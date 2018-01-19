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Микроволновки признали угрозой для человечества

05:00. 19 января 2018 Просмотров - 375 Один комментарий Опубликовал:
Микроволновки признали угрозой для человечества | Русская весна

Ученые из Манчестерского университета выяснили, как микроволновые печи влияют на окружающую среду. Пресс-релиз исследования доступен на сайте университета.

Только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей. Такой объем выбросов является существенным фактором, способствующим глобальному потеплению, говорится в докладе.

При этом специалисты отмечают, что наибольший вред окружающей среде приносит низкая энергоэффективность СВЧ-печей. Ученые подсчитали, что в среднем по ЕС микроволновки потребляют количество электроэнергии, эквивалентное годовой выработке трех крупных газоэлектростанций.

Серьезное беспокойство у авторов исследования вызывают и проблемы утилизации. «Сегодня потребители склонны приобретать новую технику до того, как старая придет в негодность, так как электронные товары стали показателями статуса.

В результате выброшенное оборудование лидирует среди прочих видов отходов», — заявил доктор Алехандро Гайего Шмидт.

Специалисты полагают, что лучшим способом уменьшить вредное воздействие СВЧ-печей будет работа с жителями, направленная на повышение эффективности использования бытовых приборов. Также владельцам микроволновок советуют корректировать время готовки в зависимости от типа продуктов и отключать электротехнику после использования.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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