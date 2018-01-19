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На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО)

09:40. 19 января 2018 Просмотров - 400 7 коммент. Опубликовал:
На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО) | Русская весна

В крещенскую ночь президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области.

Российский лидер присутствовал на литургии по случаю праздника Крещения Господня, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал журналистам, что президент «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь».

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На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО) | Русская весна
На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО) | Русская весна
На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО) | Русская весна
На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО) | Русская весна
На Крещение Путин окунулся в прорубь на Селигере (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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7 коммент.»

  • 112 66
    Павел 19 января 2018 в 11:01 Ссылка Пометить
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    Все поверили, что он верующий?

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  • 544 315
    Александр 19 января 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
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    Грудинину слабо будет

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  • 453 271
    Valeriy Bondarik 19 января 2018 в 11:40 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    Ну…а ЧАВО-это–Вы–ЗАНЫКАЛИ–видео-про–Окунание-ЭТО…
    ТО,что видео ЕСТЬ – не является секретом…
    ЧТО…Потом его ДАДУТ…и стaнет Известно об этом?-Лады!
    “““““““““““

    ~~~ Путин – в ПРОРУБЕ…~~~

    _Значит ТАК – всё-таки Путин МОЛОДЕЦ!
    В Водицу ХОЛОДНУЮ – ОКУНУЛСЯ!
    *Наверное ГДЕ-то Его “бывший-ЗАГОРЕЛЫЙ-друг”…
    УВИДЯ вот Такое – от ХОЛОДА СОДРОГНУЛСЯ…
    Ну а НЫНЕшний – “коллега-ОГНЕННЫЙ”…
    Как Ему ПРИСУЩЕ…ВЗД`ОХ`НУЛ и…нахмурился…

    _ВСЕ остальные-МИРОВЫЕ “козырные” -
    В ТАКОМ-же СТАТУСЕ,что и Путин-господин,
    НАВЕРНОЕ ГОРЯЧИЙ-коктейль – ВЫПИЛИ не один…
    и…СОДРОГНУЛИСЯ – от ВНУТРЕННЕГО КОЛОТУНА,
    Мол ЧТО Он(Путин)ВЫТВОРЯЕТ…Что-Это-За-Страна…
    Ну а СОТНИ-МИЛЛИОНОВ Молвят:”Хорошо,что Есть Она”!

    _Какие-то СТРУКТУРНЫЕ Изменение Воды -
    ГОВОРЯТ,что В Этот День Происходят…
    ГОВОРЯТ,что Солнце с Луною – КАК-то Иначе “ХОДЯТ”…
    ГОВОРЯТ,что ДАЖЕ Наука – Обнаружила(с-водОЙ)ЧТО-то…
    И вот “Этим” ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ – РЕЛИГИОЗНОЕ “болото”…
    *Чтобы ЛЕДЯНУЮ прорубь ПОСЕТИТЬ,это НУЖНО Русским БЫТЬ!

    _НАВЕРНОЕ “заклятые-друзья” Путина ЖДАЛИ…
    Что Он – ИЗ той проруби – “не-всплывёт”…
    Вот ПОДНЯЛ-бы РАДОСТНЫЙ-вой – ТОТ-”народ”…
    а ОКАЗАЛОСЬ – ВСЁ наоборот,и Вода Его НЕ берёт…
    ВЫШЕЛ,валенки одел,кажушок накинул И…пошагал!
    “Радостными” взглядами ПРОВОЖАЛ Его – ВЕСЬ КАГАЛ…

    _ПРЕДВЫБОРНЫЙ Пиар СИЛЬНЕЙШИЙ – Путин СОВЕРШИЛ!
    Он,именно ТАКИМ Поступком – МНОГ`ИХ огорчил…
    Он ПОКАЗАЛ,что СО Здоровьем у Него – ВСЁ путём!
    Это В-ОТВЕТ на “то”,ЧТО-базарили-ещё-”вчера” о Нём…
    Кто в Мире “может” вот Такое,как Путин СОВЕРШИТЬ?
    Да НИКТО,из Его “коллег” НЕ может ТАКОЕ себе позволить!

    _В Русском Человеке(Народе)Есть ЧТО-то Такое…
    Чего ВСЕМ ДРУГИМ – просто НЕ понять!
    Русский САМ ЛЕЗЕТ в…ЛЕДЯНУЮ Воду(Ему Благодать)!
    А вот иных…РАЗНООБРАЗНЫХ…и за мзду($)НЕ загнать…
    *Русское Это ЧТО-ТО и Русский Дух – НУЖНО Сохранять!!!
    [Вову Путина с...ПЕРЕИЗБРАНИЕМ - Можно Поздравлять!]
    ““““““““““““““““`[39-99,1]“““
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!—Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 19-01-18.

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  • 3358 579
    nikolay 19 января 2018 в 12:46 Ссылка Пометить
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    Процедура купания в проруби – это очищение тела и духа от грехов. Церковь призывает всех грешников и преступников очистится духовно, стать честным человеком. С 2018 года Путин решил жить по совести.

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  • 995 609
    Союз Таможенный 19 января 2018 в 13:04 Ссылка Пометить
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    Опоганил озеро…

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  • 3612 430
    krikunoleg 19 января 2018 в 13:12 Ссылка Пометить
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    “ГОВОРЯТ,что ДАЖЕ Наука – Обнаружила(с-водОЙ)ЧТО-то…
    И вот “Этим” ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ – РЕЛИГИОЗНОЕ “болото”…” – “религиозное болото” обнаружило изменение свойств воды при Крещенских таинствах задолго до появления науки… ну это для общего развития…

    *Чтобы ЛЕДЯНУЮ прорубь ПОСЕТИТЬ,это НУЖНО Русским БЫТЬ!” – да, нужно быть русским! Точнее православным!

    “С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 19-01-18.” – и вообще интересно, что это товарища из Канады так Россия и Путин взволновали?

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  • 168 140
    Людмила 19 января 2018 в 13:20 Ссылка Пометить
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    Окунаться надо С ГОЛОВОЙ – только попой не в счёт.Сами много лет купаемся,знаем разницу.

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