих, незрячих,
И с безразличием потупив взор,
Так не поняв и смысл бытия Всего,
Уйти, дав волю тем, кто гонит вздор,
Что всё бессмысленно и бренно,
Что нет Всему начала и конца,
И происходит в мире всё случайно
И нет причин и следствий никогда.
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Замечательно! Это посильнее Фауста Гёте. В том смысле, что по уровню графомании автор оставил далеко позади Бахтиёра, лирика и патриота. Здесь мы видим новую, более высокую стадию болезни, осмысление бренности бытия и величия замысла Творца. Задан философский вопрос – “Какая роль вершит судьбу вещей”. Вспоминается Гамлет, мститель и философ. Его тоже волновала неразрешимая проблема:
Проснувшись с болью головною,
Я связь времён не ощутил,
И долго вспоминал с тоскою
Где, с кем и и что вчера я пил.
Вот так проснёшься на диване
В смятенье – БЫТЬ, ИЛИ НЕ БЫТЬ..?
И с болью вспомнишь о стакане,
Который мог ведь и не пить.
Неладно в Датском государстве,
Вокруг предательства позор.
Я утопаю в их коварстве,
Я запил – это мне укор. и т.д.
Это последний монолог Гамлета. Он плохо кончил, более того – там вообще все погибли. Но что роднит его с автором представленного нам сочинения? Экзистенциальная идея тчетности усилий одинокой, всеми покинутой души в жестоком, агрессивном мире.
Желаю автору новых творческих успехов.