На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО)
09:40. 19 января 2018 Просмотров - 400 7 коммент. Опубликовал: brahman
В крещенскую ночь президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области.
Российский лидер присутствовал на литургии по случаю праздника Крещения Господня, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.
Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал журналистам, что президент «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь».
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Источник: rusvesna.su
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Все поверили, что он верующий?
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Грудинину слабо будет
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Ну…а ЧАВО-это–Вы–ЗАНЫКАЛИ–видео-про–Окунание-ЭТО…
ТО,что видео ЕСТЬ – не является секретом…
ЧТО…Потом его ДАДУТ…и стaнет Известно об этом?-Лады!
“““““““““““
~~~ Путин – в ПРОРУБЕ…~~~
_Значит ТАК – всё-таки Путин МОЛОДЕЦ!
В Водицу ХОЛОДНУЮ – ОКУНУЛСЯ!
*Наверное ГДЕ-то Его “бывший-ЗАГОРЕЛЫЙ-друг”…
УВИДЯ вот Такое – от ХОЛОДА СОДРОГНУЛСЯ…
Ну а НЫНЕшний – “коллега-ОГНЕННЫЙ”…
Как Ему ПРИСУЩЕ…ВЗД`ОХ`НУЛ и…нахмурился…
_ВСЕ остальные-МИРОВЫЕ “козырные” -
В ТАКОМ-же СТАТУСЕ,что и Путин-господин,
НАВЕРНОЕ ГОРЯЧИЙ-коктейль – ВЫПИЛИ не один…
и…СОДРОГНУЛИСЯ – от ВНУТРЕННЕГО КОЛОТУНА,
Мол ЧТО Он(Путин)ВЫТВОРЯЕТ…Что-Это-За-Страна…
Ну а СОТНИ-МИЛЛИОНОВ Молвят:”Хорошо,что Есть Она”!
_Какие-то СТРУКТУРНЫЕ Изменение Воды -
ГОВОРЯТ,что В Этот День Происходят…
ГОВОРЯТ,что Солнце с Луною – КАК-то Иначе “ХОДЯТ”…
ГОВОРЯТ,что ДАЖЕ Наука – Обнаружила(с-водОЙ)ЧТО-то…
И вот “Этим” ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ – РЕЛИГИОЗНОЕ “болото”…
*Чтобы ЛЕДЯНУЮ прорубь ПОСЕТИТЬ,это НУЖНО Русским БЫТЬ!
_НАВЕРНОЕ “заклятые-друзья” Путина ЖДАЛИ…
Что Он – ИЗ той проруби – “не-всплывёт”…
Вот ПОДНЯЛ-бы РАДОСТНЫЙ-вой – ТОТ-”народ”…
а ОКАЗАЛОСЬ – ВСЁ наоборот,и Вода Его НЕ берёт…
ВЫШЕЛ,валенки одел,кажушок накинул И…пошагал!
“Радостными” взглядами ПРОВОЖАЛ Его – ВЕСЬ КАГАЛ…
_ПРЕДВЫБОРНЫЙ Пиар СИЛЬНЕЙШИЙ – Путин СОВЕРШИЛ!
Он,именно ТАКИМ Поступком – МНОГ`ИХ огорчил…
Он ПОКАЗАЛ,что СО Здоровьем у Него – ВСЁ путём!
Это В-ОТВЕТ на “то”,ЧТО-базарили-ещё-”вчера” о Нём…
Кто в Мире “может” вот Такое,как Путин СОВЕРШИТЬ?
Да НИКТО,из Его “коллег” НЕ может ТАКОЕ себе позволить!
_В Русском Человеке(Народе)Есть ЧТО-то Такое…
Чего ВСЕМ ДРУГИМ – просто НЕ понять!
Русский САМ ЛЕЗЕТ в…ЛЕДЯНУЮ Воду(Ему Благодать)!
А вот иных…РАЗНООБРАЗНЫХ…и за мзду($)НЕ загнать…
*Русское Это ЧТО-ТО и Русский Дух – НУЖНО Сохранять!!!
[Вову Путина с...ПЕРЕИЗБРАНИЕМ - Можно Поздравлять!]
““““““““““““““““`[39-99,1]“““
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!—Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 19-01-18.
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Процедура купания в проруби – это очищение тела и духа от грехов. Церковь призывает всех грешников и преступников очистится духовно, стать честным человеком. С 2018 года Путин решил жить по совести.
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Опоганил озеро…
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“ГОВОРЯТ,что ДАЖЕ Наука – Обнаружила(с-водОЙ)ЧТО-то…
И вот “Этим” ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ – РЕЛИГИОЗНОЕ “болото”…” – “религиозное болото” обнаружило изменение свойств воды при Крещенских таинствах задолго до появления науки… ну это для общего развития…
*Чтобы ЛЕДЯНУЮ прорубь ПОСЕТИТЬ,это НУЖНО Русским БЫТЬ!” – да, нужно быть русским! Точнее православным!
“С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 19-01-18.” – и вообще интересно, что это товарища из Канады так Россия и Путин взволновали?
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Окунаться надо С ГОЛОВОЙ – только попой не в счёт.Сами много лет купаемся,знаем разницу.