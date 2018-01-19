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Форумы неправильный и правильный

19:08. 19 января 2018 Просмотров - 182 2 коммент. Опубликовал:

Источник: babkin-k.livejournal.com

В Москве проходит гайдаровский форум.

Мероприятие масштабное, но бесперспективное. Почитал заявления Мау и других организаторов форума.

Они уже начинаются открещиваться от Гайдара: мол, назвали форум так случайно, мы с этим человеком идейно не связаны.

Уже не называют себя правыми. Мол, мир становится стабильнее, и мы левеем.

Новых идей, несмотря на такой дрейф, я в этих заявлениях не углядел. Просматривается, напротив, желание в экономической/денежно-кредитной/образовательной/информационной политике ничего не менять, навязать Путину действующую политику на следующие шесть лет.

Форум вообще, оказывается, уже не экономический, а «экспертный». Об экономике зачем разговаривать? Там всё хорошо.

Наличие экономической стратегии вообще объявлено вредным. Мол, мир каждый день меняется — какие планы, какая стратегия? Всё тлен! Даже Бориса Титова не пустили представить свою стратегию, я уж со стратегией Партии Дела и не пытался соваться.

Аграрная тема в программе представлена, но с какими-то странными названиями конференций: «Агропродовольственная сфера: пробьётся ли Россия на мировой рынок?» и «Устойчивость развития АПК: роль потерь продукции и пищевых отходов».
С такими экономистами во главе не пробьётся, а пищевых отходов не будет. Народ будет жить бедно, всё будет подъедать.

Про промышленность вообще ничего.
Какие-то хипстерские темы в основном: «Как бизнес-школы могут внедрить принципы PRME в жизнь».

Чиновников много заявлено, глобалисты различные со всего мира.

Форум в целом безыдейный получается. Инерция ощущается, желание Россию заморозить в стагнации, сделать её источником сырья, пастбищем глобальных корпораций. То есть есть желание делать всё как делается, и ничего не менять. Такую стратегию, конечно, публиковать не хочется, поэтому кудринскую стратегию и не публикуют. Словоблудием прикрываются.

Если хотите увидеть форум живой, прогрессивный, с реалистичными стратегиями и острыми темами, нацеленный на динамичное развитие российской экономики, — приходите в апреле в Академию наук на Московский экономический форум.

Тут как раз регистрация открылась.

Автор: Константин Бабкин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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2 коммент.»

  • 185 123
    Нехресть 19 января 2018 в 20:12 Ссылка Пометить
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    Нужно ещё и Гебельсовский форум провести, для полной толерантности.
    За одно и всё всплывшее там г_а_м_н_о на карандаш взять.

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  • 2881 2634
    Леонид Петрович Плотников 19 января 2018 в 20:36 Ссылка Пометить
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