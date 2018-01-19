НАШИ МИНИСТРЫ-ВСЕ ПУТИНИСТЫ!!!

Александр Ткачев

Резиденция № 1

Закрытая территория в Выселковском районе Кубани около села Первомайского — рай на земле, но о ней мало кто знает. Как утверждают жители Первомайского, тут бывают кубанский экс-губернатор, а ныне министр сельского хозяйства Александр Ткачев вместе со своим братом, депутатом Госдумы Алексеем Ткачевым. Известное на Кубани издание yuga.ru считает это место «одной из предполагаемых личных резиденций Александра Ткачева». По нашим данным, официально это называлось базой отдыха работников ЗАО «Агрокомплекс».

Общая площадь базы — около 500 га. Белки, зайцы и прочая живность тут бегают прямо под ногами. Есть тут и декоративные гуси, «высоко стоящие на ногах», как описали их строители, работавшие на ткачевской фазенде. Кроме гусей глаз радуют шесть павлинов, белые и черные лебеди. Чтобы лебеди, утки и гуси жили по-человечески, на здешнем пруду им построили деревянные домики с крышами из камыша.

На райских угодьях пасутся две коровы, но, опять же, особые — безрогие. Их привезли из Голландии. Потешить душу бывшего губернатора всегда готовы два пони и два дрессированных танцующих коня. Рядом построен ипподром, на котором периодически устраивают скачки. Несколько раз местные лошади соревновались с приезжими, злые языки их зовут «кадыровскими». «Ткачевские» скакуны «кадыровским» неизменно и политкорректно проигрывают.

Среди других развлечений местной знати — стрельба, для чего построены два полигона. Стреляют по-взрослому, в том смысле, что не из травматики или мелкашек. При входе на базу растут две высокие ели, их привезли из Германии. Есть и сосны, и доставленная из Италии черешня, и аллеи роз. Особенно красиво они смотрятся на фоне искусственных водопадов. Все эти ландшафтные чудеса проектировало и воплощало в жизнь краснодарское ООО «Тандем-Юг Дизайн».

Отгородиться от мирской суеты здесь можно надолго, поскольку на базе есть собственная электроподстанция и водонапорная башня. В кубанском раю лишь один недостаток: погода не слушается министра, иногда проливаясь дождем и осыпаясь снегом. На этот случай построены два дома, по разным берегам пруда. И если в том чудном месте бывают Александр и Алексей Ткачевы, то интересно, для кого дома предназначены. Особняки строила кубанская фирма «Капитель». Помните знаменитую «дачу Ткачева» на Черном море? Забегая вперед, отмечу: когда там повредили забор экологи, пострадавшей значилась фирма «Капитель‑2».

Базу под Первомайским обслуживают около сотни человек, которые ездят по территории на взрослых трехколесных велосипедах. Старшие охранники используют спортивные велики. Причем объезд базы они совершают каждые 30 минут. Рядовая же охрана перемещается на электрических самокатах.

Все это гигантское хозяйство содержится не только для отдыха, но и ради хлеба насущного. Там, к примеру, есть три бассейна: большой, поменьше и самый маленький. В первом бассейне разводят осетра, во втором — форель. На базе есть виноградники, теплицы, хлев, загон для овец. Всем хозяйством управляет авторитетный человек, которому персонал дал кличку Борода. Периодически Борода встречает вертолет с молоком, фруктами, овощами, мясом. Так происходит круглый год — не зря же на территории построены четыре вертолетные площадки. Александр Ткачев тоже спускается с небес на винтокрылой машине.

Вертолет и яхты

С инициативой купить вертолет в январе 2013‑го выступил сам Александр Ткачев, а депутаты краевого Заксобрания согласились, что отражено в их соответствующем постановлении. Как указано на сайте госзакупок, цена заказа составила 11 млн 88 тыс. евро. Согласно техзаданию, в вертолете шикарный ковер, отделанные кожей кресла, передвижной стол и крепление для планшетного компьютера. Кубанский министр здравоохранения Елена Редько на сайте кубанского минздрава высказалась честно и прямо: «Это необходимо для того, чтобы медики могли транспортировать одновременно нескольких пациентов из мест массового поражения, а также направлять бригаду из нескольких специалистов для консультации на месте».

В таком случае яхта Renegade за 25 млн долларов, надо полагать, предназначалась для кубанских учителей. Правда, крупнейший портал о яхтах Superyachtfan.com, упоминая эту цену, в качестве бывшего владельца почему-то указывает Александра Ткачева. Рассчитана эта плавающая роскошь, ходившая под флагом Каймановых островов, на 10 гостей и 8 членов экипажа. В 2004 году об этом написала «Новая газета Кубани», приложив постановление Ткачева № 381/1‑р от 01.02.2004. Согласно документу, арендодателем яхты была «Кубанская финансовая компания», а ежемесячная стоимость аренды — 880 тысяч рублей.

Информация к размышлению: в 2004—2006 годах в списке аффилированных лиц краснодарского Крайинвестбанка официально значился некто Александр Ткачев. При этом Крайинвестбанк был учредителем той самой «Кубанской финансовой компании», выступавшей арендодателем яхты. Получается, бюджетные деньги за аренду яхты руководство края платило само себе?

Сейчас Renegade продана, но была еще 24‑метровая яхта Destiny. Ее владельцем значилось ООО «Кубань-круиз», где один из акционеров — Жанна Арефьева. Эта дама в 90‑х была совладелицей компании «Эксим», где трудился финансовым директором Александр Ремезков — бывший кубанский вице-губернатор, а ныне депутат Госдумы от «Единой России». Яхту Destiny частенько видели в сочинском порту, где швартуются яхты президента и премьер-министра России. Сейчас она продается частными лицами за 3 млн 600 тыс. евро.

Дачи и дома

По сравнению с «первомайской» резиденцией черноморская дача — сущая мелочь: участок площадью около гектара. Арендован он в пользу Александра Ткачева, о чем говорит выписка из Единого госреестра прав на недвижимое имущество. Резиденция находится около села Бжид Туапсинского района. Здешним комплексом элитных особняков на 70% владеет тот же «Агрокомплекс». Во всяком случае, так сказал сам Ткачев в 2012 году на встрече с блогерами. Тут находится всемирно известная достопримечательность — железный забор. Кроме дачи он огораживает большой участок общественного леса, и именно его в 2010 году разрисовали и слегка приоткрыли экологи Сурен Газарян и Евгений Витишко. Им потом за эти рисунки дали по три года колонии-поселения.

Дележка земель, откаты, миллионы — эта грязь к министру Ткачеву не липнет. В здешних местах гектар земли, согласно кадастру, стоит более 100 миллионов рублей. Но гектар огороженного пляжа его резиденции, как указано на сайте Госреестра, оценен всего в один рубль. Чудо.

Увы, от черноморского покоя Александр Ткачев был вынужден то и дело возвращаться к повседневной суете. Острейшая проблема Кубани — нехватка детсадов, но в силу забывчивости Ткачев ни разу не сказал, что и сам живет на месте бывшего детсада. В 2001 году краснодарская мэрия передала под строительство жилого дома участок почти в 20 соток со зданием детского садика. В постановлении № 13—11 от 20.08.2001 объект был оценен в смешную сумму — 75 600 рублей. А ведь это участок в самом центре города, на улице Комсомольской, по соседству с Крайинвестбанком и зданием краевого УФСБ.

Участок и здание передавались в аренду фирме «Дельта-Строй» из станицы Выселки, откуда Ткачев родом. Фирма, в свою очередь, наняла строительную компанию. Согласно акту приемки, стоимость построенного дома составила 9 млн 300 тыс. рублей. Через пару месяцев фирма «Дельта-Строй» продала дом гендиректору фирмы «Агрокомплекс» Алексею Николаевичу Ткачеву, брату тогдашнего губернатора Ткачева. Причем продала за 3 млн 640 тыс. руб., то есть втрое дешевле, о чем и сказано в договоре купли-продажи от 15.05.2003.

Дочь и зять

Едва окончив Кубанский аграрный университет, дочь министра (на тот момент — губернатора) Таня Баталова, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», стала владелицей 52% акций компании «Интеркомплекс». Эта компания строила крупнейший торговый центр «Галерея Краснодар». Учредителем же «Интеркомплекса», по данным той же СПАРК, был ее талантливый супруг Роман Баталов.

В 23 года Роман Баталов стал депутатом Заксобрания края, первым зампредом Комитета по вопросам имущественных и земельных отношений. Начал с небольших проектов вроде «Краснодаргоргаза», потом вырос до компании «Кубань Девелопмент групп», учредившей 60 дочерних фирм, главным образом строительных. С мая 2015 года у «Кубань Девелопмент групп» новый президент, а учредителем значится некое Basilon Holdings Inc.

Лишь силой таланта можно объяснить то, что Баталов вошел в совет директоров развлекательного комплекса «Сочи-Парк», построенного к Олимпиаде. Входит Баталов и в совет директоров «Агрокомплекса», но все же главный проект у него, как я понимаю, другой. В сочинском поселке Красная Поляна собираются открывать игорную зону. Ее планируется обустроить на территории «Горной карусели» — комплекса горнолыжных трасс, ресторанов и отелей. В конце 2014 года его акции приобрело предприятие «Центр «Омега», принадлежащее администрации Краснодарского края. А в минувшем октябре «Горную карусель» за 35 миллиардов рублей вдруг выкупила неизвестная компания «Курорт плюс». Выяснилось, что ООО «Курорт плюс» зарегистрировано незадолго до покупки. А его владельцем, по данным «СПАРК-Интерфакс», является ООО «Бизнес курорт». Причем директором «Бизнес курорта» является Вадим Трукшин, который входит в совет директоров «Сочи-Парка» и сейчас значится в списке аффилированных лиц.

Племянница, крестница и супруга

Племянница министра Ткачева, Анастасия, в 2007 году, будучи студенткой, через своего представителя стала скупать в Динском районе Кубани земельные участки в границах ЗАО «Нива», бывшего местного колхоза. Согласно договору купли-продажи от 27. 12. 2007, Анастасия Алексеевна Ткачева через своего представителя купила участок площадью 2 415 618 кв. м. Это, для наглядности, 338 футбольных полей. Но заплатила губернаторская племянница всего 2 млн 500 тыс. руб., что по тем временам равнялось стоимости краснодарской двухкомнатной квартиры.

Вскоре она обменяла этот участок, причем согласно договору мены его кадастровая стоимость составила 21 млн 483 тыс. руб., то есть в 10 раз дороже цены покупки. По этому же договору Анастасия передала и другой участок, площадью около 2 млн «квадратов» и стоимостью более 17 млн руб., так что дела у краснодарской студентки, прямо скажем, шли неплохо.

Помимо прочего, Анастасия оказалась еще и совладелицей Южного трубного завода и Завода по изоляции труб. А еще за ткачевской племянницей числилась почти четверть акций крупнейшей в ЮФО птицефабрики «Югптицепром». С прошлого года совладельцем птицефабрики она официально не является. Но семейный бизнес от этого не пострадал: в Едином госреестре юридических лиц супруг Анастасии, Кирилл Краттли, помимо прочего, числится гендиректором ООО «МирТех-Кубань» и ООО «Агропрайм», которые ведут оптовую торговлю строительной и сельскохозяйственной техникой.

Крестница министра сельского хозяйства Елена Фирсткова тоже на редкость удачливая бизнесвумен. Ее папа Сергей Фирстков, бывший акционер «Агрокомплекса», уже 11 лет возглавляет родной для Ткачева Выселковский район Кубани. Елена Фирсткова появилась в бизнесе как директор строительной фирмы «Инкомкапиталлгрупп». Далее, по информации многочисленных СМИ, отметилась как совладелец и директор более двух десятков компаний, входящих в холдинг «Кубань Девелопмент групп», которая была связана с ткачевским зятем Баталовым (об этой компании еще скажем). А сейчас, согласно Единому госреестру юрлиц, Елена числится директором или совладелицей более десятка компаний, связанных со строительством, инвестированием и общепитом. К примеру, напротив администрации Краснодарского края есть ресторан Bellini — рядом с памятником полководцу Жукову и мемориальной аркой. Там Елена числится гендиректором.

Не отстает от быстротекущего времени и Ольга Ткачева, супруга министра. Согласно Единому госреестру юрлиц, ей полностью принадлежит ООО «Шато де Талю», пестующее элитные сорта винограда под Геленджиком. Уставный капитал компании — 23,338 млн руб. Из всей ткачевской бизнес-когорты Ольга Ивановна — фигура наименее публичная, хотя в 2012 году входила в десятку самых богатых губернаторских жен России, по версии Slon.ru

ЗАО "Агрокомплекс" в Выселках

Согласно полученной нами бизнес-справке, в 2014 году выручка «Агрокомплекса» составила 26 млрд 538 млн 824 тыс. руб. То есть на 5 млрд больше, чем в предыдущем году. Всего же за время губернаторства Ткачева выручка предприятия выросла в 33 раза. Самым эффективным менеджером был папа Ткачева, ныне покойный Николай Иванович. Именно он в конце 80‑х возглавил Выселковский комбикормовый завод. Потом ушел со своего поста руководитель местного предприятия «Мясопром», которое вдруг захотело слиться с комбикормовым заводом. Это «слияние» назвали «Агрокомплексом», а тут и приватизация подоспела.

Вскоре к «Агрокомплексу» вдруг стали присоединяться кубанские хозяйства и предприятия. Был в Выселках, к примеру, сахарный завод «Кристалл» московской компании «Русский сахар». В 2005 году Выселковский райсуд запретил ему работать, потому что, как оказалось, завод нарушает экологию. Руководители завода слегка повозмущались, написали пару писем Путину и, не дождавшись реакции, продали предприятие «Агрокомплексу».

Потом были ЗАО им. Черняховского, АОЗТ им. Калинина, хозяйство «Рассвет». Один за другим они становились банкротами, радостно отказываясь от конкуренции и передавая себя в «Агрокомплекс». Что касается нынешних акционеров, то Александр Ткачев среди них, разумеется, не значится, ибо закон не позволяет.

Земля есть? А если найду?

Выселки как родина Ткачевых раньше были самой популярной кубанской станицей. Но когда банда Цапков одновременно зарезала в станице Кущевской 12 человек, на всю Россию прогремела Кущевка.

До массового убийства Цапки слыли в крае меценатами и спортсменами. Они содержали в том числе футбольную команду «Артекс-Агро». Ее основной ударной силой были футболисты из Выселок. Уж почему Цапкам нравились выселковцы, сказать трудно, но команда сражалась за кубок губернатора. В ту пору Ткачев, позабыв КВН, увлекался футболом.

История Цапков закончилась их посадкой. А принадлежавшая им группа компаний «Север Кубани» (40 000 гектаров земли) летом 2014 года отошла «Агрокомплексу». Как сказано на сайте самого «Агрокомплекса», «Север Кубани» задолжал по кредитам Россельхозбанку, и «Агрокомплекс» выплатил долги, забрав за это активы должника себе.

Состав акционеров «Агрокомплекс» не раскрывает. Что касается учредителей, согласно бизнес-справке, на 29% ими являются девять кубанских сельхозпредприятий, в том числе ЗАО «Нива» (Анастасия Ткачева покупала земли в границах этого ЗАО; совпадение?). Про остальные 66% сказано «прочие», зато в списке совета директоров зять Ткачева Роман Баталов значится первым. Есть в этом списке и супруга главы Выселковского района Нина Фирсткова.

В 2014 году, пока страна в едином порыве скандировала «Крым наш!», фирма «Агрокомплекс» купила у компании «Вимм-Билль-Данн» сразу пять хозяйств: «Атаманское», «Нива», «Труд», «За мир и труд», «Заветы Ильича». В результате у «Агрокомплекса» стало на 30 тысяч гектаров больше.

Примерно в это же время «Агрокомплекс» купил более десятка хозяйств на Кубани, в Ставропольском крае, а также в Ростовской области у Valinor Group. Владелец Valinor Кирилл Подольский раздумывал, кому бы продать свой проблемный актив. Глава одного очень крупного банка настоятельно рекомендовал Ткачева. В итоге «Агрокомплекс» разросся еще на 170 тысяч га. Получается, что за один лишь 2014 год земли у «Агрокомплекса» стало в два с половиной раза больше — то есть 450 тысяч гектаров. Теперь он входит в пятерку крупнейших латифундий страны.

В 2015 году «Агрокомплекс» тоже времени не терял, прикупив ООО «Кубанский бекон». До этого, как утверждает «Интерфакс», это предприятие практически полностью принадлежало дочери Александра Ткачева Татьяне Баталовой. Федеральная антимонопольная служба нарушений в сделке не обнаружила.

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