На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО)

В крещенскую ночь президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области.

Российский лидер присутствовал на литургии по случаю праздника Крещения Господня, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал журналистам, что президент «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь».

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