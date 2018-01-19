Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!

Ох, сколько критики написали мне читатели под моей крайней статьёй "Теория "эволюции" — развод для лохов! "Homo sapiens" не развиваются, а деградируют!", в которой я коснулся библейской темы "сотворение Богом Адама и Евы"!

Andrew Drozdov написал: "Если не ошибаюсь, Адам и Ева съели, всё-таки не виагру, а плод с древа познания добра и зла. И к размножению это имеет отношение весьма мало".

Я ответил: ошибаетесь, уважаемый! Всё познание "добра и зла", которое вкусили Адам и Ева, сводится, согласно Библии, к тому, что, скушав яблоко с запретного дерева, они с удивлением узнали, что их пиписки (мужская и женская) служат не только для того чтобы пИсать ими стоя или сидя, когда возникает малая нужда, но ещё и для того, чтобы заниматься сексом! И что показывать их кому-то — очень неприлично, всегда надо чем-нибудь их прикрывать!

Андрей Д. ответил мне: "А как же знаменитое: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». (Библия. Бытие. 1: 27-28). Мой комментарий — не попытка поддеть Вас, а призыв внимательнее относиться к первоисточнику".

Другой читатель, Александр Супрунов, написал мне: "Ну ты бредишь, Антоша... Как ты мог написать: "Что любопытно, авторы библейской теории ввели такое понятие как ГРЕХОПАДЕНИЕ. По их замыслу, Адам и Ева не должны были заниматься сексом, соответственно, они не должны были никого рождать на свет!" Ну вот же написано в Библии: "И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его; мужа и жену сотвори их. И благослови их Бог, глаголя: раститеся же и множитеся, и наполните землю..." и т.д. Читать надо книжки, Тоша, умным станешь!"

И ещё один читатель, Сормович, написал: "А если открыть Библию и прочитать, что там написано?"

Я уже давно предлагаю, ПРОСТО КРИЧУ: ОТКРОЙТЕ ЖЕ НАКОНЕЦ БИБЛИЮ! И САМИ, ИМЕННО САМИ посмотриТЕ, что же там написано!

И ОТКРОЮТСЯ ГЛАЗА!

Историческая правда о людях 6-го дня творения и других

Историческая — потому что из Торы. Так называется "священная" книга иудеев.

В Библии, в книге "Бытие", в первой главе написано, что на шестой день творения, Бог сотворил "по образу Своему — мужчину и женщину" и дал им наказ — "плодиться и размножаться"!

Помимо этого Бог отдал только что сотворённым мужчине и женщине всю землю во владение, а также передал им всю власть над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всякими животными и гадами земными. Помимо всего этого Бог отдал мужчине и женщине, которым он не дал имён, «всякое дерево» и «всякую траву», после чего послал первую пару людей наполнять землю.

Ниже цитата из первой главы книги "Бытие":

Абсолютно тоже самое написано в иудейской Торе, за исключением того, что вместо слова Бог там написано Элоhим:

25 И создал Элоhим зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Элоhим, что хорошо.

26 И сказал Элоhим: “Создам человека в его образе и подобии, и да властвуют над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле”.

27 И сотворил Элоhим человека по образу его, отображением (славы) Элоhим сотворил его. Мужчиной и женщиной – сотворил Он их.

28 И благословил их Элоhим, и сказал им Элоhим: “Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле”.

29 И сказал Элоhим: “Вот, Я дал вам всякую траву семяносную, какая на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, семяносный, вам это будет в пищу.

30 А всем животным земным и всем птицам небесным, и всякому движущемуся по земле, в котором есть жизнь, – вся зелень травяная в пищу”. И стало так.

31 И увидел Элоhим всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро – день шестой.

Это я к тому привёл параллельный текст, чтобы никто не мог сказать, мол, в Библии христианские богословы всё переврали, надо читать первоисточник — иудейскую Тору, чтобы добраться до истины! Как мы видим, разночтения между двумя текстами никакого нет! Всё одинаково!

Бог, он же Элоhим, перед тем как создать первых людей обустроил планету для их комфортного проживания, наполнил её разными видами жизни, а создав первых людей, дал им команду: “Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею..." То есть, Бог превратил всю землю в Эдем, Райский сад! Обратите на это самое пристальное внимание!

Всю землю Бог превратил в Райский сад!

Так вот, удивительное дело, во второй главе книги "Бытие" Бог стал вдруг называться Господом Богом и он создал вроде бы как другую пару людей (повторно?), у которых уже были имена — Адам и Ева.

Цитирую 2 главу книги "Бытие":

Для любителей докапываться до меня снова привожу этот же текст из иудейской Торы:

7 И создал Элоhим Йеhова человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым.

8 И насадил Элоhим Йеhова сад в Эйдэне с востока, и поместил там человека, которого создал.

9 И произрастил Элоhим Йеhова из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла.

...

15 И взял Элоhим Йеhова человека, и поместил его в саду Эйдэнском, чтобы возделывал его и хранил его.

16 И заповедал Элоhим Йеhова человеку, сказав: “От всякого дерева сада ты можешь есть,

17 А от дерева познания добра и зла, – не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, станешь смертным”.

18 И сказал Элоhим Йеhова: “Нехорошо быть человеку одному; сделаю ему подмогу, соответственную ему”.

19 И образовал Элоhим Йеhова из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовёт человек всякое живое существо, так и имя его.

20 И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым; а для человека не нашёл Он подмоги соответственной.

21 И навёл Элоhим Йеhова крепкий сон на человека; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл плотию то место.

22 И перестроил Элоhим Йеhова ребро, которое взял у человека, в женщину, и привёл её к человеку.

23 И сказал человек: “В этот раз – это кость от моих костей и плоть от плоти моей; она будет называться иша (женщина), ибо от иш (мужчины) взята она”.

24 Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и станут они одной плотью.

25 И были они оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Смотрите, какая удивительная разница в содержании 1-й и 2-й главы книги Бытие!

Только что был просто Бог и вдруг появился Господь Бог!

Бог создал первых людей на земле "по своему образу и подобию" и сказал им "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею...", а в мыслях у Бога было так: "Сотворим человека по своему образу и подобию и да властвует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей.."

Ключевая фраза: "Над всей землёй!"

У того, который назван в Библии и Торе Господом Богом (Элоhим Йеhова), всё иначе: он насаждает рай в Едеме на востоке! То есть, не на всей земле, а только в одном конкретном месте! Господь Бог создаёт человека не по образу и подобию своему, а "из праха земного"! Ещё одно удивительное различие!

А для чего Элоhим Йеhова создал человека? Он "поместил его в саду Эйдэнском, чтобы возделывал его и хранил его"! То есть, Господь Бог создал себе раба, человека с набором обязанностей и с ограничением личной свободы! Ему был дан запрет: “От всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла, – не ешь от него..."

При этом в рассказе о сотворении Господом Богом Адама и его жены отсутствует указание, какое Бог дал безымянным людям, созданным на 6-й день творения: “Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле”!

Этого Адаму и Еве сказано не было!

Получается, что созданные Господом Богом Адам и Ева не должны были заниматься сексом и не должны были плодиться и размножаться и наполнять землю своим потомством!

Не менее странно и то, что в этой странной истории с Адамом и Евой появляется ещё один загадочный персонаж — дьявол-искуситель в образе Змея!

Картина "Адам и Ева". Средневековый художник Лукас Кранах старший.

Этот ползучий Змий подзадорил Еву человечьим голосом съесть "запретный плод", а та уже соблазнила на "грех" Адама. Так через "грех" Адам и Ева начали процесс, который называется "плодиться и размножаться"!

Как всё лихо закручено! И кто-то будет ещё утверждать, что это не две разных истории, рассказывающие о создании разными Творцами разных пар людей, а это два описания создания одним и тем же Богом одних и тех же людей?!

Ага, щас!

Создание людей "по образу и подобию Бога" и создание людей "из праха земного" — это не одно и то же!

Это похоже на то, что в первом случае людей создал Бог, а во втором случае — тот самый дьявол, который потом обернулся Змием-искусителем, чтобы подтолкнуть созданных им людей к грехопадению.

Подтверждает это моё предположение и вся дальнейшая история.

"И изгнал Господь Бог Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни".

Библия, Бытие, глава 4:

1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.

2 И ещё родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.

3 Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу,

4 и Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,

5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.

6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твоё?

7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним.

8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.

9 И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?

10 И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиёт ко Мне от земли;

11 и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей;

12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.

13 И сказал Каин Господу: наказание моё больше, нежели снести можно;

14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьёт меня.

15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его...

Здесь мы имеем полную намёков образную картину бытия, объясняющую, как на земле появились евреи.

Обратите внимание на тот факт, что созданные Господом Богом "из праха земного" люди зачали своих детей "в грехе", и первый же из них, когда вырос, стал убийцей! Убил родного брата!

Печальная еврейская сказка, не правда ли?! Ребёнок-первенец был зачат в грехе, вырос и стал убийцей... Причём Господь Бог, сотворивший Адама и Еву, внимательно следил и за ними, и за их детьми, он видел каждый их шаг лучше любой скрытой камеры, но воспитанием их не занимался, а ждал, когда в очередной раз нагрешат. И вот дождался!

И что, он справедливо наказал убийцу? Никак нет! Он даже сказал ему: не трусь! Никто тебя не убъёт! А если кто посмеет убить тебя, тому отмстится в семеро раз сильнее!

Такой поворот событий указывает, однозначно, на то, что Бог в библейском рассказе — это Бог, а Господь Бог — это тот самый дьявол, который в эпизоде с совращением Евы принял образ Змия.

На то, что иудейская Тора и Библия повествуют о создании разных пар людей — сначала неевреев, а потом евреев, указывают и другие места "святых" писаний. Но более всего, красноречивее всего об этом говорит содержание библейского "Второзакония", где тот же Господь-дьявол даёт евреям (то ли через Моисея, то ли через его брата Аарона) соответствующие его дьявольскому характеру указания, постановления и законы:

После такого свидетельства у кого-то ещё есть сомнения в том, что Господь Бог — это диавол, и в том, что евреи были созданы им "из праха земного" в качестве инструмента мести Богу и его творениям, которых Творец создал "по своему образу и подобию"?!

Если читателю уже ясно ЭТО, предлагаю на следующем этапе осмыслить ещё одну историческую тайну, которую я раскрыл в отдельной статье, написанной ещё в 2015 году:

"ВСЕ ВОЙНЫ ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИИ — ЭТО ВОЙНЫ "БИБЛЕЙСКИХ ИУДЕЕВ" ПРОТИВ АРИЕВ И ИХ ПОТОМКОВ!"

Если вы не знаете, кто такие арии, объясняю: древние народы называли ариями тех благородных людей, которые имели богоподбный облик, обладали самыми разными удивительными талантами, и которые прославились тем, что создали "учение о Духе, который есть Бог". Это учение фрагментарно изложено в книгах "Веды" и "Махабхарата", которые сохранились до наших дней на территории Индии.

Очевидно, благородные арии и были описанными в иудейской Торе и Библии людьми 6-го дня творения, созданными "по образу и подобию Бога"...

Как они выглядели, мы можем увидеть по их каменным портретам, сохранившимся до наших дней...

Аполлон Гиперборейский и Афродита. Аполлон Гиперборейский и Афродита.

Приложение: "Теория "эволюции" — развод для лохов! "Homo sapiens" не развиваются, а деградируют!".

И ещё одно приложение: “Нельзя одержать победу над сионизмом, не одержав великой победы над ИУДАИЗМОМ в целом!” – Интервью иранского журналиста с Антоном Благиным".

19 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

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