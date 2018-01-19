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О смысле бытия (стих)

23:50. 19 января 2018 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:

Нам не дано познать всецело -

Что Бог вложил в Творения свои,

Но частный смысл предметов и явлений

Мы осознать способны и должны.

 

Чтоб осознав, им дать оценку -

Какая роль вершит судьбу вещей,

Дано ль им в замысле Его Всевышнем

Присутствовать на благо всех людей.

 

Иль сделать вид глухих, незрячих,

И с безразличием потупив взор,

Так не поняв и смысл бытия Всего,

Уйти, дав волю тем, кто гонит вздор,

 

Что всё бессмысленно и бренно,

Что нет Всему начала и конца,

И происходит в мире всё случайно

И нет причин и следствий никогда.

Метки: стихи
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Один комментарий»

  • 2671 1951
    Николай 20 января 2018 в 5:23 Ссылка Пометить
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    Замечательно! Это посильнее Фауста Гёте. В том смысле, что по уровню графомании автор оставил далеко позади Бахтиёра, лирика и патриота. Здесь мы видим новую, более высокую стадию болезни, осмысление бренности бытия и величия замысла Творца. Задан философский вопрос – “Какая роль вершит судьбу вещей”. Вспоминается Гамлет, мститель и философ. Его тоже волновала неразрешимая проблема:

    Проснувшись с болью головною,
    Я связь времён не ощутил,
    И долго вспоминал с тоскою
    Где, с кем и и что вчера я пил.

    Вот так проснёшься на диване
    В смятенье – БЫТЬ, ИЛИ НЕ БЫТЬ..?
    И с болью вспомнишь о стакане,
    Который мог ведь и не пить.

    Неладно в Датском государстве,
    Вокруг предательства позор.
    Я утопаю в их коварстве,
    Я запил – это мне укор. и т.д.

    Это последний монолог Гамлета. Он плохо кончил, более того – там вообще все погибли. Но что роднит его с автором представленного нам сочинения? Экзистенциальная идея тчетности усилий одинокой, всеми покинутой души в жестоком, агрессивном мире.
    Желаю автору новых творческих успехов.

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