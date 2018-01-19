О смысле бытия (стих)

Нам не дано познать всецело -

Что Бог вложил в Творения свои,

Но частный смысл предметов и явлений

Мы осознать способны и должны.

Чтоб осознав, им дать оценку -

Какая роль вершит судьбу вещей,

Дано ль им в замысле Его Всевышнем

Присутствовать на благо всех людей.

Иль сделать вид глухих, незрячих,

И с безразличием потупив взор,

Так не поняв и смысл бытия Всего,

Уйти, дав волю тем, кто гонит вздор,

Что всё бессмысленно и бренно,

Что нет Всему начала и конца,

И происходит в мире всё случайно

И нет причин и следствий никогда.