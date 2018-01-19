Форумы неправильный и правильный
Источник: babkin-k.livejournal.com
В Москве проходит гайдаровский форум.
Мероприятие масштабное, но бесперспективное. Почитал заявления Мау и других организаторов форума.
Они уже начинаются открещиваться от Гайдара: мол, назвали форум так случайно, мы с этим человеком идейно не связаны.
Уже не называют себя правыми. Мол, мир становится стабильнее, и мы левеем.
Новых идей, несмотря на такой дрейф, я в этих заявлениях не углядел. Просматривается, напротив, желание в экономической/денежно-кредитной/образовательной/информационной политике ничего не менять, навязать Путину действующую политику на следующие шесть лет.
Форум вообще, оказывается, уже не экономический, а «экспертный». Об экономике зачем разговаривать? Там всё хорошо.
Наличие экономической стратегии вообще объявлено вредным. Мол, мир каждый день меняется — какие планы, какая стратегия? Всё тлен! Даже Бориса Титова не пустили представить свою стратегию, я уж со стратегией Партии Дела и не пытался соваться.
Аграрная тема в программе представлена, но с какими-то странными названиями конференций: «Агропродовольственная сфера: пробьётся ли Россия на мировой рынок?» и «Устойчивость развития АПК: роль потерь продукции и пищевых отходов».
С такими экономистами во главе не пробьётся, а пищевых отходов не будет. Народ будет жить бедно, всё будет подъедать.
Про промышленность вообще ничего.
Какие-то хипстерские темы в основном: «Как бизнес-школы могут внедрить принципы PRME в жизнь».
Чиновников много заявлено, глобалисты различные со всего мира.
Форум в целом безыдейный получается. Инерция ощущается, желание Россию заморозить в стагнации, сделать её источником сырья, пастбищем глобальных корпораций. То есть есть желание делать всё как делается, и ничего не менять. Такую стратегию, конечно, публиковать не хочется, поэтому кудринскую стратегию и не публикуют. Словоблудием прикрываются.
Если хотите увидеть форум живой, прогрессивный, с реалистичными стратегиями и острыми темами, нацеленный на динамичное развитие российской экономики, — приходите в апреле в Академию наук на Московский экономический форум.
Тут как раз регистрация открылась.
Автор: Константин Бабкин
Источник: nstarikov.ru
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Нужно ещё и Гебельсовский форум провести, для полной толерантности.
За одно и всё всплывшее там г_а_м_н_о на карандаш взять.
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Однако, назревает кризис в понимании роли экономики. Конечно,благополучие государства очень зависит от экономики, производительных сил. Однако, осмелюсь утверждать, что на первое место следует ставить ПРОСВЕЩЕНИЕ. Только просвещенный человек всегда найдет правильное решение по экономике, культуре, социальным вопросам, защите от ворога… Так что, приоритет – за ПРОСВЕЩЕНИЕМ! Именно просвещением, а не просто – образованием. Образованный человек – это, чаще, просто специалист в определенном деле. Просвещенный – не только специалист, но имеет понимание о своем месте в жизни общества, Планеты, Мироздания…