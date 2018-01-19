“Гайдар-форум”: Льстивые “шестёрки” Вашингтона

Три дня неприкрытой лести, раздутых комплиментов и превознесения собственных заслуг — вот что такое так называемый Гайдаровский форум

Выходцы из гайдаровской команды из года в год собираются, чтобы потешить собственное самолюбие. Вот и самый молодой министр правительства Максим Орешкин в своём выступлении заявил, что 2017-й при верно выбранном курсе оказался удачным годом для отечественной экономики:

2017 год — это год начала роста. Роста довольно уверенного. Год выглядит как очень неплохой. И показатели во многом похожи на то, что мы видели в 2010-2011 годах. Если попытаться каким-то одним выражением охарактеризовать 2017 год, то это год окончания адаптации к изменившимся внешним условиям и год окончания успешных структурных реформ макроэкономической политики.

Чтобы разделить успех, гайдаровцы пригласили в Москву своих американских друзей. И тут же встреча стала походить на басню, в которой Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку.

Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка:

Министр экономики произнёс фразу о том, что год был очень неплохой. Поскольку я живу в Соединённых Штатах, я бы сказала, что год был просто отличный.

Американская гостья заявила: в том, что год выдался "отличным", есть немалая заслуга министра финансов Антона Силуанова, который в прошедшем году ввёл ноу-хау под названием "бюджетное правило", когда сверхдоходы от продажи нефти направляются не на расходы, а в кубышку.

Я хочу отметить достижения 2017 года, — продолжила Георгиева, — которые имеют долгосрочное значение. Естественно, бюджетное правило. Поздравляю. Надеюсь, все здесь с министром. Кстати, те, кто считает, что министр сделал правильное дело, поднимите руки. Я с вами и я знаю, что для России это точно правильно.

Очень приятно, что все выступающие позитивно относятся к бюджетному правилу, — высказался в свою очередь министр финансов Антон Силуанов. — Было достаточно много как сторонников, так и тех, кто хочет его поменять: ослабить, найти расходы и вроде как подстегнуть экономический рост. Фундаментальным фактором здесь является то, что это не только подушка безопасности для бюджета, но и прогнозируемость. Бюджетное правило — это прогнозируемость".

Гайдаровский шабаш был бы неполным без председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Глава мегарегулятора в своём выступлении говорила всё о ней и о ней — об инфляции и о психологии её восприятия. Мол, чтобы начать пользоваться её благами, нужно пройти три стадии: отрицание, сомнение и, наконец, принятие.