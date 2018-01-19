Новости Украины и Новороссии 19 января 2018
- 16:20 Опять Усик. Опять Кpым. Опять TCH.
- 12:50 Украина распродает Донбасс: единственный фарфоровый завод уйдет с молотка.
- 11:21 Александр Семченко: охранники Януковича в суде заявили, что Турчинов нагло лжёт.
- 06:55 Если уж Россию признали агрессором, давайте пользоваться этим! — военкор Александр Коц.
- 06:00 Украина сегодня: замерзающая наука.
- 02:25 Так отдыхает твой прeзидeнт.
- Вчера 23:59 Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска.
- Вчера 22:21 Поpoшенкo и снимок из космоса.
Опять Усик. Опять Кpым. Опять TCH
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина распродает Донбасс: единственный фарфоровый завод уйдет с молотка
Украинские власти выставили на продажу единственный фарфоровый завод, имеющийся в их распоряжении. При этом речь идет о легендарном Дружковском фарфоровом заводе, расположенном на оккупированной Киевом территории ДНР — то есть власти «незалежной» даже не могут с умом распорядиться добром, захваченным у народа Донбасса.
Соответствующая информация размещена в государственной системе торгов арестованным имуществом. На продажу выставлено здание и оборудование завода, а также товары в обороте.
Стартовая цена за лот составляет 151,1 млн грн. Прием заявок от желающих приобрести завод и имущество закончился 17 января, торги должны пройти с 22 по 26 января 2018 года.
Показательно, что торги будут проводиться по принципу редукциона (то есть не с повышением, а со снижением ставок) с минимальным шагом в 1,5 млн грн.
При этом минимальная цена не сможет быть ниже 94,5 млн грн.
По информации украинских СМИ, Дружковский фарфоровый завод находится в залоге «ВТБ Банка» по ипотечному кредиту, привлеченному в 2011 году.
Читайте также: Артиллеристы ВСУ отказались стрелять по территории России, — украинский генерал (+ВИДЕО)
Справка РВ
Дружковский фарфоровый завод был введён в эксплуатацию в 1972 году и стал одним из крупнейших и самых современных производителей фарфоро-фаянсовой промышленности на территории Украинской ССР.
В год завод выпускал 25-26 млн фарфоровых изделий.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Александр Семченко: охранники Януковича в суде заявили, что Турчинов нагло лжёт
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Если уж Россию признали агрессором, давайте пользоваться этим! — военкор Александр Коц
Как сообщала «Русская Весна», вчера, 18 января в украинском парламенте был принят так называемый закон о реинтеграции Донбасса, в котором, кроме чудовищного ограничения прав мирного населения в зоне военного конфликта, Российская Федерация признаётся государством-агрессором. Это событие комментирует военкор Александр Коц, который не раз бывал в Донбассе и с Дмитрием Стешиным находился в Славянске в окружении ВСУ в первые недели войны.
Мои пять копеек по поводу закона о реинтеграции.
Россия признана агрессором. Или, как говорится в законопроекте, «оккупирующим государством». А ЛНР и ДНР, соответственно, — «оккупационными властями».
И в этом, конечно, главное противоречие нового закона. Во-первых, довольно странно называть агрессором государство, с которым ты не находишься в состоянии войны. Во-вторых, почему с оккупантом до сих пор не разорваны дипломатические отношения? Депутаты отказались это делать 226 голосами против 72.
В-третьих, в зоне оккупации до сих пор не введено военное положение. При этом проводится «антитеррористическая операция» против людей, которых Рада не признала террористами.
А все дело в циничном прагматизме Киева. С одной стороны — не придется сворачивать торговлю и бизнес-контакты с Россией. К примеру, в этом году Незалежная закупит у нас до 5 миллиардов кубометров газа.
Читайте также: Артиллеристы ВСУ отказались стрелять по территории России, — украинский генерал (+ВИДЕО)
С другой стороны, по новому закону, всю ответственность за содержание этих территорий, обеспечение соцвыплат, восстановление инфраструктуры и даже ущерб, нанесенный артиллерией украинской армии, несет… Россия.
Выглядит это, конечно, несколько экзотично — что же это за интеграция такая, если Украина открыто и на законодательном уровне отказывается от своих граждан.
Но если вчитаться в закон, то ни о какой реинтеграции речь там не идет. Он просто узаконивает то, чем Киев почти четыре года занимается вразрез с конституцией и правом.
Далее немного конкретики.
Мне кажется, раз уж Украина своим законом о реинтеграции Донбасса свалила на нас всю ответственность за обеспечение и содержание ЛДНР, то надо сказать спасибо и воспользоваться этим на всю катушку.
Протянуть туда российский интернет, расставить там российские вышки сотовой связи, прекратив эти пляски с «Водафоном», приковать их к нам газо- и нефтепроводом, запустить регулярное ж/д сообщение.
Чтоб прям от Ясиноватой или Дебальцево «Сапсаны» до Ростова ходили. С первыми «Джавелинами» обеспечить коридор доставки военной техники и оружия из Южной Осетии. Ну и, разумеется, начать раздавать российские свидетельства о рождении и паспорта. Чего уж теперь стесняться-то?
Читайте также: «Мы замёрзли!» — как ОБСЕ «помогает» чинить кабель Vodafone
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина сегодня: замерзающая наука
В Киевском университете студентов решили перевести на «дистанционное обучение». В кавычках — потому что, по признанию самих преподавателей и студентов, вуз не обладает ни специалистами, ни методиками, ни оборудованием, необходимыми для дистанционного обучения.
Просто пришли крещенские морозы — не бог весть какие, но все же принесшие в Киев отрицательные температуры. В аудиториях стало холодно, а денег на отопление у университета не оказалось.
Одесский университет принял аналогичное решение. И поступил честнее. В Одессе (даром что она на 500 километров южнее, и там теплее) не придумывали сказки о дистанционном обучении, а честно сказали, что зимние каникулы существенно продлеваются, а дата их окончания выяснится, когда потеплеет.
Читайте также: Вузы Одессы не могут оплатить отопление, занятия отменены до весны
Два крупнейших в стране университета прекращают преподавание из-за отсутствия отопления. В прошлом году случалось нечто подобное, но тогда вроде как-то проблему утрясли, хотя студенты Киевского университета и утверждали, что сидят в аудиториях в верхней одежде.
Конечно, никто не скажет точно, что творится в многочисленных провинциальных вузах. Да и не каждый вуз громко сообщает о своей беде. Большинство предпочитают страдать молча и не навлекать на себя гнев начальства.
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Киевский и Одесский университеты попали в новости потому, что для Украины Киевский университет — как для России МГУ и МГИМО вместе взятые, и ректор его, соответственно, котируется не ниже профильного министра. Тем более что министры приходят и уходят, а ректор остается.
В Одессе же местная элита всегда бдительно следила за тем, чтобы любые действия центральных властей в ее вотчине с нею согласовывались. Поэтому ректоры именно этих двух вузов не опасаются, что публичная информация об отсутствии отопления аукнется им отставкой.
Надо сказать, что аудитории Киевского университета отапливались даже во время Гражданской войны 1918–1920 годов. Были проблемы при гитлеровской оккупации, но сама программа Третьего рейха для восточных территорий не предполагала сохранение там учебных заведений, равно как поддержание более-менее нормальных условий жизни.
Достаточно вспомнить, что оккупационная власть была официально освобождена Гитлером от забот по кормлению населения оккупированных территорий. И если для живших полунатуральным хозяйством сел это не было проблемой, то крупные города буквально вымирали без подвоза продовольствия.
Но то были оккупационные власти, считавшие местное население недочеловеками. А сейчас ведь Украиной управляют люди, утверждающие, что только они и являются по-настоящему национальной властью, заботящейся о расцвете языка, науки и культуры. Впрочем, может быть, нынешние власти считают, что «сверхчеловеки», которыми им довелось править, и без тепла обойдутся.
После распада СССР вместе с армией, флотом, промышленностью, портами, трубопроводами и прочими полезными вещами, которые за 25 лет независимости куда-то испарились, Украина получила и огромный научно-образовательный комплекс.
Сотни вузов, академические институты, система профессионального образования, подготовленные кадры ученых и преподавателей.
Главный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Всего этого давно нет. Первая волна эмиграции наиболее востребованных специалистов прошла еще в 1990-е годы. Тогда же упало качество преподавания. Но самое страшное, что большинство специалистов, выпускаемых высшими учебными заведениями, оказались невостребованными на рынке труда. Они никогда не работали по специальности, их теоретические знания (если они и были) не обогащались практическим опытом.
Угасающая украинская экономика не требовала столько профессиональных кадров, а офисным планктоном можно работать и без образования. Диплом — чистая формальность, знания не требуются вообще, практический опыт приобретается за неделю сидения в офисе.
Старое поколение ученых и специалистов ушло. Новое его не сменило. Но до последнего времени был шанс ликвидировать этот разрыв. Оставались еще какие-то кадры, еще помнили об образовательных традициях, кое-где даже пытались сохранять жалкие остатки научных школ.
Читайте также: Главный ВУЗ Украины отменил занятия до весны
Похоже, в последние пару лет Украина взяла очередной рубеж.
Трудно поверить, что государство, Министерство образования и даже просто ректораты не в состоянии организовать отопление Киевского и Одесского университетов. Да, финансово-экономическая ситуация в стране сложная, но, во-первых, речь идет о престиже государства — о его ведущих вузах.
Кто-то может себе представить, что в Британии закрыли бы Кембридж и Оксфорд из-за нехватки денег на отопление? Во-вторых, вузы такого ранга и сами неплохо зарабатывают.
То есть дело не в том, что не смогли. Не захотели. Решили, что для этих денег найдутся более подходящие карманы. Причем решили на всех уровнях сразу. Если бы хоть на одной ступени (от факультетов до кабмина) кто-то оказал системное сопротивление саботажу и коррупции, аудитории бы спокойно отапливались.
Но ни власть, ни руководство вузов не стесняется признавать, что наука в стране столь же не востребована, как во время гитлеровской оккупации. Значит, чем дальше, тем хуже.
В конце концов, можно украсть деньги, предназначавшиеся не только на отопление, но и на стипендии, ремонт, оборудование, зарплаты преподавателям.
Вероятно, кому-то в Киеве сейчас кажется, что ничего страшного не происходит. Лет через пять все восстановится. Это не так. Система уже 25 лет воспроизводит вместо научных псевдонаучные кадры. Даже нынешние 50-летние не имеют опыта нормальной научной или преподавательской деятельности, поскольку сразу после окончания вузов угодили в 90-е с разбегающимися кадрами, разлагающимися коллективами, резкой политизацией и коммерциализацией науки.
Через пять-десять лет на Украине физически не останется людей, способных обеспечить преемственность в передаче научного знания. Их и сегодня уже недопустимо мало.
Факультет радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где отменены занятия в связи с холодами
Если же строить с нуля, то надо вспомнить, каких трудов это стоило российским императорам. Уже Петр I пришел не совсем на пустое место. При дворе его отца и старшего брата науку любили, ученых жаловали, к знаниям стремились, книги и мастеров из Европы выписывали. Тем не менее, когда Петр начал создавать систему образования (военного, технического, гуманитарного), выяснилось, что в стране просто некому преподавать.
Ученых из Европы для Императорской академии выписывали практически на протяжении всего XVIII века. Дворянских недорослей отправляли учиться в Европу. Система среднего образования начала внедряться при Екатерине, отчасти утряслась при Александре I и была коренным образом реформирована при Александре II.
Система высшего образования обрела более-менее законченный вид только при Николае I. В его же правление российская академическая наука уже смогла обходиться без иностранной кадровой подпитки.
Сто лет понадобилось, чтобы трудами нескольких поколений неординарных государственных деятелей в богатой стране — одной из ведущих держав тогдашнего мира — с нуля создать систему науки и образования. Нынешний уровень Украины — это примерно уровень Дагомеи, существовавшей с 1645 по 1900 год. Как раз примерно совпадает со временем правления династии Романовых. Только, в отличие от Романовых, короли Дагомеи так и не создали актуальные для их времени науку и промышленность, хотя оружие в Европе закупали.
Чтобы сформировать научную и образовательную систему, отвечающую требованиям сегодняшнего дня, требуются огромные ресурсы и много времени — тридцать-сорок лет. Первое поколение национальных ученых должно вырастить следующее, которое и будет перенимать от них знания.
Есть ли на Украине время и силы для подобных свершений? Судя по тому, что Киев даже противотанковый ракетный комплекс не создает сам, а четыре года выпрашивает у США, время безвозвратно ушло, а силы бездарно растрачены.
Ростислав Ищенко
Читайте также: Порошенко становится диктатором и готовится к войне, — МИД
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Так отдыхает твой прeзидeнт
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска
Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, достигнута договоренность работать в этом направлении, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он (Дональд Трамп — ред.) говорит: «Давай в другом месте (проведем — ред.)». Я говорю: «Давайте», — сказал Назарбаев в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН.
«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — добавил президент Казахстана.
«Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», — сказал Назарбаев.
Читайте также: Президент Казахстана покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением постпреда США
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Поpoшенкo и снимок из космоса
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
loading...
Не смотря на закон о Реинтеграции Донбасса, дипломатические отношения с РФ не разрываются, торговля не прекращается. На один миллиард долларов Путин передал Украине оружия бесплатно, чтобы ей было чем убивать русское население Донбасса.
loading...
Американцы платят Порошенко за разорение Украины и освобождение территории от населения,чтобы выжать её как тряпку и потом кинуть России.Только Путин сказал как-то,что теперь будет не как в СССР,каждый будет жить на то,что заработает.