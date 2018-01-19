“Гайдар-форум”: Льстивые “шестёрки” Вашингтона
Три дня неприкрытой лести, раздутых комплиментов и превознесения собственных заслуг — вот что такое так называемый Гайдаровский форум
Выходцы из гайдаровской команды из года в год собираются, чтобы потешить собственное самолюбие. Вот и самый молодой министр правительства Максим Орешкин в своём выступлении заявил, что 2017-й при верно выбранном курсе оказался удачным годом для отечественной экономики:
2017 год — это год начала роста. Роста довольно уверенного. Год выглядит как очень неплохой. И показатели во многом похожи на то, что мы видели в 2010-2011 годах. Если попытаться каким-то одним выражением охарактеризовать 2017 год, то это год окончания адаптации к изменившимся внешним условиям и год окончания успешных структурных реформ макроэкономической политики.
Чтобы разделить успех, гайдаровцы пригласили в Москву своих американских друзей. И тут же встреча стала походить на басню, в которой Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку.
Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка:
Министр экономики произнёс фразу о том, что год был очень неплохой. Поскольку я живу в Соединённых Штатах, я бы сказала, что год был просто отличный.
Американская гостья заявила: в том, что год выдался "отличным", есть немалая заслуга министра финансов Антона Силуанова, который в прошедшем году ввёл ноу-хау под названием "бюджетное правило", когда сверхдоходы от продажи нефти направляются не на расходы, а в кубышку.
Я хочу отметить достижения 2017 года, — продолжила Георгиева, — которые имеют долгосрочное значение. Естественно, бюджетное правило. Поздравляю. Надеюсь, все здесь с министром. Кстати, те, кто считает, что министр сделал правильное дело, поднимите руки. Я с вами и я знаю, что для России это точно правильно.
"Я хочу отметить, что низкая инфляция — это не просто счастливое стечение обстоятельств или случайность. Это всё-таки результат последовательной политики. Иногда нам говорят: вот, низкая инфляция, а какую цену мы заплатили... Снизилось потребление. Нас иногда обвиняют в том, что мы снизили инфляцию путём снижения спроса, снизили потребление. Подстройка экономики к низкой инфляции происходит нелинейно. Происходит несколько стадий привыкания людей к изменениям. Вначале люди отвергают цели, смеются, говорят, что это недостижимо, нереально. Вторая стадия — это когда возникают сомнения в результате. И третья стадия — это привыкание, когда люди начинают пользоваться благами низкой инфляции", — вот что сообщила Набиуллина.
Сколько психологических ступеней нужно пройти, чтобы принять происходящее на финансовом рынке, Эльвира Набиуллина не уточнила. Но отметила, что ни о какой олигополии в банковском секторе речи не идёт. ЦБ действует точечно, не нарушая правила конкуренции.
Набиуллина продолжила:
Для нас приоритет — конкуренция в финансовом секторе. Хочу подчеркнуть, что конкуренция зависит не только от количества игроков. Иногда нам говорят: вы снижаете количество банков, страховых компаний, пенсионных фондов и уменьшаете конкуренцию. Конечно, когда 1, 2, 3 игрока, там нет конкуренции, там монополия и олигополия. Но у нас игроков достаточно. И мы не считаем, что конкуренции противоречит временное огосударствление некоторые финансовых институтов в процессе финансового оздоровления.
Под ободрительные восклицания американских кураторов гайдаровский шабаш завершился. Часы сверены.
Курс на дальнейшее подавление российской экономики будет продолжен.